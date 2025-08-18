Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала фотографии первых минут возвращения украинских граждан на родину после их депортации из Соединённых Штатов.

В комментариях под публикацией пользователи отметили, что мужчины призывного возраста должны находиться в Украине. «Прямо на фронт», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Ни один украинец призывного возраста не должен быть где-либо ещё, кроме как дома». Третий пользователь иронично заметил: «Больше рекрутов!».

По подсчетам “Славянского Сакраменто” с начала года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.