CDC обновил график детских прививок в США по указу президента Трампа

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили календарь вакцинации детей после поручения президента Дональда Трампа изучить международный опыт. На основании сравнительного анализа графиков вакцинации в 20 развитых странах США сократили число обязательных прививок для всех детей с 17 до 10, включая корь, паротит, краснуху, полиомиелит, коклюш, столбняк, дифтерию, Haemophilus influenzae тип B, пневмококковые инфекции, вирус папилломы человека (ВПЧ) и ветряную оспу.

Остальные вакцины, например против ротавируса, гепатита A и B, менингококка и COVID-19, теперь будут назначаться либо детям из групп риска, либо на основе совместного решения родителей и врача. CDC сохраняет полное страховое покрытие всех вакцин через программы Affordable Care Act, Medicaid и Vaccines for Children, чтобы семьи не платили из собственного кармана.

Обновление направлено на упрощение графика, повышение доверия к здравоохранению и укрепление защиты детей от наиболее опасных инфекционных заболеваний. В то же время ведомство планирует усилить научные исследования вакцин, включая плацебо-контролируемые и наблюдательные исследования для оценки долгосрочного эффекта прививок.