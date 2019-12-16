Безбожная семья епископа: насилие, мошенничество, наркотики

У детей епископа нет денег на еду, но в изобилии имеются средства на наркотики и пьянки

Недавно Петр Бондарук, один из сыновей известного пятидесятнического епископа из Сакраменто Адама Бондарука, вышел на свободу после трех с половиной лет тюремного заключения за мошенничество в сфере недвижимости. Он не досидел почти два года из присужденного ему срока благодаря тому, что отец-пастор и брат-риелтор внесли за него залог в 100 тысяч долларов.

Теперь, когда сексуальный преступник благодаря своему семейству оказался на свободе, мы решили изучить криминальные дела других членов этой семьи, хранящиеся в архивах севернокалифорнийских судов.

Итак, знаете ли вы, сколько вообще детей у «прославленного» епископа Адама Семеновича Бондарука? Почему многие из них не «несут церковное служение» вместе со своим отцом-пастырем? А известно ли вам, что добрая половина парней из этой «святой» семьи проходила по различным угловным делам как в местных судах, так и в федеральной системе правосудия?

Например, заведенное Верховным судом в Сакраменто дело от 2002 г., в котором П. Бондарук обвинялся в кражах продуктов из русского магазина Arbat European Market в городе Норт-Хайлендс.

Мы уже освещали ситуацию с мошенническим прошлым одного из детей пятидесятнического епископа — Петра. Напомним, что 47-летний Петр Бондарук имеет чрезвычайно богатое криминально прошлое: он не раз отбывал наказание в американских исправительных учреждениях и даже, похоже, привлекался к ответственности еще в СССР. Какое-то время ему грозила депортация из Соединенных Штатов, и он остался в Америке только благодаря тому, что его родина, Эстонская ССР, исчезла с карты мира, и его попросту было некуда депортировать.

К примеру, в 1998 г. Петр Бондарук привлекался округом Сонома за попытку изнасилования девушки — подробнее об этом читайте в статье «Сын епископа: история одного сексуального преступления». За это деяние Петр был занесен в федеральную базу сексуальных преступников — такие как он не имеют права проживать вблизи школ и детских садов; он также имеет ряд пожизненных ограничений и должен регулярно отмечаться у прикрепленного к нему сотрудника правоохранительных органов. Агенты ФБР характеризуют Петра как алкоголика, наркомана и злостного тунеядца.

Чтобы не тратить зря драгоценное время читателя, не будем в подробностях рассказывать об арестах за вождение в состоянии алкогольного опьянения, которых у Петра только в Калифорнии было несколько. Кроме этого, имеются и другие преступления Петра Бондарука, которые ранее не были доступны широкой публике и не освещались в местной прессе.

Кражи продуктов питания в русском магазине Сакраменто

Владелец данного магазина, Евгений Коваленко, стал замечать, что с полок заведения стали систематически пропадать продукты. Заподозрив неладное, Коваленко установил в торговом зале видеокамеры и стал наблюдать. Оказалось, что выносом товаров занималась небольшая банда воришек, в которой Петр Бондарук (в то время 32-летний) состоял водителем.

Схема была отработана до мелочей: беспутный сын епископа подвозил своих подельников к дверям вышеупомянутого магазина, где они набирали продукты в корзины. Затем один из сообщников, некий Павел Квитко, отвлекал продавца просьбой нарезать колбасу или ветчину в мясном отделе, а другой, по имени Константин, в это время спокойно выходил с полной корзиной.

Застав преступников с поличным, Евгений Коваленко погнался за ними, но епископского сына и его сообщника уже и след простыл. Отвлекавший же продавца Павел всячески отрицал свою связь с похитителями, а когда владелец магазина попытался его задержать, скрылся с места происшествия в здании расположенного по соседству другого русского заведения, сотрудник которого захлопнул дверь перед носом у Коваленко.

Таким образом, по словам Коваленко, преступная троица провернула от 30 до 50 акций (!), всякий раз вынося из магазина продукты на сумму в 50-100 долларов.

Занимавшийся этим делом детектив Т. Бучард выяснил телефонные номера подозреваемых и наведался к одному из них домой. В процессе следствия Бондарук отрицал свое участие в схеме, но сотрудник Службы шерифа округа прижал его неопровержимыми доказательствами.

В конце концов Петр Бондарук был арестован, помещен в тюрьму под залог в $10 тыс., а затем осужден по двум статьям — преступный сговор и кража. В итоге он получил два месяца тюрьмы, а в качестве альтернативы тюремному заключению судья порекомендовал наказание в виде общественных работ.

Кстати, этим своим преступлением Бондарук Петр нарушил условия полицейского надзора после суда в Сономе по делу о сексуальном насилии.

Также мы находим дело Петра Бондарука 1971 г.р. в суде штата Вашингтон, который был признан виновным в краже в 1993 г.

Советское прошлое Петра Бондарука

Более того, в Национальном архиве Эстонии мы находим еще один документ, рассказывающий о мутном прошлом Петра Бондарука. В семейном деле Бондаруков, попавшем в редакцию «Славянского Сакраменто» из архивов МВД Эстонской ССР, вшита анкета для фиктивного выезда на ПМЖ в Израиль, в которой указывается, что «кроме Петра Бондарука 1971 года рождения судимых не значится». Означает ли это, что Петр привлекался к уголовной ответственности еще во времена СССР?

Поправьте меня, если я делаю неверный вывод из этой приписки МИДа. Если это правда, то папа, естественно, скрывает этот факт от своих прихожан и подчиненных-пасторов, ибо такая информация может существенно навредить его религиозной карьере.

Дети славянских миссионеров избивают американца

Еще один сын епископа, Бондарук Тимофей Адамович 1983 года рождения, проходил по делу об избиении некого Питера Скотта Майкла, которого группа детей верующих родителей жестоко избила в феврале 2004 г. в городе Оберн. Тогда Тиму было предъявлено обвинение в нахождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В результате сын Адама Бондарука получил 6 месяцев заключения, а его сообщники Константин Гуревский (1980 г. р.) и Иван Шевченко (1984 г. р.) — по году тюрьмы. После ареста в крови Тимофея был обнаружен толуол (метилбензол). Это химическое вещество входит в состав различных растворителей для красок, является крайне токсичным и применяется как опьяняющее средство подростками, у которых нет денег на более качественные наркотики.

В 2003-2004 гг. Тим проходил сразу по нескольким делам о вождении в состоянии опьянения. Тогда прокурор города Сакраменто обвинил пасторского сына в нарушении ряда статей Дорожного кодекса штата Калифорния: нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, отсутствие страховки и управление автомобилем без прав, которых он лишился за предыдущие случаи DUI.

Судя по материалам одного из дел, Тимофей в нетрезвом виде и без страховки совершил аварию, повредив чье-то имущество, а затем попытался сбежать с места происшествия.

Тогда Бондарук признал свою вину и понес наказание: отсидел несколько десятков дней в тюрьме, выполнял общественные работы и провел три года на «неформальном испытательном сроке».

Дело о пьянке за рулем

Очередной сын епископа, Марк Бондарук, также проходил по делу о пьянке за рулем в Ранчо-Кордове, прямо через дорогу от отцовского дома.

Дело происходило ранним утром 1 декабря 2010 г. на улице Брэдшоу, недалеко от церкви «Вифания», где служит отец Марка. Полицейский остановил виляющий по дороге «Мерседес» Бондарука. В суде патрульный сообщил, что Бондарук грязно ругался и от него пахло спиртным. Другой полицейский, вскоре после этого прибывший на место происшествия, подтвердил эти показания под присягой, сообщив, что от водителя «сильно пахло алкоголем, он был сконфужен и ругался».

Как утверждается в документах дела, до этого инцидента Марка Бондарука уже дважды останавливали за езду в нетрезвом состоянии (первый раз в 2002 г., второй — в 2004).

По словам полицейских, физическую проверку на опьянение водитель не прошел: он «сильно шатался, терял равновесие, заступал за линию».

Представителям закона Марк объяснил, что не употреблял алкоголь, но в прошлую ночь плохо выспался и принял одну таблетку антидепрессанта, а пройти по линии не смог из-за проблем со спиной.

После того как, арестованного доставили в полицейский участок в Ранчо-Кордове, дежурный офицер подтвердил, что Марк Бондарук находился под влиянием антидепрессантов и алкоголя. Результат проверки алкотестером показал, что уровень алкоголя в его крови составлял 0.027% (наказуемым же в штате Калифорния считается 0.08%). Спустя несколько часов Марк был помещен в тюрьму округа Сакраменто, где у него был произведен забор крови, анализ которого показал отсутствие алкоголя, но подтвердил наличие диазепама и гидрокодона.

В ходе судебных прений защита Бондарука уверяла, что сын пастора «русской церкви» имел откровенный разговор с отцом, сделал выводы из своих предыдущих ошибок и стал на путь исправления, «перестал гулять на вечеринках и стал миссионером».

В феврале 2011 г. Марка Бондарука признали виновным в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии, однако он подал апелляцию, пытаясь опровергнуть выводы полицейских экспертов, а также указывая на судебную задержку из-за проходившего профессиональное обучение полицейского, выступавшего одним из свидетелей по данному делу.

Примечательно, что в апелляционном иске Марк утверждал, что из-за обвинений от него ушла подруга и он потерял работу водителя-дальнобойщика, благодаря которой получал $100 тыс. в год, а открывшееся в суде дело нанесло урон репутации его семьи, так как его отец является известным пастором. Апелляция ни к чему не привела, и суд назначил Бондаруку исправительные работы и 5 лет испытательного срока.

Кража из магазина хозтоваров

И наконец, представляем публике свежее дело о краже из магазина хозтоваров Home Depot в городе Кармайкл, заведенное на Бондарука Марка Адамовича. С этим делом можно свободно ознакомиться в архиве Верховного суда города Сакраменто. В нем, в частности, указано, что Марком была совершена кража — вынос товара на сумму до 220 долларов. На судебное заседание Марк не явился, и на его имя был выписан ордер на арест. В итоге судья принял решение лишить вора свободы на 25 суток и запретить ему появляться в радиусе 100 ярдов от магазина Home Depot.

В результате этого дела Марк Бондарук провел 25 дней в тюрьме и 3 года находился на неформальном испытательном сроке.

Про арест Бондарука Марка Адамовича в общественном месте в пьяном состоянии и прохождение им специальной программы реабилитации в 2002 г., о чем свидетельствуют документы местного суда, разумеется, мы говорить не будем. Вместо этого стоит упомянуть прохождение Марка по делу риелторов-пятидесятников в 2015 г., по итогам которого его старший брат Петр получил 6 лет федеральной тюрьмы. Согласно материалам дела, Марк занимался сходными схемами, но, получив от судьи иммунитет, избежал наказания.

Бондарук Андрей Адамович

Бондарук Андрей Адамович в 2006 г. также арестовывался полицией Роклина и привлекался к ответственности по статье 647 Уголовного кодекса Калифорнии — интоксикация в общественном месте. Документ, хранящийся в архиве суда округа Плейсер, свидетельствует о том, что Марк признал себя виновным по этому делу.

«Кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?»

Просматривая криминальные дела, заведенные на членов епископской семьи, остается удивляться — неужели детям этого известного христианского проповедника-миссионера живется настолько бедно, что им не хватает денег на продукты питания или рабочий инструмент, и приходится воровать то и другое из местных магазинов? Или же они обменивают краденые товары на наркотики, как это делают другие ДВР-цы?

И вообще, каким образом и за какие заслуги такие «верующие» как Бондаруки въехали в США? Выходит так, что, бежав из Советского Союза под прикрытием фальшивой израильской визы и называя себя религиозными беженцами (этим Адам Бондарук неизменно потрясает в американских судах, где по различным делам проходят его дети и прихожане), здесь, на американской земле, они бесстыдно занимаются беззаконием. Прекрасная «соль и свет миру»! Или это такой своеобразный способ «евангелизации» Америки?

И напоследок я оставлю для всех членов Славянской миссионерской церкви «Вифания» и всех верующих людей как в США, так и в СНГ место из Священного писания, где говорится, каким должна быть семья священника, претендующего на высокое звание епископа:

«Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (Евангелие, 1-е послание к Тимофею 3:2).

Как вы считаете, может ли человек, дети которого с самой молодости плотно погрязли в преступности, являться не только общественным лидером, но и священником и даже епископом большого количества церквей, заводить связи с местными американскими и международными политиками, и даже участвовать в Молитвенном завтраке с президентом США? И, в конце концов, чему он может научить в церкви чужих детей, если не в состоянии воспитать своих собственных?

Вы скажете, отец за сыновей не отвечает? Мол, выросли дети (да и много у почтенного старца Адама детей, разве за всеми уследишь)? Как же! Не далее как в марте этого года папа за 100 тысяч долларов выкупает своего сына Петра Бондарука из федеральной тюрьмы, направляя в суд Сакраменто официальные письма с просьбой помиловать профессионального преступника. То есть, называя себя духовным лицом, что подразумевает наличие твердого морального компаса, Бондарук-старший буквально подставляет всех членов Славянской миссионерской церкви «Вифания», от лица которых покрывает своего блудного сына перед мирским судом…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com