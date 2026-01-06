Жители Калифорнии получили возможность легко удалять свои личные данные из баз данных брокеров информации с помощью новой онлайн-платформы DROP (Delete Request and Opt-out Platform).

Сервис позволяет за несколько минут заполнить форму, подтвердить данные и отправить единый запрос на удаление информации, накопленной сотнями компаний, включая менее известных брокеров, которые покупают и продают сведения о пользователях.

С 1 августа 2026 года брокеры обязаны удалять данные о номерах телефонов, электронной почте, истории просмотров, геолокации и выводимые характеристики, такие как политические взгляды или условия проживания. Информация, доступная публично (например, данные о недвижимости), сохраняется. Нарушители будут наказаны по закону штата.

Платформа DROP призвана сократить количество спам-звонков и мошеннических сообщений, повысить цифровую безопасность, а также улучшить точность данных, используемых для проверки благонадёжности при кредитах, аренде или трудоустройстве. DROP бесплатен, защищён и даёт пользователям больше контроля над их цифровым следом. Подробнее о платформе можно узнать на privacy.ca.gov.