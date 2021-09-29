Бондарук Петр просит прощения за мошенничество и… идет евангелизировать в тюрьму

Сын пятидесятнического епископа Адама Бондарука попросил прощения у суда, однако Федеральная прокуратура не поверила в искренность его покаяния. Суд утвердил условие его наказания.

Напомним, что в 2015 г. один из сыновей пятидесятнического епископа из Сакраменто Адама Бондарука – Петр Бондарук был приговорён к почти 6 годам тюремного заключения за мошенничество в сфере недвижимости. Он подал апелляцию, в которой просил вышестоящий суд изменить условия содержания, уменьшив срок его заключения. Свою просьбу Петр Бондарук аргументировал тем, что он якобы менее всех остальных участников масштабной мошеннической схемы был в вовлечен в нее и вовсе не понимал, что занимается противозаконной деятельностью.

Отвечая на петиции Бондарука, федеральная прокуратура в лице прокурора Ли Бикли заявила, что осуждённый в очередной раз пытается уйти от преследования по закону, сбрасывая всю ответственность то на банки США, то на своих единомышленников, некоторые их которых получили длительные тюремные сроки.

По сведениям гособвинителя, Петр Бондарук обманным путем приобрел два дома в регионе Сакраменто. В ходе хитроумной схемы он подделывал документы о доходе, справки с мест работы, налоговые отчеты и проч. К тому же, Петр занимался противозаконной деятельностью, сдавая в аренду жилплощадь.

В пространном деле Петра Бондарука имеются показания свидетелей о том, что другой сын епископа Бондарука – Виталий занимался вербовкой клиентов для арендодателей. Причем вербовка клиентов происходила в церкви среди прихожан. Другим словами, скорее всего схема работала следующим образом: Петр Бондарук приобретал дома, делал вид, что их ремонтирует (в банковском заявлении на ипотеку для одного из домов он писал, что соорудил бассейн во дворе, на самом же деле ФБР ничего там не обнаружило), крал деньги банков на обустройство недвижимости, а в это время (нелегально) сдавал «строящуюся» недвижимость в аренду.

И, кстати, до определенного момента другой сын епископа – пастор Павел Бондарук – являлся риал-эстейт агентом Петра.

Как отмечает прокуратура, пытаясь сокрыть преступление, в ходе следствия Петр Бондарук врал ФБР.

В ходе последнего решающего заседания, прошедшего, ввиду пандемии по видеосвязи, Бондарук неожиданно попросил слова у судьи. Судья разрешил епископскому сыну выступить с речью. На ломаном английском языке Бондарук сказал:

«Ваша честь, быть в заключении стало самым лучшим временем в моей жизни. Я покаялся. В заключении я три года занимался евангелизацией. Я вышел на свободу и Бог благословил меня прекрасной женой. Тюрьма помогла мне освободиться от моих зависимостей, алкоголя и прочего дерьма. Вы продолжаете утверждать, что я взял $90 тысяч. Эти деньги я вернул и починил второй дом. Я вложил деньги во второй дом. Помилуйте меня».

После речи Бондарука выступил прокурор США Ли Бикли, который сказал:

“Бондарук всегда преуменьшает свою вину и продолжает заниматься преступлениями. Это было в деле о сексуальном насилии в округе Санта-Роза в 1998 г., когда его схватили на месте преступления. Как минимум $20 тысяч он вложил в автомобильный бизнес. Он остается рецидивистом. Суд должен учесть его (преступные – SlavicSac.com) характеристики и не допустить сокращения срока”.

Несмотря на покаянную речь Бондарука, суд утвердил прежний вердикт в его деле, оставив в силе решение: заключить подсудимого на срок в 6 (шесть) лет. Так как подсудимый уже отбыл часть своего наказания, отсидев 2.5 года, ему остается находится за решеткой около 3 лет.

Напомним, что благодаря внесенному епископом Адамом Бондаруком $100 тысяч залога, Петр временно находился на свободе и женился на прихожанке церкви «Вифания» Марии Буханцовой.

Стоит отметить, что только в данном эпизоде преступная деятельность Петра Бондарука принесла ущерб в размере $500 тысяч. Совместно с единомышленниками, со своей любовницей Ольгой Паламарчук, Верой Жири и Петром Кузьменко, мафиозная группировка ответственна за махинацию с займами в размере $1.5 миллионов.

Согласно прокуратуре США, Петр Бондарук не признает никакой власти, имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, а также склонен к насилию.

«У него были проблемы с азартными играми, надеемся, он получит лечение от некоторых психических проблем. Он пожизненно занесен реестр сексуальных преступников», – заявил прокурор.

После окончания срока Бондарук будет обязан находится под надзором правоохранительных органов, ему запрещено употреблять спиртные напитки, владеть оружием, а также нужно будет регулярно сдавать тест на наркотики.

Петр Бондарук имеет длительную уголовную историю в штате Калифорния: он многажды арестовывался за различного рода преступления, в частности – сексуальное насилие, воровство, езду в пьяном виде и т.д.

По информации Федерального бюро тюрем США, Петр Бондарук отправлен отбывать остаток срока в частную тюрьму штата Техас.

Отец, Петра, Адам Бондарук, является почётным епископом Союза христиан веры евангельской Америки. На протяжении долгого времени он являлся старшим пастором Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com