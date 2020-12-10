Скончался пастор церкви Slavic Christian Center Петр Саенко

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Пастор церкви Slavic Christian Center Петр Саенко скончался после того, как месяц назад попал в больницу из-за COVID-19. Об этом сообщил представитель церкви во время трансляции богослужения в четверг, 10 декабря. Пожилой епископ умер на 71 году жизни.

Петр Саенко являлся пастором церкви Slavic Christian Center, а также почетным епископом церковного союза “Evangelical Faith Christian’s Fellowship”. Ранее сообщалось о сборе денег на лечение супериндентента союза – Василия Галанеси.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто” в начале ноября, Петр Моисеивич Саенко был госпитализирован в местный госпиталь с симптомами коронавируса.

Петр Саенко известен тем, что в 2012 г. подвергся нападению и покушению со стороны одного из членов своей церкви – Ивана Зайцева, обвинившего священнослужителя в в своих семейных проблемах.

Также ранее сообщалось о заражении коронавирусом пятидесятнического епископа Союза христиан веры евангельской США Адама Бондарука, который долгое время являлся соратником и другом Петра Саенко.