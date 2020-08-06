Славянская миссионерская церковь “Вифания” получила сотни тысяч “коронавирусных” долларов

Славянская миссионерская церковь “Вифания”, которая несколько месяцев назад попала под пристальное внимание служб здравоохранения округа Сакраменто из-за выявления среди ее членов (или ассоциированных с ними лиц) крупной вспышки коронавируса, получила от государства сотни тысяч долларов безвозвратного займа.

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Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто” в Министерстве финансов США, религиозная организация Slavic Missionary Church, зарегистрированная по адресу: 9880 Jackson Rd, Sacramento, Ca, получила от $150 до 350 тыс. чрезвычайного займа из карманов налогоплательщиков. Стоит отметить, что займ религиозная организация получила в Украинском Федеральном Кредитном Союзе (Ukrainian Federal Credit Union).

Как ранее сообщал представитель Департамента здравоохранения округа Сакраменто, церковь “Вифания” стала эпицентром масштабной вспышки COVID-19 – среди ее членов или лиц, с связанных с конгрегацией, был выявлен как минимум 71 заразившийся опасным вирусом. Позднее церковные лидеры сообщили о нескольких смертях, на больничную койку попал и сам старший пастор Адам Бондарук.

Согласно главе Департамента здравоохранения Сакраменто Питеру Бейленсону, руководители религиозной организации пытались скрыть опасную вспышку, не слушая требования властей и не давая им возможность расследовать ситуацию. И только после того, как локальное издание The Sacramento Bee опубликовало заявление властей – в результате чего церковь столкнулась с масштабным давлением общества и СМИ – церковные лидеры поспешили пойти на сотрудничество с властями.