Пасторских детей обвинили в деловой недобросовестности

Жители округа Сакраменто подали в суд на епископского сына — реалтора Вениамина Бондарука и бизнесмена Павла Фейцера. Согласно документам Высшего суда округа, некие Брюс и Диана Питерсон обвинили иммигрантов в преднамеренном причинении ущерба при строительстве их дома. Похожие обвинения предъявлялись и ранее в адрес строительной фирмы семьи Фейцер. Кроме того, за подлог официальным лицам Feitser Homes, Inc. однажды уже была лишена государственной лицензии.

Истцы сообщают, что риелтор Вениамин Бондарук, продавая им дом, ввел их в заблуждение.

Указывается, что партнер Бондарука Павел Фейцер является владельцем зарегистрированной в округе Плейсер компании Stix Development. Эта коммерческая организация занимается масштабной скупкой земель в округе Сакраменто, застройкой их жилыми домами и последующей продажей. Исцы также судят другую компанию Фейцера – Feitser Homes.

Бондарук является сотрудником компании Hybrid Group, а также младшим сыном небезызвестного пятидесятнического епископа и пастора Славянской миссионерской церкви «Вифания» Адама Бондарука, дети которого не раз проходили по громким криминальным делам и получали тюремные сроки за мошенничество, насилие и употребление наркотиков.

Итак, в октябре 2016 г. семья Питерсон приобрела через Вениамина Бондарука недвижимость, которую тот рекламировал как новостройку. Однако сразу же после покупки новоселы обнаружили в доме многочисленные дефекты и недоделки — следы от затопления водой, неисправные двери, неряшливо настеленные полы, поврежденную и не соответствующую нормативам электропроводку, облезающую краску и так далее. Кроме того, по словам истцов, у дома отсутствовало свидетельство о прохождении пожарной инспекции.

Иными словами, построенное и проданное семье Питерсон жилище не соответствовало принятым в штате Калифорния строительным стандартам и нормам эксплуатации жилых зданий.

«Истцы много раз пытались поднимать данные вопросы, обращаясь к Фейцеру и Бондаруку, однако их попытки не увенчались успехом, – написали в своей жалобе Питерсоны. – Mы считаем, что Бондарук [при продаже дома] сделал ложные заявления либо к своей личной выгоде, либо к выгоде Фейцера».

Дом, который приобрели Питерсоны

Другими словами, Вениамин Бондарук был обязан сообщить покупателям об известных ему дефектах и недоделках в недавно построенном здании, однако, по словам истцов, он скрыл от них правду.

В своем иске новоселы подчеркивают, что на протяжении года неоднократно обращались с формальными жалобами по рабочим адресам Фейцера и Бондарука, но ответной реакции не последовало. Также недовольные домовладельцы не получили обратно залог в размере $10 000, который риелторы должны были перевести на счет покупателей в случае нарушения условий сделки.

«Истцы считают, что Фейцер и другие ответчики нарушили условия своей лицензии подрядчика, а в том числе деловые и профессиональные этические нормы», – говорится в исковом заявлении.

Брюс и Диана Питерсон потребовали от Бондарука и Фейцера компенсацию причиненного ущерба в размере $300 тыс., а также оплату расходов на ведение расследования и услуги юристов. Согласно профессиональным риэлторским сайтам приобретенная Питерсонами недвижимость в настоящий момент оценивается примерно в $800-900 тыс.

Кроме того, в материалах дела указывается, что после начала судебного разбирательства ответчики удалили страницу компании Stix Development из Фейсбука, что, по мнению истцов, является попыткой сокрытия улик. Также Фейцер противился предоставлению запрошенных судом документов, чем затягивал разбирательство.

Скриншот с сайта риэлтора Бена Бондарука

В итоге адвокат истцов Майлс Тейлор попросил суд наложить на ответчиков санкции в размере $5 тыс. Суд уменьшил эту сумму вдвое и вынес Фейцеру соответствующее предупреждение.

В ходе судебного разбирательства Бен Бондарук заключил сделку с истцами, в условия которой входит выплата семье Питерсон компенсации в размере $22 500. Петерсоны же продолжают судить другую компанию Фейцера – Feitser Homes. Кроме того, к иску присоединились Ричард и Робин Руггиеро, обвиняющие Павла Фейцера, Руслана Бачинского, Вадима Бачинского и компанию Feitser Homes в похожих случаях халатности.

Уничтожение заповедника Фейцерами

Это уже не первый случай, когда деловая активность семейных кланов Бондаруков и Фейцеров вызывает нарекания у американского сообщества. Как мы уже писали, ранее четверо членов семьи Бондарук участвовали в другом громком деле о мошенничестве в сфере недвижимости. Тогда старший брат Вениамина, Петр Бондарук, получил 6 лет тюремного заключения, из которых отсидел только 4 с половиной и вышел под залог в $100 тыс, который внесли его брат Бен Бондарук и отец – пастор Адам Бондарук. (Стоит отметить, что в данном деле также упоминаются некие Евгения и Николай Фейцеры в качестве свидетелей).

В прессе мы находим упоминание об антиобщественной деятельности строительной конторы Feitser Construction, которая также множество раз становилась предметом судебных разбирательств.

Пастор Николай Фейцер со своим сыном Ником | Фото: Auburn Journal

Так, например, в марте 2011 г. пастор Николай Фейцер и его сын Ник были вызваны на общественные слушания в мэрию города Лумис, где бизнесмен-строитель возводил целую улицу из добротных домов. Предметом разбирательства стало самовольное уничтожение заповедной зоны, прилегающей к резиденции Фейцеров. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в мэрии города Лумис.

Тогда администрация Лумиса обвинила Фейцеров в том, что они без ведома властей города и своих соседей уничтожали природу, безжалостно выкорчевывая деревья и кустарники с помощью тяжелого строительного грейдера. По словам соседей, Фейцер «распоряжался федеральной территорией как своей землей», дотла выжигая природный комплекс. Дошло до того, что в конфликт пришлось вмешаться Корпусу военных инженеров армии США.

«Мы не хотели нанести урон [окружающей среде], мы пытались освободить землю от мусора, предотвратив попадание химических веществ в водопроводную систему», – оправдывался перед городским руководством Николай Фейцер на специальном заседании горсовета.

«Я полагал, что все будут довольны, и город, и соседи, однако я просчитался», – признался пастор-бизнесмен Николай Фейцер. По словам Фейцера, в тот момент его разум был «затуманен из-за смерти его дочери».

Несмотря на найденный на прилегающей территории ржавый хлам, фотографии которого семейство бизнесменов предоставило градоначальникам, администрация города по итогам разбирательства вынесла строителям строгий выговор, потребовав сотрудничества с властями.

В округе Плейсер, где Николай Фейцер со своими сыновьями вел активную строительную деятельность, на выходцев из Эстонии неоднократно подают в суд как рядовые граждане, так и коммерческие организации. Об этом свидетельствуют документы из архивов местных судов.

Безответственный бизнес

В архивах Управления по делам потребителей штата Калифорния «Славянскому Сакраменто» удалось обнаружить постановление от 2016 г. об отзыве строительной лицензии компании Feitser Homes, Inc., зарегистрированной на Павла Фейцера. Решение было принято прокурором штата Джеффри Филлипсом.

Согласно выдвинутым против Павла Фейцера обвинениям, он совершил сразу несколько серьезных нарушений строительного кодекса Калифорнии, в том числе обман государственных служащих, ведение бизнеса без лицензии и нелегальное использование рабочей силы.

Дело в том, что в 2004 г. он был остановлен в рабочее время полицией округа Плейсер за агрессивное вождение. Не имея в тот момент действующих водительских прав (они были отобраны за вождение в пьяном виде и под влиянием наркотиков), предприниматель отказался подчиниться полицейскому, представившись ложным именем. За данные правонарушения Павел был приговорен к 3 годам полицейского надзора.

Несколько месяцев спустя, действуя как представитель компании Feitser Sons Construction, Inc., Павел Фейцер солгал представителям администрации штата, попытавшись скрыть от них этот инцидент.

В 2004 и 2007 году Павел Фейцер повторно подавал заявки на лицензию подрядчика, однако ему удалось получить ограниченное разрешение лишь в 2008 году — и даже этого разрешения он через два года лишился по причине «недостаточной квалификации».

Павел Фейцер/Paul Feitser (Auburn Jail photo)

В 2013 г. Фейцер подал заявление о регистрации компании STIX Development — и вновь солгал властям штата, причем дважды. В ответах на вопросы анкеты он указал, что не находился под судом, хотя известно, что в 2012 г. против его компании подал иск некий Альберто Эскюэл, которому по итогам судебного разбирательства Feitser Homes пришлось выплатить 7 тысяч долларов. В той же анкете Фейцер во второй раз попытался провести работников Управления по делам потребителей, «забыв» указать, что ранее он уже получал отказ в выдаче лицензии.

Фейцер также пытался получить лизензию риэлтора обманным способом, однако властям штата Калифорния, как и в других случаях, удалось разоблачить его изыски.

Кривой дом для Радчуков

В октября 2011 г. Фейцер взялся за постройку дома для некоей Марины Радчук в Оринджвейле (округ Сакраменто). Дом находился на улице, нескромно названной в честь семьи бизнесменов — Feitser Lane.

Во время сдачи объекта проверяющий отметил отсутствие документов о прохождении жилым домом пожарной инспекции. Несколько позже инспекторы обследовали дом и обнаружили серьезные проблемы с системой пожаротушения. Подрядчику было выдано предписание срочно устранить неполадки, но этого так и не было сделано.

В мае 2012 г. семья Марины Радчук приобрела дом за $335 тыс. Новоселам сообщили, что перед заселением им «в экстренном порядке» проведут электричество, что и было сделано. Однако вскоре электроснабжение вновь прекратилось, так как оказалось, что дом не был подключен к сети региональной электрической компании SMUD. Для разрешения проблемы Радчук обратилась к субподрядчику Фейцера, Вадиму Бачинскому.

В сентябре Радчук и Фейцер получили от властей города уведомление о незаконном преждевременном вселении в дом. После ряда безуспешных попыток оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Радчук наняла стороннего подрядчика, который обнаружил в новостройке ряд серьезных дефектов, «представляющих опасность для жизни». Сразу после этого Радчук обратилась с жалобой в Управление по надзору за строительными подрядчиками.

Кроме проблем с электричеством и противопожарной системой, хозяйка дома обнаружила в своем новом жилище трещины в плитке на кухне, отслаивающуюся краску и другие подобные недостатки. Стоимость исправления всех дефектов была оценена в $54 тыс.

Разбирая дело, представители Управления обнаружили, что Фейцер подменил разрешение на ввод в эксплуатацию документом, выданным на другой возведенный его компанией строительный объект в Сакраменто. Иными словами, Фейцер совершил подлог — он заведомо знал, что продает дом, не прошедший финальную инспекцию.

«Ответчик намеренно нарушил принятые в индустрии стандарты строительства в нескольких существенных аспектах…» – гласят материалы дела.

Ложь с наймом сотрудников и работа без лицензии

В декабре 2007 г. Фейцер заявил Управлению по надзору за подрядчиками, что его компания не имеет штатных сотрудников (многие американские компании поступают так для того, чтобы не платить работникам компенсацию за несчастные случаи на рабочем месте). На самом же деле расследовавшая компанию Фейцеров комиссия обнаружила, что он неоднократно нанимал сотрудников — к примеру, Вадима Бачинского и Алекса Мармола, которые в разные сроки работали у Фейцера в качестве менеджеров проектов.

Также Павел Фейцер признал, что работал над проектом, будучи лишенным права на получение лицензии.

Проект Доунов

В 2013 г. семейная пара Лиза и Ричард Доун приобрела построенный компанией Фейцера дом за $389 тыс. Новоселы заключили с Павлом контракт о достройке дома и покраске стены на сумму в $3 тыс. В проекте принимали участие упомянутые выше Вадим Бачинский и Алекс Мармол, которые, однако, с работой не справились. Владелец дома обратился с жалобой к властям штата, которые определили, что для устранения недоделок требуется $1 700.

Как и раньше, Бачинский и Мармол работали на Фейцера без официального оформления, за что на компанию Feitser Homes был наложен штраф в размере $3 тыс., который она попыталась оспорить.

«Олимпийский объект»

В апреле 2013 г. другой домовладелец, Джон Корбет из Грэнит-Бэй, подал жалобу на компанию Фейцера в Комиссию по расследованиям недобросовестных подрядчиков. В своей жалобе Корбет заявил, что нанятые рабочие неправильно установили дренажную систему в его доме на улице Олимпик, в результате чего сточные воды привели в негодность бассейн, газон и задний двор.

Владелец дома обратился к субподрядчику Фейцера Вадиму Бачинскому, который сообщил ему, что это «проблема городских властей». В администрации города Корбет узнал, что подрядчик работает без лицензии, и потребовал у Бачинского информацию о страховке бизнеса предпринимателей. Бачинский отказался отвечать на этот вопрос.

Лишение лицензии

В результате государственного расследования у компании Feitser Homes была отобрана лицензия. Самого Павла Фейцера обязали выплатить компенсацию пострадавшим — Марине Радчук ($54 тыс.) и супругам Доун ($1 700), а также запретили ему занимать руководящие должности в строительных компаниях. Также от неудачливого строителя потребовали оплатить расходы на проведение расследования его собственной деятельности ($25 тыс). Помимо этого, Фейцера обязали внести залог в размере $15 тыс.

«На время наказания Павлу Фейцеру запрещается работать в качестве менеджера, директора, партнера или члена руководства лицензированной компании», – говорится в решении комиссии.

К тому же Фейцеру на один год запретили иметь лицензию строителя, а в случае ее получения по истечению указанного срока обязали строго подчиняться всем законами и правилам, принятым в штате Калифорния.

Что примечательно, компания Feitser Sons Construction действовала под лицензией другого бизнеса предпринимателей – Feitser Construction, где в качестве совладельцев указан пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” – Николай Фейцер. Николай Фейцер являлся долгое время администратором вышеуказанной церкви и помогал выполнять строительные подряды для этой религиозной организации.

На запрос “Славянского Сакраменто” о комментарии для данной статьи ответа от компании Фейцера и от церкви “Вифания” не последовало. Бен Бондарук также отказался комментировать наше расследование.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com