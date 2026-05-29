Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выпуска памятной 250-долларовой купюры с изображением Трампа к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Как сообщают американские СМИ, Министерство финансов уже подготовило предварительные макеты банкноты, однако её выпуск сталкивается с серьёзными юридическими препятствиями.

По данным NPR, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство готово следовать действующему законодательству, согласно которому изображения ныне живущих людей не могут размещаться на американской валюте. Для выпуска новой банкноты Конгрессу потребуется принять отдельный закон.

Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон внёс законопроект «Donald J. Trump $250 Bill Act», предусматривающий выпуск 250-долларовой купюры с портретом президента. Авторы инициативы утверждают, что банкнота могла бы стать символом празднования 250-летия американской независимости.

В то же время критики инициативы отмечают, что федеральный закон традиционно запрещает изображать живущих людей на валюте США, а сама идея уже вызвала активные споры и волну шуток в социальных сетях.

На фоне обсуждений в интернете уже появились сувенирные и коллекционные «купюры Трампа», однако они не имеют никакой официальной платёжной силы.

В разных штатах неоднократно появлялись инициативы назвать в честь Трампа школы, аэропорты, правительственные здания и культурные учреждения. Среди наиболее обсуждаемых инициатив — предложение переименовать международный аэропорт в Палм-Бич, штат Флорида, в President Donald J. Trump International Airport.