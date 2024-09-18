Сын бывшего епископа Адама Бондарука вышел на свободу и проживает в штате Южная Каролина.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» 53-летний Петр Адамович Бондарук вышел на свободу в мае 2023 г. из федеральной тюрьмы в штате Калифорния, где он отбывал заключение сроком в 6 лет за мошенничество в сфере недвижимости. Он был и еще дюжина прихожан Славянской миссионерской церкви «Вифания» были вовлечены в масштабную аферу по обману банковской системы США и отмыванию денег.

Семья Бондарук свыше 5 лет боролась в Федеральном суде, пытаясь доказать невиновность Петра, однако это ни к чему не привело. После оглашения судебного вердикта адвокаты подсудимого подали апелляцию. Тогда 100-тысячный залог на выход из тюрьмы на время апелляционного процесса выделил епископ Адам Бондарук совместно со своим младшим сыном-реалтором Венниамином Бондаруком.

Ранее Петр Бондарук неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, употребление наркотиков и сексуальное насилие. Именно благодаря законодательству США о сексуальных преступлениях «Славянскому Сакраменто» удалось узнать о перемещении епископского сына в штат Южная Каролина. Согласно американским законам каждый из сексуальных насильников обязан сообщить о месте своего проживания сразу после выхода из тюремного заключения.

Калифорнийский департамент юстиции предоставляет информацию о сексуальных преступниках, включая их адреса. Закон штата требует, чтобы осужденные за сексуальные преступления, регистрировались в местных правоохранительных органах, если они проживают, работают или учатся в Калифорнии. Если преступник переезжает в другой штат, его адрес на сайте может быть устаревшим, но он обязан регистрироваться по новому месту жительства согласно федеральному закону.

Федеральная база данных, аналогичная штатной, позволяет просматривать регистрацию преступников по всей стране. Так, Петр Бондарук проживает в Южной Каролине, в городе Инман (округ Спартанбург).

В реестре федеральной базы данных сексуальных преступников отдельно отмечается, что Петр Бондарук может использовать имя Филипп Эдвардс.