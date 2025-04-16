В последнее время тысячи украинцев, оказавшихся в США из-за войны, сталкиваются с неопределённостью и трудностями, связанными со своим миграционным статусом. После начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года Соединённые Штаты предоставили им временную защиту (TPS), позволяя легально оставаться и работать в стране в рамках программы U4U. Однако этот статус не гарантирует постоянного проживания, и, несмотря на защиту от депортации, некоторые украинцы всё же сталкиваются с задержаниями и риском выдворения.

Согласно данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), впервые украинцы начали фигурировать в отчётах о задержаниях в 2022 году — тогда было арестовано 86 человек. В 2023 году их число увеличилось до 199, а в 2024 году снизилось до 38. Всего с 2022 года из США было депортировано 104 украинских беженца, находившихся в стране с гуманитарным статусом. Однако даже среди задержанных далеко не все проходят полноценную процедуру ареста, что позволяет им избежать депортации. Это может свидетельствовать о том, что многих из них после задержания отпускали без серьёзных последствий.

В большинстве случаев причиной задержания были миграционные нарушения, административные проступки или другие правовые вопросы.

На фоне таких сложностей 10 января 2025 года власти США продлили временный защитный статус для украинцев ещё на 18 месяцев — с 20 апреля 2025 года по 19 октября 2026 года. Чтобы сохранить статус, необходимо было пройти повторную регистрацию в период с 17 января по 18 марта 2025 года. Документы, разрешающие работу, автоматически продлеваются до 19 апреля 2026 года.

Администрация Дональда Трампа внимательно относится к вопросу предоставления TPS для украинцев. В одном из недавних интервью, отвечая на вопрос о возможной отмене статуса, президент заявил: «Мы не хотим причинять вред, особенно украинцам — они многое пережили».

Пока его позиция остаётся сдержанной, однако дальнейшие решения по этому вопросу могут зависеть от изменений в иммиграционной политике его администрации. Вскоре после инаугурации Трампа появилась информация, что приём заявок по программе U4U приостановлен, и документы на продление статуса больше не принимаются.

TPS (Temporary Protected Status) — это специальный статус, предоставляемый США гражданам стран, охваченных войнами, стихийными бедствиями или другими кризисами, делающими возвращение опасным. Он позволяет легально находиться в стране и работать, но не даёт права на получение грин-карты или гражданства. Для украинцев этот статус стал важной возможностью укрыться от войны, однако его временный характер означает, что в будущем им придётся либо искать долгосрочные пути легализации, либо возвращаться в Украину или уезжать в другую страну.

Ранее издание «Славянский Сакраменто» сообщало о гибели украинского беженца в центре задержания во Флориде.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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