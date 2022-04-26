«Вони обкрадали слов’янську діаспору в Сакраменто»

Минулого року Федеральний суд штату Каліфорнія опублікував раніше засекречені документи, які проливають світло на існування справжньої ріелторської мафії в лавах Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія» в Сакраменто.

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У судових справах про махінації, що мали місце як мінімум у 38 угодах з нерухомістю, фігурують, зокрема, представники вищого керівництва цієї релігійної громади іммігрантів. Цілих п’ять років мафія християн-ріелторів за допомогою дорогих адвокатів відбивалася від звинувачень у Федеральному суді, щоб потім зрештою понести покарання за велику змову проти американських фінансових установ та членів слов’янської діаспори Сакраменто.

«Віра Кузьменко зі своїми спільниками навмисно обманювала свою громаду, зловживаючи довірою своїх жертв, завдала шкоди їхньому фінансовому благополуччю і негативно вплинула на регіональну економіку, – йдеться у підсумковій доповіді спецагента ФБР Мануеля Альвареса. – Сподіваємось, що цей вердикт послужить прикладом для інших шахраїв. ФБР продовжить переслідувати організаторів великих фінансових афер із метою захистити економіку області та забезпечити правосуддя для жертв злочинів».

Опубліковані документи Федерального суду Сакраменто розкривають таємне життя дітей основоположників однієї з найбільших і найвідоміших слов’янських протестантських церков не тільки у США, проте, мабуть, у всьому Західному світі. Завдяки відкритій інформації сьогодні широкому загалу стають відомими злочини і ганебні діяння дітей віруючих батьків, засновників великої релігійної громади в Каліфорнії. Вони беруть участь у підступних змовах один проти одного і проти суспільства, підробляють документи, погрожують своїм жертвам, брешуть спецслужбам, роблять махінації на фінансових інститутах США, відмивають мільйони доларів, а на отримані злочинним шляхом гроші купують будинки в елітних районах Каліфорнії та Гаваїв, коштовності, наркотики, розкішні автомобілі та дизайнерський одяг.

Так, завдяки свіжим стенограмам судових засідань, що потрапили до редакції «Слов’янського Сакраменто», відкривається повна картина злочинних дій кланів Кузьменко, Кебець та Бондарук, які є головними основоположниками та керівниками церкви «Віфанія». Саме діти та родичі цих сімейств становили кістяк злочинного угруповання та, за заявою ФБР, обкрадали слов’янську діаспору Сакраменто.

Нагадаємо, що половина сім’ї Кузьменка наразі перебуває за ґратами.

Голова та мозок злочинного угруповання Віра Кузьменко отримала 14 років ув’язнення та була поміщена у федеральну жіночу в’язницю легкого режиму в окрузі Аламіда (штат Каліфорнія).

Її брата Петра Кузьменка засудили загалом до 27,5 років федеральної в’язниці (термін закінчується в 2032 р.). Він відбуває покарання у чоловічій в’язниці штату Канзас.

Їхня сестра та співучасниця, Надія Кузьменко, отримала 8 років позбавлення волі. Проте, як нещодавно повідомили кореспондентові «Слов’янського Сакраменто» у Федеральному бюро в’язниць, у листопаді минулого року її було випущено на волю на час розгляду апеляції під заставу у чверть мільйона доларів.

Ганна Кузьменко (Сорокіна) також була визнана винною за двома статтями федерального законодавства.

Чоловіка Віри Кузьменка, Едуарда Шевцова, було засуджено до 8 років ув’язнення. Він відбуває свій термін у приватній в’язниці у штаті Оклахома.

По паралельній судовій справі відбувають покарання Ольга Паламарчук (5 років та 10 місяців в’язниці) та син п’ятидесятницького єпископа Петро Бондарук (5 років та 11 місяців). 46-річний Петро Бондарук перебуває у федеральній в’язниці міста Тафт (округ Керн, Центральна Каліфорнія) і має вийти на волю у грудні 2020 року.

Як вдалося з’ясувати «Слов’янському Сакраменто», Ольга Паламарчук, фахівець із позик лендингової компанії Capital Mortgage Lending, ділить нари разом із Вірою Кузьменком у жіночій в’язниці Дубліна (округ Аламіда).

Олександра Кузьменка також було засуджено федеральним окружним суддею Гарландом Барреллом до двох років і трьох місяців тюремного ув’язнення. Разом зі своїми сестрами він заповнював фальшиві податкові декларації у компанії VK Tax Services. Наразі він відбуває термін у Сакраменто.

Віра Жирій, 38-річна племінниця Ольги Паламарчук-Кебець, мала відбувати свій термін (3 роки та 1 місяць) у тому ж пенітенціарному закладі до травня 2018 р., але спільно з Надею подала на апеляцію і вийшла на волю у квітні минулого року.

Нещодавно деякі члени місцевої «вірменської мафії», які брали участь у шахрайських угодах із Кузьменком, також були визнані судом винними.

Агенти ФБР прийшли до дітей єпископа Бондарука

Не всі знають, що в рамках справи «Кузьменко – Палaмарчук – Бондарук» до суду (щоправда, як свідок з боку захисту) був викликаний також один із основних пасторів церкви «Віфанія» та директор місіонерської школи – Павло Бондарук.

Справа в тому, що на початку 2000-х Павло мав ріелторську ліцензію штату Каліфорнія та займався укладанням угод у сфері нерухомості. У ході слідства з’ясувалося, що пастор займався продажем щонайменше одного з будинків, шахрайським чином придбаних його братом Петром.

Завдяки незаконним схемам купив два будинки і молодший син єпископа – Марк Бондарук, до якого також постукали у двері агенти ФБР.

Здійснити операцію за допомогою фальшивих документів йому допомогла власниця VK Tax Services Віра Кузьменко. Це з’ясувалося завдяки зробленим під час слідчих заходів аудіо- та відеозаписам підсудних, які таємно передала ФБР родичка родини Наталія Кислиця (Кузьменко).

«Якщо вони (влада) садитимуть усіх, то вони всіх посадять», – каже на аудіозаписі Кислиця, звертаючись до Ольги Паламарчук.

“Вони (агенти ФБР) перевернули все місто, вони також прийшли до двох братів Бондарук”, – відповідає їй співрозмовниця.

«До якого з Бондаруків, до Сашка?» – перепитує Кислиця.

Ні. До Маріка», – уточнює Паламарчук.

Слов’янська преса та церква беруть участь у «розкрутці» шахраїв

Нагадаємо, як діяла горезвісна схема угруповання “Кузьменко – Палaмарчук – Бондарук”, яка, як висловлювалася американська преса, десять років тому допомогла роздмухати іпотечну кризу в США і по всьому світу.

Все починалося з іммігрантки з Естонії – 48-річної Віри Кузьменко, яка проживала у столиці Каліфорнії, Сакраменто, та займалася заповненням податкових декларацій, переважно для вихідців із колишніх республік СРСР.

Віра активно рекламувалася на радіо і в російськомовних газетах (які з дозволу пасторів регулярно поширюються в місцевих церквах), закликаючи парафіян, які не володіють англійською мовою, «зробити податки». Особливо наполегливо просувало шахрайський бізнес сім’ї Кузьменко лідируюче в слов’янському суспільстві рекламне агентство «Афіша», яке включає газету «Діаспора», рекламний довідник «Афіша» та «Російське Радіо», із завидною регулярністю публікувало оголошення Віри Кузьменко і рієлтора Павла. Необізнані й часто малоосвічені люди приходили за оголошенням в офіс VK Tax Services, і починалося найцікавіше: у процесі оформлення документів для Податкової служби їм пропонували заодно прикупити недешевий будиночок десь у районі Сакраменто.

Примітно, що видавці «Афіші» рекламували нечесний бізнес сімейства Кузьменко аж до оголошення вироку (а деякі ЗМІ продовжують це робити навіть після їх ув’язнення). Причому я переконаний, що пастори слов’янських церков (включно з Адамом Бондаруком) як мінімум були в курсі брудного бізнесу своїх парафіян та родичів, однак це анітрохи не заважало їм продовжувати нахабне проштовхування безбожних інтересів своїх дітей серед довірливих парафіян. Одне з двох: або їм теж платили «відкати» або відсотки з угод, або, як мінімум, вони отримували безкоштовний піар у світській пресі, що розповсюджується під дахами їхніх церков. Бо всім відомо, що у місті між традиційною пресою та консервативними церквами існує негласна угода: ви не чіпаєте наш бізнес, а ми не викидаємо ваші видання з церков і не труїмо вас перед нашими парафіянами. Цей тандем вже тривалий час досить успішно функціонує не тільки в Сакраменто, але і в багатьох інших містах США. Але це вже тема окремої статті.

Повернімося до нашого розслідування. У податкових деклараціях клієнтів VK Tax Services Кузьменко та її спільники дописували нулики як докази платоспроможності покупця, після чого ці декларації направлялися до лендингових компаній та банків. І – о диво – добротна каліфорнійська нерухомість ставала власністю незаможних переселенців із СНД!

Але лише на недовгий термін.

Проживши кілька місяців у придбаних несправедливим чином будинках, зловмисники наймали «кишенькових» будівельних підрядників на кшталт компанії Pete’s Pool, що належить Петру Кузьменку. За допомогою цих підрядників у будинках нібито проводилася реновація, завдяки чому їхня вартість в очах банків значно підвищувалася. Іноді житлова нерухомість за допомогою підкупів чи знайомств перефінансовувалася, що також суттєво збільшувало маржу під час продажу. Потім ділки брали в банках великі кредити під заставу нерухомості, переводили в готівку чеки і … раптово припиняли місячні платежі по позиках. В результаті будинок або потрапляв на короткий продаж (short sale), або відчужувався банком і виставлявся на торги за собівартістю.

Таким чином, фінансові інститути Америки залишалися ні з чим. А поки будинок йшов з молотка, заповзятливі слов’яни ще й встигали нелегально заробляти на щомісячній ренті від своїх співвітчизників-орендарів.

Наполеонівські плани щодо захоплення околиць Сакраменто змовники обговорювали на сімейних нарадах, а також на дачі сім’ї Кузьменка на Гаваях, де, за матеріалами суду, регулярно відпочивала вся група: Віра, Надія, Наталія та Петро Кузьменко спільно з Петром Бондаруком та його коханкою Ольгою Кебець.

«Вірка втягнула у справу всю мафію»

Наталя Кислиця була для сім’ї Кузьменка родичкою – вона була одружена зі старшим братом сімейства, Володимиром Кузьменком, однак у 2009 р. розлучилася з ним. Чи то почуття неприязні до клану Кузьменка, чи небажання ділити з ними тюремні нари, чи все разом узяте зіграло злий жарт зі зловмисниками-слов’янами. Кислиця була присутня на багатьох зустрічах із Кузьменком, а також працювала на ресепшені в офісі VK Tax Services, тому була в курсі внутрішніх справ компанії.

Так чи інакше, агенти ФБР завербували Кислицю у свою команду і дали їй завдання спровокувати шахраїв на відвертість та записати їхні розмови. Не підозрюючи про це, Ольга Паламарчук якось вирушила випити пива з Кислицею до місцевого ресторану та розповіла їй свою секретну схему швидкого збагачення. Будучи слухняним сексотом спецслужб, Кислиця вивудила у співрозмовниці зізнання та передала аудіо- та відеозаписи федералам. Окрім Паламарчука, Наталія Кислиця таємно записувала, за проханням ФБР, інших учасників справи.

«Марк (Бондарук) купив будинки і став багатим, – в одній із розмов з Паламарчуком перепитувала Кислиця, – а Фейцер? Поганець. Усі замішані у цьому».

«Вірка втягнула у справу всю мафію, – промовилася Ольга Паламарчук, не підозрюючи, що її прослуховує ФБР за допомогою підсадної качки – Наталії Кислиці. – Вона вчила нас… У нас ніколи не було стільки грошей!

У певний момент Віра Кузьменко сама придбала будинок за $1,2 млн у Розвіллі. В результаті шахрайських транзакцій із цією нерухомістю підставна компанія Markevich Home Improvement заробила $127 тис., а сама Віра отримала пристойні комісійні за угоду.

В іншій заяві на отримання позики додому по вулиці Carmelo Oaks Віра Кузьменко написала, що за 6 місяців 2006 року доходи її податкового бізнесу становили близько $127 тис. Проте у звіті IRS за 2006 рік, за свідченням федерального агента Фіцпатрика, фігурує інша сума – приблизно $46 тис.

Наталія Кислиця у 2006-2007 роках також придбала один будинок за допомогою Віри Кузьменко. Він був куплений за допомогою банківських позик, які були отримані на підставі неправдивих відомостей. Більше того, за участю Віри Кузьменко на цей будинок було накладено фіктивне обтяження. В результаті провернутої афери Кислиця отримала «відкат» у розмірі $125 тис. Коли до Кислиці прийшли агенти ФБР, вона за настановою Віри брехала їм, проте незабаром зізналася в брехні, і почала співпрацювати з владою, одного за іншим видаючи своїх родичів.

Спільники рекрутували простаків зі слов’янського співтовариства, які мали хорошу кредитну історію, але не мали грошей. У той час держава надавала значну допомогу покупцям, які вперше купують нерухомість, і багато хто клюнув на слова Кузьменка: «Немає грошей – купи будинок!»

На що витрачалися гроші

Завдяки аудіо-зізнанню Паламарчук нам стає відомо і те, на що витрачалися отримані гроші: учасники схеми купували елітні автомобілі, дорогі прикраси, одяг, розваги; грали у казино та сплачували борги.

Наприклад, лише через кілька днів після отримання на свій рахунок $260 тис. сім’я Наталії Кислиці (Кузьменко) придбала недешевий автомобіль Cadillac Escalade, а також сплатила покупки на суму $2,739 у магазині Macy’s.

Завдяки «революційним» ідеям Віри Кузьменко гроші сипалися на незвичних до розкоші іммігрантів із СНД як із рогу достатку. Вони буквально не знали, куди їх подіти, на що витратити, і деякі, схоже, навіть закопували їх у землю.

На аудіозаписі чутно, як, будучи трохи під алкогольним сп’янінням, Паламарчук радить вкладати крадені гроші в золото, бо якщо незаконні кошти «покласти в банк і придбати будинок чи землю на чиєсь ім’я», то спецслужби швидко виведуть зловмисників на чисту воду. Паламарчук навіть пропонувала Кислиці відмивання легких грошей за допомогою якогось ювелірного бутіка, де мала знайому продавчиню.

Петро Бондарук обводить усіх довкола пальця; його ріелтором є його рідний брат – пастор Павло

Жага легкої наживи і байдужого ставлення до американських законів наче іржа вражає не лише сімейство Кузьменка, а й сім’ю відомого єпископа п’ятидесятника – Адама Бондарука.

Будучи коханкою Петра Бондарука, Ольга Паламарчук сподівалася заробити більше грошей на їхнє спільне майбутнє, проте невдовзі зрозуміла, що вульгарний син єпископа обвів її навколо пальця і ​​«взяв найбільший куш». Петро Бондарук привласнив усі нечесно зароблені фінанси і «кинув» усю мафію, спустивши гроші «чи на казино, чи на щось інше».

«Бондарук (Петро – SlavicSac.com) поводився жахливо – взяв усі гроші і втратив їх, можливо, він їх закопав, – нарікала Ольга у розмові із сексотом ФБР. – Я думала, що він віддасть ці гроші своєму братові на виплату будинку, однак у нього немає грошей навіть на бензин. Вони були моїми друзями.

Під час відвертої розмови, Паламарчук зізналася Кислиці, що записує бесіду, в тому, що Петро Бондарук незаконним способом «одержав $150 тис. з одного будинку і $200 тис. – з другого. Готівкою».

Восени 2005 р. якась Інна Бейсікова за $615 тис. виставляє на продаж будинок за адресою 7784 Hyde Park Cr, Antelope, CA. Лістингом нерухомості займається рідний брат Петра Бондарука – Павло Бондарук, який на той час був ріелтором, а за сумісництвом – одним із головних пасторів церкви «Віфанія». Петро Бондарук купує будинок на своє ім’я та отримує $40 тис. як «відкат».

Примітно, що в процесі суду випливають досить дивні речі: Інна Бейсікова ніяк не може згадати, хто виставляв її будинок на продаж, хоча документи свідчать, що це був пастор Павло Бондарук. Бейсікова просто каже: «я вживала наркотики», «я не пам’ятаю». Те саме відбувається і з Петром Бондаруком: він не може виразно пояснити деталі своєї ріелторської діяльності, посилаючись на раптові провали в пам’яті, що виникли у зв’язку з вживанням амфетаміну.

Брат Павло намагається дистанціюватися від сумнівної угоди і стверджує, що акт купівлі-продажу будинку на Hyde Park Cr вів уже інший ріелтор, а він сам відійшов від справ.

Так чи інакше, на придбану нерухомість за підробленими документами було отримано позику на суму $465 тис., яку потім було перефінансовано за допомогою агента компанії Capital Mortgage Lending Ольги Паламарчук. Після рефінансування сума позики від будинку піднялася до $485 тис. У процесі оформлення позик та рефінансування Паламарчук отримує ще близько 25 тис. доларів. Саме в цей будинок одного дня навідалися агенти ФБР, виявивши, що жодних робіт з поліпшення житлових умов насправді не проводилося, не було навіть басейну, згаданого у поданих на рефінансування документах. Ділки збрехали представникам фінансових структур, заявивши, що власники нібито заплатили за басейн $32 378 компанії Pete’s Pool Service.

Петро Бондарук постійно бреше

Заповнюючи анкету на рефінансування кредиту, Петро Бондарук зазначив, що за місяць заробляє $11 400 і має на рахунку близько $26 000. Щоб підкріпити легенду фінансової благонадійності Петра, його коханка і за сумісництвом натхненник схеми поклала на його банківський рахунок $40 тис. і підтвердила, що Петро орендує в неї житло, описуючи його як дуже благонадійну людину, яка «завжди вчасно платить за рахунками».

У даній анкеті Бондарук також повідомив, що володіє автомобілем BMW вартістю $25 тис. та човном вартістю $10 тис.

В іншому випадку отримання позики Бондарук вказав як заставу автомобіль Lexus за $48 тис., човен за $35 тис. та меблі за $36 тис. – всього майна на $507 тис. Тим часом його знайомі свідчать, що Бондарук є майже бомжем і живе під дахом своїх батьків.

На лаву свідків з цього епізоду потрапив також Вадим Пекун, який назвав себе служителем слов’янської церкви Сакраменто. Він розповів, що з грудня 2006 до липня 2017 року разом зі своєю сім’єю нелегально орендував будинок на Hyde Park Circle у Петра Бондарука. Порекомендував йому цю вакантну нерухомість ще один син єпископа, Віталій Бондарук.

Пекун свідчить, що не помічав, щоб у будинку проводились ремонтні роботи, не кажучи вже про наявність міфічного басейну.

Другий будинок вартістю $515 тис. знаходиться за адресою: 7737 Megan Ann Way в Антилопі. Він був придбаний Бондаруком у 2006 р. у родини Василя та Валентини Мельник, які пізніше переїхали із Сакраменто до Південної Кароліни. У суді Мельники повідомили, що звернулися до Петра Бондарука завдяки відомості у слов’янській діаспорі його батька – єпископа Адама Бондарука.

На придбання цього будинку Бондарук отримує позику у розмірі $521 тис.

Як з’ясувалося після продажу, $100 тис. із цієї угоди в таємниці від Мельників перейшли на рахунок Віри Жирій, яка є родичкою Кузьменко. Учасники афери діляться легко нажитими фінансами.

Заповнюючи документи на отримання позик, Петро Бондарук постійно бреше: наприклад, одного разу він вказав, що працює у власній компанії з ремонту автомобілів Pyotr’s Auto Motors і отримує близько $14 000 на місяць, а на рахунку в банку має $24 тис. Проте джерело в IRS каже, що Бондарук у 2004 р. заробив $7 тис., у 2005 р. – трохи більше 8 тис., у 2006 – $11 тис., а за весь 2007 р. – близько $6 тис., при цьому заплативши лише $480 податків.

В іншому випадку, щоб переконати банки у своїй надійності як платника, Бондарук вказує як місце роботи компанію з вантажоперевезень, яка належала братові Ольги Паламарчук – Богдану Сверідану, який на суді показав, що не пам’ятає, щоб Бондарук колись працював у нього.

Незабаром придбане Петром володіння на Megan Way було відібрано через неплатежі з іпотеки. З $100 тис., отриманих Вірою Жирій, $40 тис. як «відкат» відійшли Паламарчук-Кебець, яка також отримала чотири з половиною тисячі комісійних. Усього внаслідок цих двох угод Паламарчук збагатилася на $64 тис.

Не маючи ні легітимної фінансової історії, ні правдивих документів, Бондарук оформляє обидва будинки на себе і переводить в готівку банківські чеки на загальну суму понад $100 тис., йдеться в судових документах. Набравши будинків, «оновивши» їхнє оздоблення, перефінансувавши і взявши під заставу нерухомості кредити, Бондарук подає на банкрутство і їде гуляти в казино…

Вкрадені гроші Бондарука зникають безвісти

Тим часом «досвідчена» Паламарчук, небезпідставно підозрюючи, що за ними стежать спецслужби, радить своїм однодумцям у жодному разі не реєструвати майно та автомобілі на своє ім’я, а інвестувати в компанії під чужим ім’ям і навіть «закопувати гроші в землю».

Гроші Бондарука зникають безслідно. Навіть така могутня служба як IRS не змогла повністю їх знайти. Внаслідок діяльності Бондарука банки зазнали збитків у розмірі як мінімум півмільйона доларів, кажуть обвинувачі.

«Я не думаю, що (він) закопав (гроші – SlavicSac.com), – скаржиться Паламарчук на аудіозаписі ФБР, – він один із тих, хто грає у казино – він програв, і все тут».

“Тому він так багато п’є”, – додає вона.

В іншому діалозі Паламарчук вважає, що батько сімейства Михайло Кузьменко «може допомогти Вірці закопати гроші в саду».

«Однозначно, батько допоможе Вірці закопати гроші також. Тільки потім він має поставити на них херувимів, – сміється Ольга Паламарчук, продовжуючи: – Уяви, півмільйона доларів закопані у саду».

В іншому місці запису учасники стверджують, що батько сімейства Кузьменко відкинув пропозицію своєї доньки взяти участь у схемі. Втім у судових документах його ім’я згадується в якості поручителя за своїх дітей.

Підсудні намагаються уникнути відповідальності, звинувачуючи один одного, банки, а також Мирославу Чекіну, яка працювала незначний час в VK Tax Services і за підозрілих обставин загинула згодом в Україні.

Пастор Павло Бондарук: Хіба я сторож своєму братові?

Тим часом, схоже, покриваючи брудні справи свого сина, сім’я єпископа Адама Бондарука йде на передбачуваний (але зовсім нерезультативний) хід. За посередництвом одного із старших пасторів церкви «Віфанія» Івана Гаврилюка вони звертаються до судді Троя Л. Нюнлі із проханням помилувати «паршиву вівцю». Так чи інакше, офіційний папір із церкви не справив жодного враження на суддю, і в результаті син сумнозвісного єпископа отримав 6 років в’язниці не за віру в Бога чи християнську поведінку, а за обман американського суспільства.

Петра Бондарука було визнано винним за всіма 4 статтями звинувачення (шахрайство з поштою США, надання неправдивих відомостей фінансовим інститутам та два епізоди відмивання грошей).

Адвокати Петра Бондарука йдуть ще далі – під час оголошення вердикту вони просять суддю відстрочити виконання вироку, щоб «син відомого єпископа зміг взяти участь у церковних справах разом із батьком».

Цікаво, в яких церковних справах злочинець і ґвалтівник Петро Бондарук може допомагати своєму батьку Адаму Бондаруку? Хіба що красти гроші з церковної каси, або розносити причастя парафіянам, у яких не вистачає ні сміливості, ні кмітливості поцікавитись таємними справами церковних ділків?

Мені як представнику слов’янської громади Сакраменто було дуже соромно чути такі безглузді відмовки слов’янських священиків у стінах Федерального суду.

У суді Павло Бондарук стверджує, що не розпізнає підписи свого брата на підроблених документах, оскільки Петро – лише «його брат, а не дружина». У той же час пастор Павло пише листа до судді, де стверджує, що чудово знає свого брата і просить для Петра поблажливості.

Після читання десятків томів і 100 (!) тисяч сторінок судових справ щодо банди «Кузьменко – Паламарчук – Бондарук» створюється стійке враження, що більшість учасників справи перебували в наркотично-алкогольному чаді (про що деякі з них так і заявляли в суді) і нічого не пам’ятають: хто був ріелтором, що купували, які документи підписували, хто комусь виписував чеки і так далі. Коли їм це вигідно, вони чудово пам’ятають речі, що відбувалися десятки років тому, але коли їм світить термін – вони благополучно забувають учорашнє, або зовсім замовчують, приховують або дезінформують слідство, на додачу прикриваючись вірою в Бога та церквою.

У справі фігурує ще один спадкоємець єпископа – Марк Бондарук

В аудіозаписі, зробленому Кислицею для ФБР, Ольга Паламарчук розповіла, що інший спадкоємець єпископа Адама Бондарука – Марк Бондарук спільно з «молодим Фейцером крутять якісь справи з Вєркою».

І справді, завдяки судовим документам з’ясовується, що, використавши свою шахрайську схему, Віра Кузьменко придбала два будинки на ім’я Марка Бондарука. Один із будинків знаходиться в Сакраменто за адресою: 4311 Carmelo Oaks.

Проте Марк Бондарук отримав від судді імунітет і трохи пролив світло на свої угоди. Відомо лише одне – молодший Бондарук явно брав участь у темних справах Кузьменка, інакше для чого йому просити імунітет від судового переслідування?

Тут слід зробити відступ і докладніше розповісти читачам про схему, що використовувалась угрупуванням «Кузьменко – Паламарчук – Бондарук» під час купівлі та продажу нерухомості. Однією з елементів схеми було нібито благоустрій ділянки або самої оселі за допомогою компанії Pete’s Pool Services. Що, звичайно, відображалося в документах під час продажу або перефінансування будинку і підвищувало його оцінну вартість, а значить – банк видавав велику суму грошей під заставу нерухомості, яка незабаром “скидалася” липовими покупцями, що переставали вносити платежі.

Найімовірніше, саме це сталося і з будинком, розташованим на 4311 Carmelo Oaks у Сакраменто: Марк Бондарук купує житло за допомогою Кузьменка та протягом кількох місяців оплачує позику. Потім він нібито не справляється із виплатами банку, і незабаром будинок відходить за $650 тис. Вірі Кузьменко. Мимохідь Петро Кузьменко заявляє, що обладнав на цій ділянці басейн, бере з банків 45 тисяч за благоустрій нерухомого майна та… ділиться відкатами з іншими учасниками схеми.

На одному із засідань суду Марку Бондаруку пред’явили підписаний ним рахунок на суму $45 тис. за «облаштування» ділянки компанією Pete’s Pool Services (належала Петру Кузьменку).

Бондарук наполягає, що абсолютно не пам’ятає підписаний ним рахунок на будівельні роботи, як і те, що на будинок було накладено обтяження (Lien) у сумі $55 тис. Він стверджує, що не замовляв покращення житлових умов, не проживав у будинку, і взагалі через 3-4 місяці будинок довелося продати «через брак грошей».

Тоді Бондаруку було запропоновано впізнати ще один документ, де від його імені дається обіцянка повернути Кузьменку $55 тис. І тут Бондарук знову впізнає свій підпис, а суть договору згадати не може, хоч убий. Від продажу цього будинку Віра Кузьменко отримала чек на $55 тис.

Проте деталі цієї угоди громадськості не розкриваються, бо за своє свідоцтво у суді проти Кузьменка Марк Бондарук отримує імунітет. Іншими словами, схоже, Бондарук пішов на угоду із ФБР і злив Кузьменко.

“І він (Марк Бондарук) попросив імунітет, незважаючи на те, що не вважає себе винним!” – вигукує адвокат Віри Кузьменко Тодд Лера у своєму заключному слові.

Схожа історія трапилася і з іншим будинком Марка Бондарука. Спочатку Марія Пухан купує будинок за адресою 3201 Mountain View Ave у Євгенії Фейцер, дружини пастора Миколи Фейцера. Даючи свідчення в суді, син пастора Павло Фейцер усіма силами підтримує легенду про те, що будинок потребував реновації, і Фейцери нібито витратили на це $300 тис. Потім будинок перепродують Марку Бондаруку.

Справа в тому, що і тут стороні захисту потрібно довести, що шахраї справді займалися ремонтом придбаних будинків, за рахунок чого отримували можливість перефінансувати нерухомість на більш вигідних умовах.

Варто зазначити, що брокер Віктор Демчук з Capital City Real Estate, який активно рекламується в місцевих ЗМІ, деякий час співпрацював з Кузьменко, проте під час слідства повідомив ФБР, що відмовився з ними працювати, виявивши їх неохайність. Після цього Кузьменко звернулися до іншого брокера з банківських позик – Аарона Нью. Свого нового брокера Віра Кузьменко підкупила, придбавши йому будинок на Гаваях, по сусідству зі своїм.

Звернення до Барака Обами

До речі, сім’я Віри Кузьменко звернулася до тодішнього президента Барака Обами з проханням відпустити жінку на волю, проте петиція ледве зібрала кілька десятків підписів та затихла.

«Моя мати – чесна, працьовита жінка. Вона ніколи не була жадібною. Усі клієнти податкової люблять її. Ми ніколи не вели екстравагантне життя, – писала у зверненні до президента донька Віри, 13-річна Джесіка Шевцова. – Шановний Бараку Обама, тепер я живу з дідусем і бабусею, і я боюся, що незабаром, коли вони помруть, я опинюся у прийомній сім’ї».

На підтримку сім’ї Кузьменко було зібрано понад 700 підписів від членів слов’янської громади, зокрема парафіян церкви «Віфанія». Серед численних листів, надісланих судді Мендезу, можна виокремити звернення одіозного українського політика, кандидата у Верховну Раду 2006 р., засновника партії «Справедлива Україна» Анатолія Пєхотіна.

Батьки Михайло та Ніна Кузьменко у листі судді пишуть, що у дитинстві Віра переслідувалася за свої християнські переконання на батьківщині, а тут, в Америці, була використана Едуардом Шевцовим і є жертвою їхніх сімейних та ділових стосунків.

Захищає Кузьменко син старшого пастора Павло Бондарук, який деякий час працював із Вірою в одному офісі на півдні Сакраменто.

Глуміння над вірою батьків, наркотики та пиятики

У ході записаних ФБР бесід підозрювані розповідають, як напиваються алкоголем, зраджують один одному і знущаються над вірою, яку високо вшановують батьки-протестанти, які тікали з Радянського Союзу.

Незважаючи на повну відсутність поваги до суспільства та будь-яких моральних принципів, із розмови Наталії Кислиці та Ольги Паламарчук з’ясовується, що підсудні, боячись арештів ФБР, «просили у церкві молитися за проблему, тільки не говорили конкретно, за яку».

В опублікованих документах суду підтверджується, що після свого першого арешту у 2011 році Петро Кузьменко потрапив до лікарні із симптомами передозування наркотичними препаратами. Після цього інциденту він був знову поміщений до в’язниці округу Сакраменто, де перебував аж до винесення вердикту та за розпорядженням суду проходив курс реабілітації.

«Як і Петро Бондарук, підсудний був підставним покупцем нерухомості, він придбав три будинки, надавши неправдиві відомості про свої доходи, добробут та намір проживати у цих будинках. Він керував великою аферою своєї сестри Віри Кузьменко. Він рекрутував інших підставних покупців та платив їм за це. Він навіть завербував власну дружину, матір своїх дітей, ставлячи її свободу під загрозу через жадібність…», – йдеться у рекомендації до його ув’язнення.

Прокуратура вказує, що раніше Кузьменко притягувався до відповідальності за крадіжки, зломи, зберігання наркотиків та продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.

За відомою схемою Петро Кузьменко придбав 3 будинки в районі Сакраменто, а його дружина Ганна Сорокіна (Кузьменко) – 1 будинок. Беручи позику на одного з них, Петро зазначив, що заробляє $35 тис. на місяць. Один із будинків Петро придбав у свого брата Миколи Кузьменка, який виступаючи підставним продавцем, отримав від цієї угоди $85 тис. До речі, саме Микола Кузьменко потім заклав свою нерухомість для забезпечення виходу Наді Кузьменко з федеральної в’язниці.

Петро Бондарук характеризується як рецидивіст, алкоголік та азартний гравець. Як свідчить Паламарчук, якось він навіть погрожував убити свого приятеля-вірменина, і тут же благав відвезти його до казино.

Раніше він залучався до суду не лише за крадіжку та зломи, а й за такий злочин як насильницькі сексуальні дії над сплячою жінкою, про що ми докладно розповімо пізніше.

«Леопард не може змінити колір своєї шкіри», – цитує Біблію у розмові з Паламарчук Наталія Кислиця, говорячи про сина єпископа.

У суді Бондарук зізнався, що не пам’ятає всіх деталей своїх злочинів через часті вживання метамфетаміну.

«За підсудним (Петро Бондарук) тягнеться шлейф злочинів, і він не в змозі змінити свій злочинний спосіб життя, – свідчить держобвинувачення. – Останні 15 років він ніде не працює і живе з батьками. У розмові зі своїм наглядаючим офіцером про зґвалтування сплячої жінки він прикрашав свою поведінку».

«Підсудний знову піде на злодіяння, суспільство має бути захищене від його майбутніх злочинів», – такий був вердикт прокуратури.

Святі на суді у «невірних», або Це справа церкви «Віфанія»

Мені вдалося бути присутнім у залі засідань того дня, коли у Федеральному суді Східного округу Каліфорнії проходило останнє слухання у справі наших ріелторів, на якому було винесено остаточний вирок.

Крім підсудних із угруповання в залі суду на лавах для публіки перебували два пастори церкви «Віфанія», а саме Іван Гаврилюк та Володимир Кебець. Я надзвичайно здивувався їхній присутності, адже з арешту ватажків ріелторської мафії обвинувачені голосно обурювалися в пресі, що, мовляв, ця справа не пов’язана з церквою «Віфанія». Якщо це правда, то чому ж у залі суду були члени церковного правління?

Відповідь дуже проста, і багатьом вона не сподобається.

Перше: виявляється, ватажок злочинного угруповання Ольга Паламарчук є родичкою, а точніше – невісткою старшого пастора церкви «Віфанія» – Володимира Кебця. Примітно, що пастор Володимир Кебець тривалий час очолює недільну школу Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія», де налічується сотні дітей віруючих іммігрантів. (Чому такий батько може навчити чужих дітей, якщо дав незрозуміло яке виховання своїм власним?)

І друге: чому вищезгаданий пастор Іван Гаврилюк звертається до судді від імені церкви «Віфанія», посилено вигороджуючи Петра Бондарука? Чому це не робить єпископ Бондарук? Чому він навіть не виявив бажання з’явитися на заключне засідання суду, щоб попрощатися зі своїм нехай розпусним, але все ж таки сином? Відповідь очевидна: старший Бондарук має справи важливіші, ніж відвідувати у в’язниці свого сина-бандита. Він очолює Союз християн-п’ятидесятників Америки і, згідно інформації Гаврилюка, церкву в 10 тис. парафіян (!)!

Звісно, його присутність у залі суду могла викликати в американських ЗМІ та в його конгрегації невдоволення та безліч незручних питань, що пошкодило б репутації його багатомільйонного сімейного бізнесу.

Єпископ Бондарук покриває безбожний бізнес

«Хотілося б зазначити, що Адам та Павло Бондаруки пишуть два листи (до суду). Прекрасно! Віра Кузьменко надає Ользі Паламарчук фальшиву інформацію для Податкової служби від імені Петра Бондарука, а вони заявляють, що вона (Віра) чудова людина?» – дивується держобвинувач Біклі.

«Сім’я Кузьменко емігрувала з Естонії, тікаючи від радянського комуністичного режиму у пошуках кращого життя і з метою [вільно] практикувати свою релігію, – написав у своєму зверненні до судді старший пастор Адам Бондарук. – Я знаю велику родину Кузьменків вже близько 40 років. Вони дуже працьовиті люди і допомагають тим, хто відчуває потребу. Особливий внесок у нашу спільноту зробила Віра. Ми сподіваємось на Ваше милосердя».

Очевидно, що Адам Бондарук використовує репутацію церкви, яку він, до речі, вважає своєю власністю, маніпулює «кишеньковими» служителями та політиками, намагаючись витягнути розбійника-Петю та інших членів “християнської” мафії з в’язниці.

І, схоже, це відбувається не вперше.

Виступаючи на фінальному засіданні суду, адвокат Петра Бондарука Діна Л. Сантос заявляє, що її підзахисний, «хоч і має деякі проблеми з імміграцією» (П. Бондарук не є громадянином США – SlavicSac.com), не становить особливої небезпеки для спільноти.

«Він є легальним резидентом, має 11 братів і сестер. Його батько є дуже шанованим єпископом церкви. Він постійно допомагає своєму батькові в церкві. Його брат також є пастором», – заявила Сантос, намагаючись розчулити суддю.

Паламарчук хамить прокурору, Едуарда Кебца виганяють із зали засідань

У документах суду згадується також момент, коли на Ольгу Паламарчук та її чоловіка Едуарда Кебця надійшла скарга з боку учасників процесу. Як розповіла судді федеральний прокурор Біклі, Кебець кидав образливі репліки у її бік під час перерв у будівлі суду. А Ольга Паламарчук у коридорі суду одного разу обізвала Наталю Кислицю «повією». Інцидент стався, мабуть, через те, що остання свідчила проти них.

На це Біклі поскаржилася судді Трою Нюнлі, який зробив подружжю Кебець зауваження та суворе попередження, що було зафіксовано у протоколі процесу.

В іншому випадку Едуарда Кебець взагалі вигнали із зали за вигуки російською на адресу держобвинувачення.

Крім того, свідки, які виступали на процесі, зазнавали загроз фізичної розправи. Хтось виявляв викручені болти на колесах своїх автомобілів, інші зазнавали фінансового та суспільного тиску. Багато свідків через страх розплати так і не з’явилися в залі засідань суду.

Ольга Паламарчук, схоже, до свого роману з Петром Бондаруком кілька разів була заміжня, у тому числі за Едуардом Кебцем. У документах суду наводиться її повне ім’я – Ольга Паламарчук-Кебець-Сверідан. Іноді вона жонглювала своїми іменами – швидше за все, щоб не потрапити під підозру правоохоронних органів.

Четвертий син єпископа та сім’я пастора Фейцера – у справі

Згадується у документах суду також інший син єпископа Адама Бондарука – Віталій Бондарук, який, за словами одного зі свідків, рекрутував як мінімум одного з орендарів. У списках свідків також згадані імена членів сім’ї пастора та фінансового директора церкви та будівельного магната Миколи Фейцера, а також його подружжя Євгенії Фейцер.

Син одного із пасторів церкви Олексій Трухан, беручи участь у змові, також подав неправдиву анкету на позику під заставу будинку, розташованого за адресою: 7449 Wells у Сітрес-Хайтс. Щоб отримати позику в $800 тис., в анкеті, заповненій від імені Олексія, у графі «місячний дохід» було зазначено суму в $32 тис. А в податкових документах, поданих від імені Трухана, повідомляється, що за 2005 р. він заробив $400 тис. На суді Трухан спростував цю інформацію, повідомивши, що це була очевидна брехня.

З’ясувалося, що чоловік Віри Кузьменко Едвард Шевцов пообіцяв йому $55 тис. за участь в угоді. У судових документах зазначається, що в результаті афери з будинком $269 тис. були відправлені на рахунок підставної компанії Brazil Inc, що належить Шевцову.

Незважаючи на те, що свої $55 тис. як «відкат» Трухан отримав «готівкою, в конверті на автомобільній парковці» і деякий час продовжував оплачувати кредит, зрештою банку все одно довелося продати будинок у збиток.

Свідчивши у суді, Трухан також розповів, що отримав імунітет держави, побоюючись судового переслідування за свою участь у злочинній схемі.

Кузьменко крали особисті дані своїх клієнтів

У суді було пред’явлено сотні електронних листів, фіктивних рахунків, договорів про оренду, банківських виписок, платіжних відомостей та інших документів, що підтверджують існування грандіозної змови. У той час, як їхні жертви не були в змозі продати свої будинки, сім’я Кузьменко та їхні учасники отримували великі доходи від шахрайських афер, обманюючи жителів Сакраменто та провертаючи угоду за угодою.

Завдяки розкрученому бізнесу з оформлення податків VK Tax Services Кузьменко володіли особистою інформацією, а також були чудово обізнані про рівень доходів своїх клієнтів, що, очевидно, допомагало їм підсаджувати своїх жертв на гачок.

Наприклад, у схемі неодноразово бере участь житлова нерухомість на вулиці Слобода-авеню, що знаходиться в одному з районів Сакраменто – Ріо-Лінда. Тут Петро Кузьменко придбав особняк на ім’я Геннадія Юркевича. За допомогою крадених особистих даних Юркевича та підробленої податкової звітності він оформив позику до Bank of America на суму $645 тис.

Спільно з Ольгою Паламарчук Кузьменко приготував пакет фальшивих документів для банку, а щоб фіктивний власник будинку мовчав, пообіцяв йому $35 тис. «відкату». Зрештою, він заплатив за послуги Юркевича автомобілем Lexus вартістю $25 тис.

Жертви наївно довіряли шахраям

У схожу ситуацію потрапили й інші представники слов’янської діаспори Сакраменто – ріелторська мафія сім’ї Кузьменко та Паламарчук втягнула у свої мережі щонайменше чотири десятки домоволодінь регіону. Сторона держобвинувачення представила суду понад 150 свідків, державних працівників, бізнесменів, багато хто з яких підтвердив, що Кузьменко та його спільники навмисне обкрадали жителів Сакраменто.

У ході процесу у суді виступили потерпілі, які розповіли про деталі схеми Кузьменка.

За розповіддю Надії Шумак (Святщук), вона володіла будинком за адресою 8575 Parkwood Cr. Коли жінка вирішила продати свій будинок, вона отримала пропозицію в $750 тис. Проте, коли угода закрилася, вона дізналася, що банк видав шахраям позику в $880 тис. – ділки зробили в будинку липовий ремонт і штучно підвищили його вартість на $130 тис. Різницю вони поклали до своєї кишені.

«Вона втягнула іммігрантів, членів своєї громади, змушувала їх підписувати недостовірні документи, тепер ці іммігранти підлягають кримінальному переслідуванню, деякі – депортації, – каже представник прокуратури Біклі у заключному звинуваченні щодо Віри Кузьменко. – Вона робила це по відношенню до своєї діаспори … Вона веліла людям брехати ФБР і Податковій службі, а коли агенти ФБР з’явилися до неї додому, вона сміялася їм в обличчя … »

Віталій Бевзюк володів будинком у Розвіллі, Каліфорнія. У 2006 році, коли його фінансове становище погіршилося, він вирішив продати свою нерухомість. Бевзюк спробував знайти покупця за допомогою двох ріелторів, але нічого не вийшло. Тут до справи активно долучилася Віра Кузьменко, яка запропонувала свою допомогу. За словами Бевзюка, офіс Кузьменка займався заповненням його податкових декларацій та володів основною інформацією щодо його фінансів.

У результаті будинок був проданий підставній особі – Марту Атояну за $875 тис.

Один із «відкатів» від виручки за цією угодою, у розмірі $79 тис., відійшов компанії Voyager Trucking, яка належала Едуарду Шевцову. Інший у розмірі $59 тис. – фірмі Pete’s Pool Services. При цьому Бевзюк стверджує, що жодного басейну на території будинку не було й близько. Бевзюк отримав лише $127 тис.

Наявність басейнів приписували й іншим будинкам з тих 38, що були частиною шахрайської схеми та розташовувалися в районі Сакраменто.

Виступаючи в суді, Василь Мельник стверджував, що не вникав у суть документів, що підписувалися, оскільки «довіряв людям», які продавали його майно. Втім, Мельник (як і деякі інші жертви) давав свідчення, маючи імунітет від суду, тому покладатися на його слова слід з певною часткою скептицизму.

Коли ж одна із жертв, Наталя Іванкова, звернулася до Шевцова із проханням віддати обіцяні гроші з продажу її будинку, чоловік погрожував їй в’язницею.

Також шахраї обдурювали і продавців будинків, які піддавалися відвертому шантажу: їм казали, що вони не зможуть продати будинок, якщо не додадуть до документів неіснуючі реновації.

Про це свідчить, наприклад, Козмак, яка звернулася до Віри Кузьменко із проханням виставити будинок на продаж. Своє житло Козмак хотіла продати за $995 тис., однак у результаті їй не дали навіть прочитати умови контракту, і вульгарні ріелтори забрали собі зайві $140 тис., які пішли через підставні фірми.

Повідомляється, що один із обвинувачених, Веніамін Маркевич, втік від правосуддя, у той час як адвокат Шевцова клопочеться про заміну тюремного ув’язнення для свого клієнта домашнім арештом до рішення Апеляційного суду.

Російськомовні бізнесмени справді вплинули на обвал світових ринків

Загалом Надя Кузьменко отримала від злочинної схеми $300 тис., Едуард Шевцов – $1,4 млн, Петро Кузьменко – $1,15млн., Петро Бондарук – понад $100 тис. Віра Кузьменко, «мозок» афери, заробила майже $2 млн.

Загалом наші горе-ріелтори отримали, за різними оцінками, від $16 до $30 млн. у позиках і завдали збитків на $9 млн. Окремо зазначається, що створений ними «хаос у місті завдав шкоди опустілим околицям і вплинув на життя громадян, які залежать від державної допомоги». Адже загальновідомо, що так звана криза нерухомості почалася саме з цього регіону США, Сакраменто – Стоктон, а потім поширилася на увесь світ. Справді, американські ЗМІ мають рацію – вихідці із СНД можуть “пишатися” своїми земляками. Російськомовні бізнесмени певною мірою вплинули на обвал світових ринків.

В результаті шахрайської діяльності християн-ріелторів їхні численні жертви через зіпсовану кредитну історію втратили можливість купувати будинки в майбутньому.

«Криза у сфері нерухомості потрясла регіон Сакраменто. Вона торкнувся тих, хто живе за рахунок допомоги, і принесла хаос у наші спорожнілі райони, – йдеться у заключному слові прокуратури. – Без таких людей як Петро Бондарук, який користувався системою, побудованою великою мірою на довірі та повазі, таке навряд чи сталося б. Такі особи мають бути ізольовані від суспільства».

Зрештою, коли вина підсудних була доведена і кожен із них отримав за заслугами, група ріелторів не визнаючи прямо своєї провини, зі сльозами на очах просила їх помилувати. Варто нагадати, що відразу ж після арештів в інтерв’ю The Sacramento Bee Віра Жирій заявила, що «якщо провести опитування, то з’ясується, що багато хто вважає, що ця справа споряджена проти російської громади».

На фінальному засіданні суду Жирій узяла свої слова назад.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com