Почему славянские иммигранты подвержены риску заражения коронавируса? 

В начале октября этого года президент Дональд Трамп сообщил, что заражен коронавирусом. В тот же день администрация Белого дома проинформировала, что американский лидер был госпитализирован в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Кроме того, инфицирована Первая леди Мелания Трамп. Также поступила информация о заражениях высокопоставленных чиновников президентской администрации, в том числе – руководителя предвыборного штаба президента Билла Степьен. Члены славянских религиозных общин по всей Америке, открыто выражающие поддержку действующему президенту и безоговорочно следуя за Трампом в отрицании пандемии, заражаются и умирают от коронавируса.

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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в США был зарегистрирован 20 января 2020 г., после чего, 31 января, была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. В то же время, президент Дональд Трамп преуменьшал опасность эпидемии и заявлял о том, что распространение заболевания находится под контролем. 13 марта США объявили об общенациональной пандемии коронавируса – всего спустя несколько дней после того, как это сделала ВОЗ.

В Калифорнии меры ограничения были введены 19 марта приказом губернатора Гэвина Ньюсома – местные власти обязали калифорнийцев находиться дома и запретили общественные собрания численностью выше 10 человек.

«Государственные эксперты в области здравоохранения заявляют, что собрания свыше 250 и более человек должны быть перенесены или отменены. Небольшие собрания могут продолжаться, если организаторы соблюдают 6 футов социального дистанцирования. Собрания людей, которые подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19, должны быть ограничены не более чем 10 людьми, при этом соблюдая принципы социального дистанцирования», – говорится в официальном сообщении, опубликованном офисом губернатора Калифорнии 11 марта.

Согласно официальной статистике, в округе Сакраменто проживает около 50 тыс. выходцев из стран бывшего Советского Союза*, большинство из которых традиционно проживают неподалеку от русскоязычных церквей и активно их посещают. По нашим подсчетам, в регионе Сакраменто находится около 100 славянских приходов с общей численностью до 35 тыс. прихожан.

Согласно информации бывшего узника советских лагерей, правозащитника Бориса Перчаткина, благодаря деятельности которого сотни тысяч религиозных беженцев обрели новую родину в США, с конца 80-х годов прошлого века из СССР в Америку перебралось свыше 500 тыс. беженцев христиан-протестантов, многие из которых осели в таких штатах как Калифорния, Орегон, Вашингтон, Нью-Йорк, Миннесота и др.

С началом пандемии коронавируса обнаружилось, что многие церкви Америки не стремятся исполнять приказы властей от здравоохранения и, вопреки здравому смыслу и местным законам, продолжают собираться для соблюдения религиозных обрядов, таким образом становясь распространителями опасного вируса.

С начала эпидемии в штате Калифорния (на 16 декабря 2020 г.) зарегистрировано 21 481 смертей и 1 671 081 зараженных смертельной инфекцией. В округе Сакраменто количество смертей составило 711 человек, а численность заболевших приблизилась к 52,182 человек.

По сообщению главы Департамента здравоохранения округа Сакраменто Питера Бейленсона, в начале апреля этого года среди членов самой большой из русскоязычных протестантских церквей в стране**, Славянской миссионерской церкви “Вифания”, и ассоциированных с ними жителей был выявлен 71 заболевший COVID-19. Эта вспышка коронавируса на тот момент считалась крупнейшей в стране. Представители здравоохранения Сакраменто заявляли, что они предпринимали несколько попыток поговорить по телефону и лично с руководителями церкви, но получили отказ.

«По сути, они сказали нам оставить их в покое, – сказал доктор Питер Бейленсон в интервью The Sacramento Bee. – Это крайне безответственно и опасно для общества».

Славянская миссионерская церковь “Вифания” опровергла это утверждение, отрицая, что 71 человек, связанный с церковью, заболел COVID-19. Руководители церкви обвинили СМИ в неверном истолковании официальной информации.

«Эти сообщения считаются неточными и ложно делают акцент на этой церкви», – говорится в пресс-релизе Славянской миссионерской церкви “Вифании”.

«Церковь не владеет информацией о том, что кто-либо из ее прихожан умер от COVID-19, о чем сообщают СМИ», – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном церковью “Вифании” 3 апреля.

В тот же день когда церковные чиновники опубликовали свой пресс-релиз, Петр Бортновский, долгое время проработавший звукорежиссером в церкви “Вифания”, скончался от COVID-19. 68-летний Бортновский, который был религиозным беженцем из Беларуси, умер всего через две недели после всеамериканской церковной конференции, состоявшейся в “Вифании” 15 марта. Один из членов церкви сказал “Славянскому Сакраменто”, что Петр умер не от коронавируса, а от сердечного приступа. Однако, как указано в свидетельстве о смерти Бортновского, его «сердце остановилось в результате пневмонии и COVID-19». Как рассказала «Славянскому Сакраменто» вдова Бортновского Татьяна, ее муж до последнего момента работал в церкви, также он участвовал в конференции, которая прошла 15 марта в церкви.

Могила Петра Бортновского на кладбище Quiet Haven Memorial Park в Сакраменто

“Он всегда был здоров, никогда не болел. Но в течение всего нескольких суток он сгорел…”, – сказала супруга Бортновского.

По словам Бортновской, аудиоинжинер церкви игнорировал предосторожностями и не верил в существование вируса. Он не желал слушать о госпитализации, даже когда начали проявляться сильные симптомы.

Сама Татьяна переболела коронавирусом, как и другие служители и прихожане церкви.

“Это очень очень опасная болезнь, целую неделю мои кости ломало, организм ослабел, было чрезвычайно тяжело дышать, мне также пришлось лечь в больницу под капельницы”, – поделилась Татьяна Бортновский.

Церковь отрицала организацию массовых собраний в нарушение политики COVID-19, но, согласно информации Департамента здравоохранения округа Сакраменто, верущие продолжали собираться домашними группами.

«В то время, как нам сказали, что церковь в целом перестала собираться… нам сообщили из нескольких источников, что есть группы, которые продолжают собираться по домам, несмотря на приказ общественного здравоохранения не собираться ни с кем, кроме членов семьи. Эти собрания были напрямую связаны с кластерами вспышек в коммьюнити», – сообщила “Славянскому Сакраменто” по электронной почте специалист по общественной информации Сакраменто Жанна Хейнс.

Что касается Татьяны, она не знает наверняка источника заражения, однако допускает, что они с мужем могли заразится в церкви либо в ходе домашних молитвенных общений, которые посещали заболевшие прихожане.

Петр Бортновский захоронен на церковном кладбище “Тихая Гавань”.

Несколько пасторов этой церкви совместно со старшим пастором и по совместительству епископом объединения “Христиан веры евангельской США” Адамом Бондаруком заразились коронавирусом в апреле этого года. 78-летний выходец из Эстонии Адам Бондарук пробыл в госпитале около месяца, в то время как, мы узнали о смерти еще одного служителя Виктора Тхора и Петра Бортновского, благодаря публикации на официальной страницы церкви “Вифания”. Между тем, церковь поставила под сомнение отчеты Министерства здравоохранения и обвинила местные СМИ в фальсификации фактов. Столкнувшись с пристальным вниманием общественности и реальной опасностью вируса – здесь стоит отметить, что власти намеренно предали огласке имя церкви – администрация религиозного учреждения отступила в своем противоборстве против здравого разума и общественной безопасности и решила взаимодействовать с властями, позже на сайте церкви появилась базовая информация об опасности COVID-19 и мерах предосторожности.

Представители церкви не ответили на нашу просьбу прокомментировать ситуацию с коронавирусом в своей среде.

И тогда придет конец…

Верующие из “Вифании” (и подобных ей церквей) регулярно выходят к Капитолию штата с протестами против вакцинации своих семей и детей. Многие из них полагают, что вакцины и лекарства приносят больше вреда, чем пользы: согласно их вере, заболевший член церкви исцеляется благодаря молитве священника, либо конгрегации.

Более того, иммигранты, прибывшие из бывших республик СССР, имеют традицию не доверять государственной власти, научным исследованиям и прессе. Сразу после вспышки корнавируса в регионе Сакраменто со скоростью света стали распространяться всяческие конспирологические идеи, в том числе, пропагандирующие связь технологии 5G с распространением COVID-19, или идея об искусственной или даже вымышленной природе вируса и о якобы желании государства под прикрытием пандемии и вакцинации закабалить, т.е. чипировать американцев в единую систему электронного рабства.

Дело в том, что с точки зрения евангельских христиан, которых в среде беженцев значительное количество, сразу после введения электронного чипирования их свободе вероисповедания придет неминуемый конец. В своих заявлениях верующие люди опираются на библейскую книгу Откровения, где Иоанн Богослов предостерегает, что перед пришествием Антихриста наступят времена, когда людям “будет положено начертание на правую руку или на чело, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание”.

Среди религиозных иммигрантов жива и пестуется традиция пребывания в ожидании преследований за веру, поэтому некоторые из них восприняли ограничения властей как преследование по религиозному признаку и ущемление прав, гарантированных Первой поправкой.

Так, например, тысячи участников протеста против введенного губернатором штата Гэвина Ньюсома карантина в конце марта, вышли к Капитолию штата с просьбой прекратить “кабализацию” населения и, наряду с опасностью массовых заражений, требовали открыть экономику, общественные учреждения, образовательные заведения и церкви.

Несмотря на многочисленные рекомендации и даже приказы об обязательном ношении масок и запреты на массовые собрания, многие верующие региона Сакраменто отчаянно сопротивлялись распоряжениям и запретам властей: редко можно было заметить людей в масках на протестах против карантина и даже при выписке уже упомянутого выше епископа Бондарука из больницы некоторые не соблюдали меры предосторожности. Кое-кто пытался дотронуться до него, благодаря за его спасение Бога.

Справедливости ради стоит отметить, что не только восточно-европейские церкви региона Сакраменто сомневаются в ограничительных приказах властей, есть и те, которые с пониманием отнеслись к действиям администрации штата Калифорния и быстро перешли на онлайн трансляции богослужений, оказывали информационную и материальную поддержку своим прихожанам. По нашим наблюдениям, это церкви, в администрации которых находятся достаточно молодые и билингвальные пасторы в возрасте 40 – 50 лет.

Баптистские иммигранты Ванкувера реагируют на вирус

Примерно такая же ситуация вырисовывается и на Северо-Западе США, где после того, как несколько религиозных лидеров заболели и умерли от COVID-19, многие церкви закрыли церковные собрания и начали серьезно относиться к угрозе COVID-19.

В городе Ванкувер находится большая славянская церковь “Слово Благодати” (Word of Grace Bible Church), функционирующая под руководством выходца из России, баптистского проповедника Алексея Алексеевича Коломийцева. Эта община ощутила всю тяжесть утраты: 90-летний отец пастора Алексея, Алексей Иванович Коломейцев и его помощник, служитель церкви Владимир Дьяченко, скончались от COVID-19.

По словам представителя церкви «Слово благодати», весной многие члены общины заболели, и по крайней мере один находился в реанимации с проблемой с легкими.

По данным издания Los Angeles Times, незадолго до своей смерти, престарелый служитель, Алексей Алексеевич Коломийцев, посетил пасторскую конференцию в Южной Калифорнии. Ежегодная конференция пастырей, проведенная церковью Grace Community Church в марте, собрала 3 500 мужчин со всего мира. Данную церковь возглавляет известный баптистский пастор Джон Мак-Артур, который отрицает пандемию COVID-19.

Сам пастор Алексей Коломийцев заразился коронавирусом.

Родственница пастора Алексея, Маргарита Коломийцева, и другие члены церкви тоже заболели COVID-19.

“Была сложная ситуация, у нас многие в семье и церкви заболели, у меня лично подтвердился диагноз COVID-19 также, так как я была в прямом контакте с дедушкой, для нас это был конечно шок…”, – рассказала Маргарита.

“Источник заражения невозможно определить, поэтому мы не можем спекулировать на этот счет. Здесь важно отметить, что оба умерших старца заболели еще до введения карантина. Это значит, что они свободно перемещались, были в самых разных местах и могли заразиться в любом из них”, – рассказал “Славянскому Сакраменто” старший пастор церкви Word of Grace Bible Church, Алексей Алексеевич Коломийцев.

По словам служителя церкви, община предпринимала все рекомендуемые правительством меры по предотвращению распространения заболевание среди конгрегации: перешли на онлайн трансляции, ограничили личные контакты и пр.

“У нас нет данных, относительно количества людей болевших COVID-19 в нашей церкви. Некоторые люди болели, но т.к. это было на ранней стадии эпидемии, еще до введения карантина и до того, как стало широко доступным тестирование, неизвестно, что это было в каждом конкретном случае”, – сказал переживший коронавирус пастор.

Руководство церкви открыто говорит о случаях заболевания в рядах прихожан и служителей, не отрицает сам вирус и его опасность, исполняет предписания властей.

Вспышки в Пенсильвании и Нью-Йорке

Члены славянских церквей становятся жертвами вируса не только в таких штатах, как Калифорния и Вашингтон. Постепенно становится известно о крупных вспышках в среде славянских иммигрантов на Восточном побережье США, в таких штатах как, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Так, например в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в апреле от коронавируса скончался в возрасте 95 лет архиепископ Украинской католической церкви, назначенный на эту должность самим Папой Римским Иоанном Павлом II. Этот престарелый священник являлся также членом Синода епископов Украинской католической церкви и Конференции католических епископов США.

Вспышки COVID-19 были также зарегистрированы в штате Нью-Йорк в августе, округе Монрое, где власти расследуют распространение пандемии среди членов Славянской пятидесятнической церкви города Фарма. Как сообщается в пресс-релизе Департамента здравоохранения округа Монрое, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”, власти призывают всех, кто посещал церковь 23 августа, обратиться в соответствующие органы с целью проверки на COVID-19. Дополнительно представители Департамента здравоохранения потребовали, чтобы побывавшие на указанном выше богослужении члены церкви вышли на самокарантин сроком 14 дней. Сообщается, что у 20 человек, побывавших на церковной службе 23-го августа, либо общавшимся с ее членами, был обнаружен коронавирус.

Жители штата Нью-Йорк особенно сильно пострадали от пандемии: в настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано 800 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19 и свыше 30 тыс. смертей от этого заболевания.

В августе Департамент здравоохранения округа Онондага штата, опубликовал информацию о ситуации с COVID-19 в Первой украинской пятидесятнической церкви города Сиракузы (First Ukrainian Pentecostal Church), где могли произойти “потенциальные заражения на церковных службах”.

Также объявлялось о “потенциальном” заражении в Славянской церкви полного Евангелия г. Сиракузы (Slavic Full Gospel Church).

Нам удалось обнаружить компанию по сбору денег на лечение выходца из СНГ Василия Галанеси, который, как утверждается в заметке на GoFundMe, является старшим пастором Украинской церкви пятидесятников Полного Евангелия в Такоме (Ukrainian Full Gospel Pentecostal Church), а также супериндендантом Объединения Славянских церквей в штате Вашингтон (Evangelical Faith Christian’s Fellowship). Пастор не ответил на наш вопрос о данной кампании. В офисе церкви наш запрос о болезни священнослужителя также не прокомментировали. Акция по сбору финансов на лечение пастора собрала свыше $13 тыс.

Список церквей постоянно пополняется. В редакцию “Славянского Сакраменто” продолжают поступать тревожные сообщения о новых вспышках в славянских церквях на обоих побережьях США.

В конце октября представители церкви “Славянский христианский центр” (Slavic Christian Center) в г. Такома (штат Вашингтон) сообщили о госпитализации пастора Петра Саенко с признаками COVID-19. На днях, мы получили известие о смерти пастора Саенко. Петр Саенко являлся также епископом Объединения Славянских церквей штата Вашингтон (Evangelical Faith Christian’s Fellowship). Церковь не ответила на наши запросы о комментарии.

Иностранное информационное влияние

С вступлением США в карантинный период в YouTube и других соцсетях стремительно стали набирать обороты видеоролики о якобы искусственном происхождении COVID-19. Некоторые из этих видео были опубликованы русскоязычными блогерами и инфлюенсерами, а иногда и анонимными авторами. Эта волна контента начала привлекать внимание миллионов людей, в том числе русскоязычных иммигрантов в США.

По словам эксперта по влиянию российской пропаганды в США, постоянного автора Джеймстаунского фонда, Ксении Кирилловой, распространение фейковой информации о коронавирусе напоминает алгоритм работы иностранного влияния с целью дезинформации новых американцев, ностальгирующих по своей старой родине.

“Конспирологические мифы были подхвачены в русскоязычном религиозном сообществе, чему, скорее всего, способствовал заботливый перевод соответствующих материалов на русский язык на анонимных российских аккаунтах. К сожалению, эти теории становились популярны в русскоязычном сообществе в Америке. При том местные блогеры, скорее всего, искренне верили в эту информацию. Мы уже видели подобное во время предыдущей президентской кампании, когда на радость Кремлю президентом США стал Дональд Трамп”, – сказала Кириллова.

Видеоматериалы одной евангельской блогерки Елены Никитской из Сакраменто (которая не имеет известных нам связей с российским правительством), например, набирают сотни тысяч просмотров в YouTube и на Facebook. Никитская подвергает сомнению правила карантина, называет пандемию «пландемией» и вдохновляет свою аудиторию «не доверять всему, что публикуется в официальных аккаунтах».

По иронии судьбы, в начале октября Никитская сообщила в своем блоге, что ее семья заразилась COVID-19.

Отношение к властям, статистика, тенденция замалчивать проблему и экстренные займы

Точное количество заразившихся и умерших от коронавируса в религиозных иммигрантских общинах выяснить не представляется возможным. Местные власти либо не владеют данной информацией или попросту не ведут статистику заболевших COVID-19 по национальному и религиозному критериям. Большинство же опрошенных нами представителей славянских протестантских церквей либо затруднялись в оценках, либо просто напросто игнорировали наши запросы.

Из-за слабого взаимодействия русскоязычных граждан с Бюро переписи населения невозможно получить точное количество представителей этой группы населения, потому как, они не входят в категорию «этнические меньшинства», что могло бы разрешить этим гражданам пользоваться специальными государственными программами.

Потенциальная проблема исполнения директив правительства в одной из славянских церквей штата Орегон вскрылась, например, лишь в результате гражданского иска пасторов Славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” (New Life Missionary Church) против собственного пастора – Василия Вакульского. В этом иске ряд пасторов утверждает, что Вакульский узурпировал духовную и административную власть в церкви, вынуждая их подчиняться его велениям. Вакульский отверг все обвинения и заявил, что некоторые лидеры пятидесятников хотят отобрать церковь. Вакульский написал в заявлении суда, что пасторы, подавшие на него иск, организовали церковные службы вопреки введенным самой церковью антикоронавирусным правилам.

Администрация церкви не ответила на наше электронное письмо с просьбой дать комментарий.

Еще одна проблема, которая вскрывает наше исследование – отсутствие механизмов взаимодействия местных властей с религиозными иммигрантами.

Власти калифорнийского города Ранчо Кордова, в котором проживает около 65 тыс. жителей и рядом с которым находится вышеупомянутая церковь “Вифания”, впрочем, начали традицию публикации официальных пресс-релизов на русском и украинском языках. Также поступает и Департамент здравоохранения штата Калифорния и некоторые другие города Америки.

Стоит отметить, что в то время, как старший пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адам Бондарук лежал под ИВЛ, а администрация этой религиозной организации отрицала вспышку в своих рядах, ее руководили потребовали и получили от $150 до 350 тыс. чрезвычайного займа. Эти деньги должны пойти на обеспечение деятельности этой церкви. “Славянскому Сакраменто” удалось об этом узнать в Министерстве финансов США.

Славянская община иногда испытывает недоверие к властям, которое выросло во время преследований в СССР и подпитывается многими теориями заговора, языковым барьером и политическими причинами.

Большинство религиозных беженцев поддерживает Республиканскую партию и президента Трампа, потому что многие убеждены, что Трамп и его союзники-республиканцы защищают христианство в США. Многие считают, что вирус инсценирован Демократической партией, у которой есть только одна причина – нанести вред Трампу и республиканцам и, таким образом, разрушить христианство.

На основании десятков интервью, проведенных “Славянским Сакраменто”, выяснилось, что старшие поколения религиозных лидеров более закрыты для взаимодействия со светскими властями, их порядками и научными знаниями.

Чем моложе пасторы, тем больше вероятность, что их община будет открыта для науки и внешнего мира.

*Статистика от Бюро переписи населения США от 2010-2012 гг.

**Славянская миссионерская церковь “Вифания” – самая большая славянская пятидесятническая церковь в стране, по утверждениям церковной администрации, членами этой общины являются 3 000 человек.

Руслан Гуржий, Елена Кузнецова | SlavicSac.com

Исследование проведено при поддержке организации Fund for Investigative Journalism