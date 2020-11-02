Пастор церкви Slavic Christian Center Петр Саенко попал в больницу из-за COVID-19

Пастор славянской пятидесятнической церкви Slavic Christian Center в г. Такома (штат Вашингтон) Петр Саенко находится в больнице с симптомами коронавируса. Об этом сообщили служители церкви в конце прошлой недели. По словам представителей церкви, это не единичный случай заражения коронавирусом в среде верующих этой конгрегации.

“Всвязи с тем, что дыхание у нашего старшего пастора Петра Моисеивича ухудшилось, ему стало трудно дышать, его дети отвезли в госпиталь. В госпитале определили эту ужасную болезнь… Всю эту неделю мы молились. Сегодня мы получили сообщение, что папе стало плохо, уровень кислорода сильно понизился несмотря на то, что благодаря машинам [он] продолжает дышать”, – сообщил в субботу, 31 октября, представитель церкви.

Со слов выступающего, “врачи говорят, что если не произойдет кардинальных изменений, через 3-4 дня могут отказывать легкие, почки, а это уже чревато последствиями…”

Информация о состоянии престарелого пастора размещена также на сайте церкви:

“Сегодня, 1 ноября 2020, в Славянском Христианском Центре объявлен день поста и молитвы за исцеление старшего пастора церкви Петра Моисеевича Саенко и всех кто болеют COVID-19”.

По словам представителя церкви Петр Моисеивич “не единственный, кто болеет в церкви”, так что община была вынуждена ограничить посещение церкви, потому что церковь столкнулась с усиливающейся опасностью коронавируса.

Представители церкви, с которыми нам удалось связаться, отказали “Славянскому Сакраменто” в комментарии по этому поводу.

О болезни Саенко рассказал также другой служитель церкви во ходе конференции штата Вашингтон, которая проходила 1 ноября в помещении церкви.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом пятидесятнического епископа Союза христиан веры евангельской США Адама Бондарука, который долгое время являлся соратником и другом Петра Саенко.