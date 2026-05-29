Семья дальнобойщика Александра Гурьянова, убитого во время рейса, объявила сбор средств на похороны. Об этом сообщила Анастасия Бондаренко, организовавшая кампанию помощи семье погибшего

«С глубокой скорбью сообщаем, что Александр Геннадьевич Гурьянов ушёл из жизни и отошёл к нашему Небесному Отцу. Для нашей семьи это невосполнимая утрата, и нам всё ещё очень трудно принять случившееся. Александр был любящим мужем, заботливым отцом, верным другом и человеком с большим сердцем», — говорится в обращении.

Сбор средств открыт в поддержку семьи погибшего — супруги Натальи и сына Марка, а также для покрытия расходов, связанных с похоронами и церемонией прощания. Родные также сообщили, что информация о дате и месте прощания будет опубликована позже.

Как ранее сообщало издание «Славянский Сакраменто», в штате Пенсильвания расследуют жестокое убийство дальнобойщика, тело которого было обнаружено утром 23 мая в округе Дофин. По данным полиции штата, тело мужчины, завернутое в одеяло, нашли на обочине шоссе. Следователи сразу заявили, что речь идёт об умышленном убийстве.

Согласно материалам суда штата Пенсильвания, с которыми ознакомилось «Славянское Сакраменто», по делу был арестован 25-летний Илья Романченко, 2001 года рождения. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, надругательстве над телом умершего, хранении орудия преступления с преступным умыслом, а также сокрытии или уничтожении улик.

Американские СМИ сообщают, что погибшим оказался житель региона Сакраменто Александр Гурьянов, работавший дальнобойщиком. По версии следствия, жертвой стал его напарник, с которым Илья Романченко находился в одном рейсе. Как утверждает полиция Пенсильвании, мужчина был жестоко убит, после чего его тело, предположительно, вывезли и оставили у дороги.

Супруга погибшего Наталья Гурьянова сообщила ABC, что у её мужа ранее возникали проблемы с Романченко. По её словам, в ближайшие дни Александру исполнилось бы 54 года.

После задержания Романченко оказался во Флориде, где получил новое уголовное обвинение уже в следственном изоляторе округа Майами-Дейд. Согласно судебным документам, 25 мая, находясь в изоляторе временного содержания, он напал на другого заключённого. По данным сотрудников учреждения, камеры наблюдения зафиксировали, как Романченко первым нанёс удар, после чего между мужчинами завязалась драка. В настоящее время он также содержится под стражей по ордеру на экстрадицию в связи с расследованием убийства в Пенсильвании.