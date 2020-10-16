Почему религиозные беженцы из СССР голосуют за Трампа

По словам религиозного правозащитника и узника советских лагерей Бориса Перчаткина, в США насчитывается около 500 тыс. славянских христиан, в свое время покинувших СССР и страны СНГ из-за религиозных гонений. Большинство из них поселилось в прогрессивных и преимущественно демократических штатах, обосновавшись в городах-миллионниках типа Сакраменто, Ванкувера, Сиэтла и Портленда. Прибыв на новую родину пару-тройку десятков лет назад, многие из них совершенно не задумывались о политическом влиянии на американское общество – им надо было содержать и кормить семьи, большинство из которых были многодетными и частично держались на плаву благодаря социальному обеспечению. Теперь, когда выходцы из советских стран крепко встали на ноги, многие из них задумываются не только о работе в сферах недвижимости, транспорта и обслуживания, а идут в политику и в органы местного самоуправления.

Фото: SlavicVote/YouTube

С недавнего времени на американском Северо-Западе активизировалась общественная организация под названием Slavic Vote. Сотрудники этого объединения активно посещают славянские и румынские церкви штатов Вашингтон и Орегон, представляя исключительно республиканских кандидатов и предлагая верующим зарегистрироваться в качестве избирателей.

С завидной энергией группа из молодых христиан-евангелистов объезжает преимущественно пятидесятнические (традиционно не участвующие в выборах) церкви Северо-Запада с целью завоевать как можно больше сторонников. Группа дает рекомендации по основным кандидатам и разъяснения на русском языке.

Основатели организации – выходец из Беларуси Дима Сащенко и его партнер-американец украинского происхождения Андрей Георгиев. Первый является предпринимателем в сфере пищевой промышленности, второй – молодежным лидером в славянской пятидесятнической церкви “Смирна”, г. Ванкувер (Вашингтон). Их организация состоит из 9 членов и десятка волонтеров – финансы на организацию приходят исключительно от местных бизнес-доноров.

“Согласно некоторой статистики, в регионе Ванкувера и Портленда проживает до 150 тыс. русско-язычных жителей. Нас славян-христиан здесь очень много. Мы хотим, чтобы голос нашего коммьюнити был услышан среди законодателей. Здесь, в США, в отличие от Советского Союза, откуда прибыли мы и наши родители, гражданам дана возможность выбирать правительство. Если хорошие люди не будут голосовать, то найдутся злые люди, кто проголосуют вместо нас”, – заявил Андрей Георгиев, представляя организацию Slavic Vote в церкви The Fathers House г. Ванкувер.

Георгиев говорит о семейных ценностях, которые популярных среди славянского населения Америки, с церковной кафедры призывая голосовать за соответствующих кандидатов:

“Наша цель – выдвигать христиан на политические позиции, потому, что, как говорит Библия, мы – свет земли”.

“К этой деятельности нас подтолкнула пагубная пассивность славянского религиозного населения. Можно сказать, это было побуждение от Бога”, – в интервью “Славянскому Сакраменто”, – сказал Дмитрий Сащенко.

Дмитрий считает себя посвященным христианином и посещает New Life Missionary Church в г. Портленд. Дмитрий не против работать с представителями Демократической партии, и даже пытался представить их на своей платформе, однако, по его словам, демократы “мало интересуются славянскими избирателями”. За полтора года своего существования Slavic Vote провела около 60 мероприятий в церквях региона.

“Активизация славянского населения нашего региона началась с прошлогодних протестов против принудительной вакцинации в штате Орегон и Вашингтон. Также люди были недовольны сексуализацией школьного образования. Это также послужило триггером для консолидации религиозных иммигрантов”, – делится своими наблюдениями Дмитрий.

В конце сентября общественная организация Slavic Vote представила в одной из славянских церквей города Сейлем русскую староверку Анну Косачев, которая баллотируется в Ассамблею штата Орегон. По словам Косачев, родители которой бежали в США из России в середине прошлого века, она – первый русскоязычный кандидат, который баллотируется в высший законодательный орган штата Орегон.

“Являясь выходцем из сообщества, которое прибыло в Америку за свободами, мы чрезвычайно шокированы наблюдать за переменами в Законодательном собрании Орегона. Политики, которые, как я надеялась, будут служить и защищать нас, похоже, больше заинтересованы в самозащите”, – говорит Анна в своей предвыборной программе.

Анна является православной и выступает за консервативные семейные ценности, полное открытие бизнесов и церквей во время пандемии. Анна представляется “политиком от людей” и баллотируется в Нижнюю палату штата Орегон от 22 округа. Стоит заметить, что этот округ населяет большое количество староверов, выходцев из России.

“Мы приехали сюда 60 лет назад и мы никогда не участвовали в выборах, в политике, никогда не голосовали, мы требовали от правительства нас не трогать и сами не стремились в политику”, – выступая в воскресенье в одной из славянских церквей штата, сказала Анна.

Анна Косачев выступает от Республиканской партии и на приближающихся выборах ей придется конкурировать за политический пост с действующим членом Ассамблеи Орегона, демократом Терезой Алонсо Лион.

Кандидат в губернаторы Антон Сахаров

Житель соседнего штата Вашингтон, Антон Сахаров, шел на этих выборах в губернаторы при поддержке Республиканской партии. Недавно он представил рекламный ролик в котором говорит, что являясь жертвой социалистического советского режима, не может смотреть на то, как штат превращается в подобие соцлагеря.

“Мы выросли в Советском Союзе и в России. Неважно, как ты работал — ты все равно получал столько же, сколько и твой напарник, который ничего не делал. У моих родителей были докторские степени, и им приходилось часами стоять в очереди за молоком, – поделился семейной историей иммигрант. – Отец привез меня сюда как еврейского беженца, когда мне было 11 лет”.

“Каждый раз, когда я сталкиваюсь с правительственным контролем, я вижу что-то хорошо знакомое мне, потому что именно это называется социализмом. Я благодарен этой стране и хочу не позволить ей перейти к чему-то неработающему, то есть к социализму. Как муж и отец троих детей, я хочу, чтобы и мои, и ваши дети продолжали жить свободной жизнью”, – заключает первый русскоязычный кандидат в губернаторы штата Вашингтон.

По словам кандидата штату Вашингтон требуется “меньше правительства, меньше налогов и меньше бюрократии”. Также следует “повысить прозрачность и подотчетность, восстановить законность и порядок, поддержав полицию”.

Кроме этого, начинающий политик желает покончить с бездомностью, вызываемой наркотиками.

Является ли Антон потомком физика-ядерщика и академика Андрея Сахарова, посвятившего свою жизнь за борьбу за свободу слова в Советском Союзе – неизвестно. Начинающий политик не откликнулся за запрос “Славянского Сакраменто” об интервью.

Сахаров вышел из предвыборной гонки, проиграв первичные выборы 4 августа 2020 г.

За место губернатора боролись три десятка кандидатов, однако лишь двое вышли в финал – действующий демократ Джей Инсли и республиканец Лорен Калп.

Славянский Сакраменто традиционно остается республиканским

В Сакраменто, где, по разным данным, проживает от 50 до 150 тыс. выходцев из СНГ (большая часть которых бежала в Америку из-за своих религиозных убеждений), насчитывается около 100 славянских церквей с общей численностью свыше 35 тыс прихожан.

Накануне выборов в столице Калифорнии образовался политический кружок славян-иммигрантов, продвигающих представителей Республиканской партии в различные представительские органы штата и страны.

Одним из активистов данного общественно-политического направления является молодой выходец из России Тимофей Яновский. Он возглавляет несколько русско-язычных групп в Фейсбуке, в частности – Русскоязычное общество Америки (Russian-Speaking Society of America), Русскоязычная Америка (Russian Speaking America) и т.д. В прошлом Тимофей принимал участие в организации многочисленных шествий в честь победы Советской армии во Второй мировой войне в Сиэтле. Тимофей агитирует за мирное сотрудничество США и России.

В сентябре этого года он и его единомышленники провели в Сакраменто встречу русскоязычных избирателей с кандидатом в Конгресс США Крис Биш. Биш является риэлстейт агентом и при поддержке Республиканской партии баллотируется в 6-й округ Конгресса в Калифорнии. Именно в этом округе насчитывается самая большая концентрация религиозных беженцев из СССР и СНГ. В апреле этого года Крис Биш подала иск в Федеральный суд на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома с требованием прекратить опасные, по ее мнению, эксперименты с экономикой штата. Кроме того, Биш призывает снова открывать церкви и значительно ослабить правила карантина.

Обращаясь к славянскому населению своего округа, Крис апеллирует к историческому негативному прошлому религиозных иммигрантов.

«Вы жили при тиранических режимах коммунизма, вы на себе ощущали все его особенности. Я обещаю бороться за ваши права, я иду против властей штата в борьбе за наши свободы», – заявляет Биш.

Стоит отметить, что с момента активизации общенациональной президентской кампании Трампа появилось множество русскоязычных групп в Фейсбуке, поддерживающих его, с общей численностью до 15 тыс. участников, в то время как группы за кандидата Байдена и демократов насчитывают лишь десятую часть от этого количества.

Многочисленные пробеги за Трампа

В то время как политические встречи в Сакраменто пока набирают обороты, другой иммигрант из бывшей Советской республики, Беларуси, собирает в Айдахо и Орегоне сотни и тысячи поклонников Трампа. Его шумные мероприятия проходят в форме автопробегов и собирают тысячи консервативных американцев.

«Я призываю голосовать за Трампа потому, что его дела не расходятся со словами. – считает Кузменко. – В нем нет слащавой политкорректности”.

У Кузменко нет политического прошлого, однако, это не помешало ему в конце августа организовать в оплоте воинствующих анархистов – Портленде – самый крупный автопробег в поддержку Трампа и консервативных ценностей. Недавно американская пресса попыталась намекнуть на возможное сотрудничество иммигранта с российскими властями, однако, активист отрицает любое иностранное вмешательство. По его словам, все мероприятия происходят исключительно на волонтерской основе и благодаря активизму американцев.

“Школа должна быть другой”

Другой примечательный пример славянской диаспоры – клинический психотерапевт Рая Скринник из Сакраменто. Скринник имеет большой опыт государственного служащего в Калифорнии и сегодня баллотируется в школьный совет Объединенного школьного округа Сан-Хуан.

Религиозная иммигрантка из Украины Рая критично относится к инициативам местных властей по отношению к общему образованию и не согласна со многими нововведениями и порядками в государственных школах округа Сакраменто. В частности, русскоязычный кандидат выступает против засилья идей ЛГБТ в школах, ратует за заботу о школьниках из малообеспеченных семей, за хотя бы частичное открытие школ и за реформу среднего образования.

«Наша задача – бороться за чистоту наших детей. Мы ответственны за образование тысяч учащихся, которые завтра будут править этой страной. Но, кажется, мало кто об этом сегодня задумывается… поэтому я, конечно, буду здесь неудобным кандидатом», – в интервью «Славянскому Сакраменто» поделилась Скринник.

Почему славяне-евангелики голосуют за Трампа

46-летний пастор русско-язычного отделения церкви «Дом Отца» в Сакраменто, выходец из Беларуси Влад Ярмолюк в разговоре с корреспондентом «Славянского Сакраменто» выразил мнение большинства религиозных иммигрантов о Трампе:

«Дональд Трамп выступает за семейные ценности, против абортов… Идеология Трампа мне близка, поэтому я буду голосовать за него», – говорит пастор Влад.

Рассуждения об опасностях в эру коронавируса, скандалы о предполагаемых финансовых махинациях семьи Трампа верующих волнуют намного меньше, чем безоговорочная поддержка церкви со стороны государства. Безапелляционность суждений и харизма республиканского президента затмевает все его провалы и недостатки в глазах славян-евангеликов.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com