Пятидесятнический епископ Сергей Хомич переболел коронавирусом

Пятидесятнический епископ Сергей Хомич в интервью “Славянскому Сакраменто” рассказал о том, что недавно переболел коронавирусом. По словам епископа из Миннесоты ему пришлось пробыть неделю в местной больнице.

“Да, я переболел… не очень хорошая болезнь, я пробыл 6 дней в больнице, врач уже говорил, что медики вынуждены будут перевести меня на ИВЛ, но Бог вышел навстречу и помиловал”, – сообщил Сергей Хомич.

По словам епископа, церковь, где он является поместным пастором, соблюдает режим изоляции. Священнослужитель призывает всех соблюдать меры, чтобы не заразиться опасным вирусом.

Напомним, что Сергей Хомич возглавляет пятидесятническую церковь в г. Миннессота, а также евангельский союз “Церковь христиан веры евангельской Америки”.

Ранее сообщалось о болезни COVID-19 соработника Сергея Хомича по епископской деятельности – 78-летнего Адама Бондарука, который вынужден был провести месяц под ИВЛ.

Как мы уже сообщали, соработник Сергея Хомича по епископской деятельности – 78-летний Адам Бондарук провел около месяца в больнице, борясь за жизнь с коронавирусной инфекцией. Бондарук возглавляет Славянскую миссионерскую церковь “Вифания” – там (и среди ассоциированных с ней структур) было обнаружено свыше 70 коронавирусных больных.