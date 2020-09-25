Славянские пятидесятники Портленда “евангелизируют” друг друга с помощью полиции

В редакцию “Славянского Сакраменто” поступили дополнительные документы из полицейского управления города Портленд, проливающие свет на противостояние членов миссионерской церкви “Новая Жизнь”. Напомним, что в августе этого года в этой славянской церкви произошел инцидент, который можно охарактеризовать как потасовку, приведшую к госпитализации одного из участников богослужения.

Напомним, что славянскую миссионерскую церковь “Новая Жизнь” лихорадит уже более года – все началось с момента, когда епископы “Союза христиан веры евангельской США” Сергей Хомич и Адам Бондарук наложили запрет на служение 75-летнего пастора Василия Вакульского. Последний отказался подчинятся духовенству и, в свою очередь, заявил, что так называемая “папская булла” не имеет духовной силы, а также сообщил, что руководство Союза нелегитимно смещает его с поста духовного руководителя общины, которой он верой и правдой служит вот уже три десятка лет. Кроме того, Вакульский заявляет, что речь идет вовсе не о духовном вероучении конгрегации, а все дело в многомиллионном здании церкви и деньгах прихожан, до которых так называемые служители готовы сражаться насмерть.

Несколько пасторов: Александр Гринько, Петр Опанасюк и Леонид Пахнюк вскоре после заявлений старшего пастора Вакульского В.Н. подали на него в суд, обвинив его в узурпации духовной власти и требуя от светских властей проведения выборов духовного лидера, наложить штраф на Василия и даже заключить его в тюрьму.

В свою очередь, в ходе конфликта Вакульский отлучил от церкви подавших на него в суд бунтарей, лишив их права исполнения церковных обязанностей. Недавно суд отказался рассматривать жалобу “служителей”, оставив данный вопрос на совести Вакульского.

Спустя несколько месяцев, на богослужение наведалась полиция города Грешем, где располагается здание этой славянской религиозной общины, но не для покаяния, а для усмирение бунтовавших прихожан.

И вот спустя год, благодаря очередному отчету полиции, попавшему в редакцию “Славянского Сакраменто”, удается восстановить картину происшествия, имевшему место быть в воскресенье, 26 июля, 2020 г. во время очередного церковного собрания.



Согласно полицейским документам, около часа дня в диспетчерскую службу 911 поступил звонок от одного из присутствующих в церкви, который сообщил, что группа из двух десятков человек собралась на сцене и устроила потасовку.

“Один из участников сцены отобрал телефон пастора и кинул его в зал, где собрались верующие…”, – рассказал звонивший в экстренную службу.

Обратившийся к правоохранительным органам гражданин также сообщил, что якобы сын Вакульского, Павел Вакульский агрессивно “провоцирует людей”. Кое-то из звонивших сообщил, что в среде верующих шел слух, что якобы Павел принес в церковь огнестрельное оружие. По всей видимости, данная информация не подтвердилась.

Из рапорта следует, что две группы верующих схлестнулись на церковной сцене и создают беспорядки.

Другой звонивший встревоженным голосом заявил, что один из участников инцидента – некий Андрей Кушнирук – толкнул некого старичка по имени Николай Никора так, что тот упал навзничь на сцену.

“Две фракции церкви никак не придут к общему знаменателю. Обе стороны полагают, что правы и не позволяют другим проводить богослужения. Обе стороны не правы и должны разобраться по взрослому”, – заявил еще один звонивший.

В тот день в диспетчерскую службу полиции поступило свыше десятка звонков с просьбой и даже требованием разобраться в случившимся в церкви хаосе. Обратился в экстренную службу и Павел Вакульский, он также потребовал, чтобы правоохранительные органы направили в церковь наряд полиции.

На видео, опубликованном неизвестными, слышно, как служители насмехаются над упавшим на пол Николаем Никорой.

“Следует дать ему нашатыря, чтобы поднялся…”, – с насмешкой произносит один из “служителей”, стоящих рядом с лежащим Никорой.

Следует напомнить, что ранее престарелый пастор Василий Вакульский потребовал от местного судьи выдачи судебного приказа, запрещавшего Пахнюку, Опанасюку и Гринько приближаться к церкви и к нему самому. (В редакцию “Славянского Сакраменто” попал также черновик аналогичного приказа, выписанного на имя Адама Бондарука. Правда, подтвердить его аутентичность не удалось).

В суде пастор Петр Опанасюк жалуется, что после одного из богослужений на него якобы нападали сторонники Вакульского и пастор Иван Ужва.

“В воскресенье, 19 июля 2020 г., пасторы Александр Гринько, Леонид Пахнюк провели «прямую трансляцию» церковного служения из миссионерской церкви «Новая жизнь». Покидая церковь, я встретил гневное противостояние сторонников подсудимого Вакульского, в том числе пастора Иоанна Ужвы. Пастор Ужва намеренно заблокировал выезд моей машины. Затем он полез в мою машину и попытался забрать мой сотовый телефон из машины”, – сообщает судье обиженный Опанасюк.

Далее Опанасюк сообщает, что брошенный Павлом Вакульским во время воскресного богослужения телефон едва не попал в его супругу, находящуюся в зале. Далее Опанасюк предлагает свою версию события:

“Николай Никора пытался пробиться к церковному микрофону, чтобы остановить человека, читающего (Писания) – Ника Иванова. Агрессию Никоры осторожно и надлежащим образом попытались пресечь, однако, он споткнулся и упал на мягкое акустическое ковровое покрытие. На видео запечатлено, как сторонник подсудимого Вакульского велел мистеру Никоре «оставаться лежать», чтобы было видно, что он пострадал”, – пишет в жалобе Опанасюк.

Со слов Опанасюка после происшествия в церковь вошли сотрудники полиции. Пострадавший был госпитализирован. Один из звонивших пожелал остаться неназванным, боясь мести со стороны своих противников.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com