Власти штата Нью-Йорк расследуют крупную вспышку коронавируса в Славянской пятидесятнической церкви (Slavic Pentecostal Church) города Фарма, находящегося в 20 минутах езды от Рочестера. По информации телеканала ABC, церковь была вынуждена закрыться как минимум на две недели для карантина и профилактики.

Как сообщается в пресс-релизе Департамента здравоохранения округа Монрое, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”, власти призывают всех, кто посещал церковь 23 августа, обратиться в соответствующие органы с целью проверки на COVID-19.

Дополнительно представители Департамента здравоохранения потребовали, чтобы побывавшие на указанном выше богослужении члены церкви вышли на самокарантин сроком 14 дней.

Сообщается, что у 20 человек, побывавших в церкви с 23-го августа (либо общавшимся с ее членами), был обнаружен коронавирус. Ранее представитель отдела здравоохранения д-р Майк Мендоза сообщал о 5 заболевших членах церкви.

Пастор церкви Григорий Кацап во время воскресного богослужения рассказал о заболевших членах и сообщил, что администрация церкви не противится законам местных властей и старается соблюдать все указания специалистов.

Эксперты здравоохранения штата Нью-Йорк просят соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пристально наблюдать за возможными симптомами (кашель, головная боль, чихание и т.п.).

В настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано 450 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19 и свыше 32 тыс. смертей от этого заболевания.

Ранее сообщалось о похожем случае, произошедшем в Славянской миссионерской церкви “Вифания” в Сакраменто.