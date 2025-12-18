Министерство внутренней безопасности США (DHS) официально объявило о взятии под стражу Петра Бондарука — сына пятидесятнического епископа Адама Бондарука, охарактеризовав его как «одного из наиболее опасных преступников». Имя Бондарука было включено в новый публичный реестр DHS «Worst of the Worst», запущенный в рамках усиленных иммиграционных операций при администрации Дональда Трампа.

Как следует из сообщения DHS, Петр Бондарук был арестован агентами Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина. В официальных материалах ведомства указано, что он осужден за сексуальное преступление и отмывание денег. Эти категории преступлений входят в перечень наиболее тяжких правонарушений, на которых, по заявлению DHS, сосредоточены усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов.

DHS подчеркивает, что Петр Бондарук является «одним из худших» — лиц с криминальным прошлым, представляющих угрозу общественной безопасности. По данным ведомства, около 70 процентов арестов ICE приходится на иностранцев, уже обвиненных или осужденных за преступления в США:

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто» в ICE, на сегодняшний день Петр Бондарук содержится в иммиграционной тюрьме FOLKSTON MAIN Detention Facility в штате Джорджия, где он ожидает дальнейших процессуальных решений в рамках иммиграционного производства. Таким образом, история сына епископа Бондарука получила новое продолжение уже не только в уголовной, но и в иммиграционной плоскости, окончательно закрепив его статус одного из самых резонансных фигурантов дел, связанных с церковной средой Сакраменто.

Дело о мошенничестве с недвижимостью

Ранее «Славянский Сакраменто» обнародовал закрытые материалы, из которых следует, что одним из ключевых фигурантов масштабной мошеннической схемы в сфере недвижимости, действовавшей в среде Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто, был Петр Адамович Бондарук — сын пятидесятнического епископа Адама Бондарука.

Следствие тогда установило, что Петр Бондарук вместе со своими сообщниками активно участвовал в мошеннических операциях с ипотечными займами, в результате которых американским финансовым учреждениям был нанесен ущерб на десятки миллионов долларов.

Используя поддельные документы о доходах, налоговые декларации и фиктивные сведения о занятости, он обманным путем приобрел как минимум два жилых дома в регионе Сакраменто. Параллельно недвижимость сдавалась в аренду, несмотря на заявленные в банках «ремонтные работы», на которые, по версии обвинения, списывались похищенные средства.

По данным федеральной прокуратуры, Бондарук действовал не в одиночку, а в тесной связке с Верой Кузьменко, Ольгой Паламарчук и другими участниками преступной группы. Кузьменко помогала ему оформлять сделки с использованием фальшивых документов, что подтверждается аудио- и видеозаписями, полученными ФБР в ходе оперативных мероприятий. В архиве Федерального суда в Сакраменто в рамках громкого процесса упоминаются также другие члены семьи Бондарук, включая брата Виталия, якобы занимавшегося поиском арендаторов среди прихожан церкви, и брата Павла, который в определенный период выступал риелтором по объектам Петра.

В 2015 году Петр Бондарук был приговорен федеральным судом почти к шести годам лишения свободы за мошенничество в сфере недвижимости, банковский обман и отмывание денег. Защита настаивала на том, что он якобы был наименее вовлеченным участником схемы и не осознавал противоправного характера своих действий, однако суд и прокуратура эти доводы отклонили. Государственный обвинитель указал, что Бондарук систематически минимизировал свою роль и перекладывал ответственность на банки и сообщников.

Несмотря на многочисленные ходатайства о смягчении наказания, включая коллективные письма от церкви «Вифания» и покаянные заявления самого осужденного, суд оставил приговор в силе.

Другие преступления епископского сына и первая попытка депортации

Криминальная история Петра Бондарука не ограничивается делом о недвижимости. В материалах суда округа Санта-Роза зафиксировано, что еще в 1998 году он был осужден в Калифорнии за сексуальное преступление и пожизненно внесен в реестр сексуальных преступников. В разные годы он также привлекался к ответственности за кражи, вождение в нетрезвом состоянии, нарушения условий испытательного срока и другие правонарушения. По оценке прокуратуры, Бондарук имеет проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми, а также склонен к агрессивному поведению.

Это не первая попытка иммиграционного суда депортировать Петра Бондарука из США. Поскольку Бондарук не являлся гражданином США, после одного из его многочисленных арестов суд отправил его в иммиграционную тюрьму в Аризоне, где сын епископа провел около года. Однако тогда суд решил, что исходя из того, что Эстонской ССР больше не существует (откуда Бондарук иммигрировал в США), отправлять его туда технически невозможно.

По всей видимости, ввиду резко изменившейся иммиграционной политики администрации Дональда Трампа, DHS теперь намерен вернуть Бондарука на его историческую родину — в Украину.

Более того, в Национальном архиве Эстонии обнаружен еще один документ, раскрывающий порочное прошлое Петра Бондарука. В семейном деле Бондаруков, попавшем в редакцию «Славянского Сакраменто» из архивов МВД Эстонской ССР, содержится анкета для выезда на ПМЖ в Израиль, в которой указано, что «кроме Петра Бондарука 1971 года рождения судимых не значится». По всей видимости, Бондарук проходил по уголовному делу еще и в СССР.

В мае 2023 года Петр Бондарук вышел на свободу из федеральной тюрьмы и, согласно данным регистрационных органов, переехал в штат Южная Каролина. Однако его имя по-прежнему фигурирует в федеральных базах данных, а история его преступлений остается одним из самых резонансных эпизодов в деле о «риелторской мафии» внутри славянской религиозной общины Сакраменто.

Стоит отметить, что отец Петра Бондарука, Адам Семёнович Бондарук, десятилетиями занимал пост старшего пастора Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто (Калифорния), а также был основателем Союза христиан веры Евангельской США. После серии мошеннических скандалов в августе 2022 года Бондарук покончил жизнь самоубийством в своей резиденции в Сакраменто.

Правоохранители осуществляют “Божью работу”

Между тем, министр Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила: «Наши сотрудники и агенты DHS выполняют Божью работу. Офицеры ICE защищают свои семьи, соседей и родину от преступных нелегальных мигрантов — несмотря на рост угроз смертельной расправы на 8 000% и увеличение числа нападений более чем на 1 000%».

Ранее сообщалось, что ICE депортировало свыше ста украинских беженцев из США, из которых 50 вернулись на родину в Украину.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com