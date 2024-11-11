«Ти не будеш знайдений» або релігійний бізнес на українських сиротах

Мільйонні пожертви для українських сирітських проєктів, витрати місій і… найбільша афера на Волл-стріт.

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РУССКИЙ

Нещодавно Сергій Демидович, протестантський євангеліст з України, пастор і громадський діяч, опинився в центрі скандалу, що оголив внутрішні конфлікти й протиріччя серед релігійних діячів слов’янського походження. Під час однієї зі своїх трансляцій він різко висловився на адресу маловідомого християнського блогера Валентина Опрі, назвавши його блогером із «Мухосранська». Подібні різкі висловлювання Демидовича, який представляється «батьком сиріт і знедолених дітей», викликали хвилю критики в слов’янському протестантському суспільстві і, як вважає багато хто, поставили під сумнів щирість і моральність протестантського пастора.

Хто такий Опря і як він перейшов дорогу «Батьку сиріт»?

Варто зазначити, що Валентин Опря є круглим сиротою, який пройшов через усі кола пекла світських сирітських будинків. Він навіть написав книжку з промовистою назвою «Не сирота», в якій він описує свої 17 років життя в інтернатах. Опря народився 1981 року в Одеській області України, де одразу після народження його залишила мати в пологовому будинку. Батька свого Опря не знає. Для своїх фізичних батьків він став помилкою випадкових стосунків, – саме таким людям «покликаний служити» Сергій Демидович.

Сьогодні Валентин – активіст-блогер, який порушує незручні теми для протестантських кіл українських церков. У його подкастах на YouTube порушуються такі питання, як зловживання церковним авторитетом, сексуальні злочини п’ятидесятницьких пасторів та інші актуальні теми.

А такі «стовпи» протестантського руху в Україні, як Сергій Демидович, навпаки, систематично відмовляються порушувати ці та інші теми такі як корупція, рейдерство, самогубство, педофілія, домашнє насильство в слов’янських церквах по обидва боки океану, оскільки цілком і повністю залежать від фінансових надходжень з боку великих слов’янських релігійних організацій Америки, чимало з яких потопають в клановості та корупції.

Фінансові звіти місії Together Ministry

Сергій Демидович і його колега Геннадій Мохненко, також пастор і військовий капелан, ось уже десятиліття просувають проєкти допомоги сиротам на пострадянському просторі, зокрема в Росії та Україні. Вони активно проводять благодійні заходи в Європі та США, а також збирають пожертви на розвиток соціальних програм.

Одним із таких проєктів стала національна українська акція усиновлення «Ти будеш знайдений», у рамках якої, спільно з низкою інших діячів, Демидович пропагував ідею усиновлення сиріт у СНД та Україні.

Іншим проєктом стала організація «Together Ministry», зареєстрована в штаті Джорджія. На сайті організації зазначено, що її місія спрямована на «забезпечення фізичного, емоційного та духовного благополуччя сиріт в Україні».

Згідно з фінансовими звітами, поданими до Податкового управління США (IRS), з 2015 по 2022 рік організація «Together Ministry» зібрала майже два мільйони доларів. Зокрема, у 2016 році дохід становив $237 000, а до 2022 року зріс до $600 000. Ці гроші, що не оподатковуються, були використані на адміністративні та офісні витрати, медіавиробництво, оренду та інші потреби організації. Значна частина витрат була спрямована на поїздки: наприклад, у 2015 році витрати на пересування склали майже $100 000.

Варто зазначити, що серед засновників «Together Ministry», крім Сергія Демидовича, є пастори, які працюють як у США, так і на пострадянському просторі – Петро Дудник і Василь Лантух.

Петро Дудник, який раніше допомагав сиротам в Україні, тепер активно займається благодійною діяльністю в США, а саме – допомагає американцям у Північній Кароліні, які постраждали від ураганів. Ця зміна пріоритетів викликає запитання в тих, хто вважав, що всі зусилля волонтерів спрямовані виключно на допомогу нужденним на батьківщині, де з 2014 р. триває кровопролитна війна.

Окрім Дудника та Демидовича в «Together Ministry» працює сімейна пара – Олександр та Людмила Федорук, які є діяльними підприємцями в регіоні. Зокрема, на Людмилу зареєстровано низку бізнесів. Одним з них є LC Store Atlanta LLC, під егідою якого в штаті Джорджія працює кафе «Львівські круасани» (Lviv Croissants), відкриття якого викликало фурор серед місцевих іммігрантів з України.

Аркадій Дубовий та його участь у християнському загальноосвітньому проєкті

Василь Лантух очолює Слов’янську християнську євангельську церкву м. Атланта, штат Джорджія (Slavic Evangelical Christian Church Of Atlanta), яка «відзначилася» тим, що 2020 року провела спільне євангелізаційне богослужіння з місцевим відділенням поліції штату, що є прямим порушенням Конституції США.

У Джорджії Василь Лантух також є головою приватної християнської школи Friendship Christian School в Сувані, яка, за різними оцінками, налічує до 300 школярів. Лантух також керує консалтинговою фірмою Christian International Counseling & Ministries Inc. (CICM), яка здійснює діяльність у сфері громадської освіти штату.

У цьому контексті спливає ім’я іншого видного діяча – Аркадія Дубового, бізнесмена зі штату Джорджія, про якого в США тривалий час ходили чутки у зв’язку з його причетністю до фінансової шахрайської схеми під керівництвом баптистського пастора-брокера Віталія Корчевського.

Нагадаємо, що Корчевський відсидів близько 5 років в американській в’язниці за найбільшу в історії США аферу з торгівлі інсайдерською інформацією на Волл-стріт. Міжнародна злочинна схема дозволила українським і російським хакерам викрасти десятки тисяч пресрелізів світових компаній, унаслідок чого зловмисники викрали близько $100 млн.

Як вдалося дізнатися «Слов’янському Сакраменто» з фінансових документів CICM, Аркадій Дубовий спільно з пастором Лантухом брав участь у створенні цієї організації Christian International Counseling & Ministries Inc. і навіть очолював її аж до свого засудження федеральним судом.

На сайті організації зазначено, що CICM – некомерційна організація, що базується в Сувані, чия місія полягає «в наданні допомоги приватним школам в отриманні коштів через податковий кредит для приватних шкіл штату Джорджія». Як зазначається у звіті IRS, сама організація неодноразово отримувала гранти на сотні тисяч доларів. У звітах IRS окремо підкреслюється, що скарбником структури є зять Лантуха – Михайло Жигайло.

Місія CICM – «забезпечувати освіту на підтримку християнської сім’ї, в якій студенти можуть розвивати християнський характер, свої академічні досягнення, особистісне зростання і соціальну відповідальність».

З 2008 по 2022 рр. Дубовий значився в цій організації як президент. Василь Лантух долучився до складу керівників у 2012 р. як секретар, а пізніше став ще й виконавчим директором цієї некомерційної організації. З 2008 по 2022 р. ця установа отримала приблизно $8 млн як пожертви.

Як свідчить інформація IRS, на початку діяльності Christian International Counseling & Ministries Дубовий і Лантух фінансово підтримували цю організацію особистими позиками. Серед усього іншого, коучі CICM навчають батьків штату «як використовувати свої податкові долари для оплати навчання своїх дітей у приватних школах».

«Щороку організація Christian International Counseling & Ministries (CICM) отримує доступ до податкових пільг на суму 100 мільйонів доларів, щоб розподілити їх серед платників податків штату Джорджія, які жертвують кошти на стипендії для будь-якої приватної школи від дошкільного рівня до 12 класу за їхнім вибором у штаті Джорджія. Christian International Counseling & Ministries, Inc. є схваленою організацією з надання стипендій для студентів і фігурує на офіційному сайті Департаменту освіти Джорджії», – йдеться на сайті організації.

Варто зазначити, що Friendship Christian School отримує гранти від CICM. (Згідно з повідомленням податкового відомства як Василь Лантух, так і його зять Михайло Жигайло є членами правління Friendship Christian School).

Загадковий подарунок Аркадія Дубового

Після завершення гучного судового процесу щодо групи осіб – Корчевського і Дубових – Аркадій Дубовий втік зі США, так і не сплативши 3-мільйонний штраф, накладений федеральним урядом на нього і його племінника – Павла Дубового. За інформацією ФБР, Аркадій Дубовий наразі може перебувати або в Україні, або в Білорусі.

Як свідчать кадастрові реєстри округу м. Мілтон (Джорджія), у 2002 р. якийсь громадянин, на ім’я Аркадій Дубовий подарував будинок площею понад 5 тис. кв. футів і вартістю (на той час) $204 тис. подружжю Василю та Марії Лантух. Сьогодні цю житлову нерухомість оцінюють приблизно у $1 млн.

На момент написання цієї статті ні пастор Василь Лантух, ні Сергій Демидович, ні Петро Дудник не відповіли на запитання «Слов’янського Сакраменто» про свою участь у вищевказаних організаціях, а також про деталі фінансових надходжень.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com