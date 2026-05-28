Минюст США пригласил генерального прокурора Украины для обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

Посольство США в Киеве сообщило о рабочем визите Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Министерство юстиции США. Встреча состоялась с участием помощника генерального прокурора США Дувалла и была посвящена укреплению сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью.

По данным американской стороны, стороны обсудили совместные усилия по привлечению к ответственности международных преступных групп и пресечению деятельности хакеров, которые целенаправленно атакуют пользователей и организации за рубежом.

«Сегодня помощник генерального прокурора Дувалл приветствовал Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Министерстве юстиции США, чтобы усилить наши совместные усилия по борьбе с транснациональной организованной преступностью и преследованию киберпреступников», — говорится в сообщении Министерства юстиции США, опубликованном при участии посольства США в Киеве.

Отдельно посольство США в Киеве опровергло сообщения о возможных изменениях в своей работе, заявив, что миссия продолжает функционировать в обычном режиме.

«Посольство США открыто. Изменений в нашей деятельности нет, а сообщения об обратном являются ложными», — отметили в дипмиссии.

В сообщении также подчеркивается, что Государственный департамент США регулярно пересматривает меры безопасности в посольстве в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом и при этом призывает американских граждан воздержаться от поездок в Украину по соображениям безопасности.