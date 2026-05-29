Посольство США в Киеве опровергло сообщения о прекращении работы и заявило, что дипломатическая миссия продолжает функционировать в обычном режиме.

«Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепартамента нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, и мы регулярно пересматриваем меры безопасности посольства в Киеве», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Вместе с тем американская сторона вновь призвала граждан США воздержаться от поездок на Украину «по любой причине» в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом.

Заявление посольства прозвучало после слов главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая ранее заявила, что американское посольство якобы покинет Киев, в то время как диппредставительства стран ЕС остаются в украинской столице.

«Вчера мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались на Украине. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», — сказала Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС на Кипре.

На фоне сообщений о возможной эвакуации дипломатов Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Ранее МИД России заявил о начале «системных ударов» по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве после атаки на колледж в Старобельске Луганской области, ответственность за которую российская сторона возложила на украинские силы.

По информации российской стороны, глава МИД России Сергей Лавров также обратил внимание на рекомендации российского внешнеполитического ведомства иностранным государствам, включая США, рассмотреть вопрос эвакуации дипломатического персонала и граждан из Киева.