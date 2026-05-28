В пригороде Лос-Анджелеса Норт-Хиллс (штат Калифорния) произошла трагедия, в результате которой погибли четыре человека, включая двух малолетних детей.

По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, среди погибших — 31-летний Хаджаг Басмаджян, а также двое детей: 2-летний Эйлек Басмаджян и новорождённая Эльла Басмаджян. Также погибла 29-летняя Лиана Басмаджян.

Инцидент расследуется как возможное убийство с последующим самоубийством. По версии следствия, женщина могла открыть огонь по членам своей семьи.

Тела были обнаружены в жилом доме на улице Лонделиус-стрит после вызова полиции вечером в среду. Прибывшие на место сотрудники нашли всех четверых с огнестрельными ранениями.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и мотивы трагедии. Официально версия событий пока не подтверждена.