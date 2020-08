Департамент здравоохранения округа Онондага, штат Нью-Йорк, опубликовал информацию о заражении COVID-19 в местных церквях. Департамент подтвердил, что у лиц, посещавших службы в четырех местных церквях, тесты на COVID-19 дали положительный результат. Потенциальное заражение произошло на церковных службах в следующих церквях:

– Первая украинская пятидесятническая церковь (First Ukrainian Pentecostal Church): служба в воскресенье, 2 августа, в 9:00 и в 12:00.

– Церковь Святого Патрика (St. Patrick’s Church), служба в субботу, 8 августа, в 16:00.- Церковь Пресвятой Девы Марии (Blessed Virgin Mary Church), служба в воскресенье, 9 августа, 9:00.

– Евангелическая церковь Herald of Joy (Herald of Joy Evangelical Church), служба в воскресенье, 9 августа, 10:00.

Сайт церкви First Ukrainian Pentecostal Church подтверждает информацию о заражениях нескольких членов церкви.

“Виду того, что несколько прихожан заразились COVID-19, все богослужения и мероприятия отменены. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире в обычное время обслуживания”, – говорится на сайте церкви.

Департамент здравоохранения предупреждает, что все, кто был на этих службах, должны следить за собой на предмет симптомов COVID-19 в течение 14 дней. Если симптомы действительно развиваются, необходимо остаться дома и обратиться к врачу для получения дополнительных рекомендаций.

Департамент предупреждает, что в связи с тем, что все больше религиозных сообществ вновь проводят личные службы важно, чтобы их руководство оставалось в курсе всех рекомендаций, чтобы снизить риск заражения COVID-19. Очень важно просить прихожан оставаться дома, если они больны. Посетители служб должны быть обязаны постоянно носить маски для лица и поддерживать расстояние не менее 6 футов между людьми (кроме членов одной семьи).

Рекомендуется, чтобы на всех службах были листы бумаги при входе, чтобы посетители могли предоставить контактную информацию, включая имя, адрес и номер телефона, с целью уведомления и отслеживания контактов, если существует потенциальное воздействие COVID-19. Кроме того, религиозные общины должны информировать прихожан о шагах, которые они могут предпринять, чтобы защитить себя на работе и дома.