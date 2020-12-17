Техногиганты Кремниевой долины покидают Калифорнию

За последние несколько недель такие техногиганты Кремниевой долины как HP Enterprise, Oracle и Илон Маск, основатель Tesla, Space X, переносят свои штаб-квартиры в Техас. Перемещение штаб-квартир происходит по разным причинам – налоговым, финансовым и другим.

Но при этом производство остается в Калифорнии, как сказал сказал Питер Леро-Муньос из организации по защите интересов технологической индустрии, “они все еще продолжают нанимать здесь людей. Они все еще продолжают внедрять инновации здесь, в Кремниевой долине”.

Мнения специалистов об этом “исходе” разделились. Одни считают, что сообщество венчурного капитала по-прежнему очень сильны в Кремниевой долине и она останется центром инноваций. Другие убеждены, что такие перемещения – это потеря технологий.