Міністерство внутрішньої безпеки США затримало Петра Бондарука — сина п’ятидесятницького єпископа Адама Бондарука

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) офіційно оголосило про взяття під варту Петра Бондарука — сина п’ятидесятницького єпископа Адама Бондарука, охарактеризувавши його як «одного з найбільш небезпечних злочинців». Його ім’я включено до нового публічного реєстру DHS «Worst of the Worst», запущеного в рамках посилених імміграційних операцій за адміністрації Дональда Трампа.

Згідно з повідомленням DHS, Петра Бондарука затримали агенти імміграційної та митної поліції США (ICE) у місті Норт-Чарлстон, штат Південна Кароліна. В офіційних матеріалах відомства зазначено, що він засуджений за сексуальний злочин та відмивання грошей. Ці категорії злочинів входять до переліку найтяжчих правопорушень, на яких, за словами DHS, зосереджені зусилля з затримання та депортації нелегальних мігрантів.

DHS наголошує, що Петро Бондарук є «одним із найгірших» — особою з кримінальним минулим, яка становить загрозу громадській безпеці. За даними відомства, близько 70% арештів ICE припадає на іноземців, уже обвинувачених або засуджених за злочини в США.

Як вдалося дізнатися «Слов’янському Сакраменто», наразі Петро Бондарук утримується в імміграційній тюрмі FOLKSTON MAIN Detention Facility у штаті Джорджія, де очікує на подальші процесуальні рішення в рамках імміграційного провадження. Таким чином, історія сина єпископа Бондарука отримала новий розвиток не лише в кримінальній, а й в імміграційній площині, остаточно закріпивши його статус одного з найрезонансніших фігурантів справ, пов’язаних із церковним середовищем Сакраменто.

Справа про шахрайство з нерухомістю

Раніше «Слов’янське Сакраменто» оприлюднило закриті матеріали, з яких випливає, що одним із ключових фігурантів масштабної шахрайської схеми в сфері нерухомості, що діяла в середовищі Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія» у Сакраменто, був Петро Адамович Бондарук — син п’ятидесятницького єпископа Адама Бондарука.

Слідство встановило, що Петро Бондарук разом зі своїми спільниками активно брав участь у шахрайських операціях з іпотечними кредитами, завдавши американським фінансовим установам збитків на десятки мільйонів доларів.

Використовуючи підроблені документи про доходи, податкові декларації та фіктивні дані про працевлаштування, він незаконно придбав щонайменше два житлові будинки в регіоні Сакраменто. Паралельно нерухомість здавалась в оренду, попри заявлені в банках «ремонтні роботи», на які, за версією обвинувачення, списувалися викрадені кошти.

За даними федеральної прокуратури, Бондарук діяв не самостійно, а в тісній зв’язці з Вірою Кузьменко, Ольгою Паламарчук та іншими учасниками злочинної групи. Кузьменко допомагала йому оформлювати угоди з використанням фальшивих документів, що підтверджується аудіо- та відеозаписами ФБР. В архіві федерального суду в Сакраменто під час гучного процесу згадуються й інші члени родини Бондарук, включно з братом Віталієм, який нібито шукав орендарів серед парафіян церкви, та братом Павлом, який певний час був ріелтором об’єктів Петра.

У 2015 році федеральний суд засудив Петра Бондарука майже до шести років ув’язнення за шахрайство з нерухомістю, банківське шахрайство та відмивання грошей. Захист наполягав, що він нібито був найменш залученим учасником схеми та не усвідомлював протиправний характер своїх дій, однак суд і прокуратура відхилили ці аргументи.

«Незважаючи на численні клопотання про пом’якшення покарання, включно з колективними листами від церкви «Віфанія» та каяттєвими заявами самого засудженого, суд залишив вирок у силі.»

Інші злочини та перша спроба депортації

Кримінальна історія Петра Бондарука не обмежується справою про нерухомість. У матеріалах суду округу Санта-Роза зафіксовано, що ще в 1998 році він був засуджений у Каліфорнії за сексуальний злочин і довічно внесений до реєстру сексуальних злочинців. В різні роки він також притягувався до відповідальності за крадіжки, водіння в нетверезому стані, порушення умов випробувального терміну та інші правопорушення. За оцінкою прокуратури, Бондарук має проблеми з алкоголем, наркотиками та азартними іграми, а також схильний до агресивної поведінки.

Це не перша спроба імміграційного суду депортувати Петра Бондарука зі США. Оскільки він не був громадянином США, після одного з арештів суд направив його до імміграційної тюрми в Аризоні, де він провів близько року. Тоді суд вирішив, що через те, що Естонська РСР більше не існує (звідки Бондарук емігрував), його туди відправити технічно неможливо.

Очевидно, що через зміну імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа DHS тепер має намір повернути Бондарука на його історичну батьківщину — в Україну.

Більш того, у Національному архіві Естонії знайдено документ, який свідчить про кримінальне минуле Петра Бондарука. У сімейній справі Бондаруків, отриманій редакцією «Слов’янського Сакраменто» з архівів МВС Естонської РСР, міститься анкета для виїзду на ПМЖ до Ізраїлю, де зазначено, що «крім Петра Бондарука 1971 року народження, судимих не значиться». Очевидно, що Бондарук мав кримінальні справи ще й у СРСР.

У травні 2023 року Петро Бондарук вийшов на свободу з федеральної в’язниці і, за даними реєстраційних органів, переїхав до Південної Кароліни. Його ім’я все ще фігурує у федеральних базах даних, а історія його злочинів залишається одним із найрезонансніших епізодів у справі «ріелторської мафії» серед слов’янської релігійної громади Сакраменто.

Варто зазначити, що батько Петра Бондарука, Адам Семенович Бондарук, десятиліттями обіймав посаду старшого пастора Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія» в Сакраменто (Каліфорнія) та був засновником Союзу християн віри Євангельської США. Після серії шахрайських скандалів у серпні 2022 року Бондарук покінчив життя самогубством у своїй резиденції в Сакраменто.

Правоохоронці виконують “Божу роботу”

Міністр DHS Крісті Ноем заявила: «Наші співробітники та агенти DHS виконують Божу роботу. Офіцери ICE захищають свої сім’ї, сусідів і Батьківщину від злочинних нелегальних мігрантів — незважаючи на зростання загроз смертельних розправ на 8 000% та збільшення числа нападів більш ніж на 1 000%».

Раніше повідомлялося, що ICE депортувало понад сто українських біженців зі США, з яких 50 повернулися на батьківщину в Україну.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com