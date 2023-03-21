А епископ-то голый!

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Редакции “Славянского Сакраменто” удалось получить дополнительную информацию о смерти пятидесятнического епископа Адама Бондарука, основателя Союза христиан веры евангельской Америки и Славянской миссионерской церкви “Вифания”.

Согласно расширенному рапорту коронера, во время обследования тела умершего, на его шее был обнаружен след удушения от провода.

В документе также указано, что на момент осмотра тела, оно было “без одежды”.

По словам судмедэксперта, было зафиксировано “трупное окоченение”, (окоченение суставов и мышц тела через несколько часов после смерти, обычно длящееся от одного до четырех дней).

В случае с А. Бондаруком патологоанатом также определил гравитационное осаждение крови, которая больше не перекачивалось через тело после смерти, вызывая синевато-фиолетовое изменение цвета кожи.

В акте внешнего обследования были также описаны “петехиальные кровоизлияния”, то есть точечные кровоизлияния на коже, слизистых, серозных оболочках и внутренних органах.

Дополнительно в отчете пожарного расчета, прибывшего в 7:35 утра 14-го августа 2022 г. на место происшествия, говорится, что “тело погибшего находилось на заднем дворе дома”, где проживал епископ.

“Пострадавший был уложен на землю и обследован, – сказано в сообщении пожарных Сакраменто. – В то время как пожарный (расчета – SlavicSac.com) E54 связался с коронером, капитан и инженер E54 получили прошлую и настоящую историю болезни и другие демографические данные. Погибший был уложен на земле на заднем дворе под одеялом до прибытия коронеров”.

Здесь считаем нужным привести расшифровку телефонного разговора диспетчера службы спасения с одним из сыновей умершего епископа:

Диспетчер: Расскажите, что именно произошло?

Сын: Моя мать и отец живут вместе. Когда она проснулась – он повесился.

Диспетчер: Вы находитесь с ним в настоящий момент?

Сын: Да.

Диспетчер: Ок, я высылаю парамедиков сейчас, оставайся на связи. Можете ли вы обрезать петлю, чтобы снять его?

Сын: Нет, она.. Моя мать не пыталась. Это… это не веревка, это провод, поэтому… Мы не.. мы не знаем, мы решили, что вы прибудете и сделаете это.

Диспетчер: Ок, сколько ему было лет?

Сын: Он старый. Ему исполнилось 80 лет вчера.

Диспетчер: Ок. Я могу дать вам инструкции по оказанию первой экстренной помощи.

Сын: Не надо. Это было… Моя мать сказала, он уже висит около двух часов.

Диспетчер: Давайте уточним: я высылаю помощь по адресу [отредактировано], верно?

Сын: Верно.

Диспетчер: ОК. Вы полагаете, что ему не требуется первая помощь?

Сын: Нет… [неразборчиво], всю ночь.

Диспетчер: OK.

Сын: Да… Я имею ввиду у нас здесь несколько семей… Мы…

Диспетчер: ОК, оставьте все, как есть. Выйдите на улицу и убедитесь, когда приедет помощь, подайте им знак.

Сын: Понятно. Спасибо.

Диспетчер: Сожалею о вашей потере.

Ранее администрация Славянской миссионерской церкви “Вифания” отреагировала на наше сообщение о самоубийстве епископа Бондарука, заявив, что “во время похорон бывшего старшего пастора Адама Бондарука, лидеры “Вифании” не были осведомлены о его медицинской причине смерти. Руководству просто сообщили, что Адам Бондарук скончался 14-го августа 2022 г. у себя дома,”

К настоящему времени в редакцию “Славянского Сакраменто” поступила информация о нескольких случаях самоубийств в религиозных кругах Сакраменто. Подробности будут опубликованы позже.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com