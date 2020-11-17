Христианский музыкант из Сакраменто покончил с собой

В конце июля этого года в славянской церкви “Свет Евангелия” (Light of The Gospel) в Сакраменто был похоронен христианский музыкант, выходец из Молдовы, 34-летний Дмитрий Бербер.

Фото: Light Of The Gospel Church/Facebook

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в полиции округа Плейсер, молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено на севере Сакраменто 26 июля 2020 г. Согласно отчету полиции, рядом с телом Бербера был обнаружен пистолет и предсмертная записка, в которой погибший просил родственников простить его и молиться за него.

В крови погибшего были обнаружены следы алкоголя.

Как свидетельствуют документы суда округа Плейсер, житель региона Сакраменто Дмитрий Бербер был обвинен местным прокурором в наезде на пешеходов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В деле указано, что как минимум один из пострадавших получил телесные травмы.

Тогда Бербер был заключен под стражу с правом выхода под залог в размере $125 тыс. Дело было закрыто ввиду смерти обвиняемого.

Согласно представителям церкви “Свет Евангелия”, Дмитрий являлся музыкантом и активно участвовал в церковной группе прославления в роли гитариста. На запрос, отправленный “Славянским Сакраменто”, руководство церкви комментарий не предоставило.