Оперативная группа департамента юстиции KleptoCapture объявила о ряде новых обвинений, арестах и конфискациях в связи со второй годовщины незаконного вторжения России в Украину.

Соединенные Штаты добиваются конфискации элитной недвижимости на сумму 2,5 миллиона долларов, произведены два ареста, предъявлены обвинения двум российским олигархам, попавшим под антироссийские санкции, и добиваются признания вины по важному делу об отмывании денег. С самого начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Департамент юстиции уделяет приоритетное внимание обеспечению соблюдения санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с глобальными партнерами.

В рамках этих действий в Южном округе Нью-Йорка Департамент раскрыл обвинения против трех человек, в том числе попавшего под санкции олигарха Андрея Костина и двух его американских помощников – Вадима Вольфсона (он же Вадим Беляев) и Гэннона Бонда, оба были арестованы 22 февраля.

Костин из России остается на свободе и предположительно находится в России, ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), двум пунктам нарушения IEEPA и одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Вольфсону предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Бонду предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения IEEPA и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет тюремного заключения. Расследованием дела занимается вашингтонский офис ФБР.

В Среднем округе Флориды большое жюри вернуло обвинительное заключение, обвиняющее Сергея Витальевича Курченко, пророссийского украинского олигарха, попавшего под санкции, в многолетней схеме нарушения санкций США и уклонения от них путем получения средств и ведения бизнеса на сумму около 330 миллионов долларов.

Курченко обвиняется в сговоре с целью нарушения IEEPA и санкций США против России, максимальное наказание за которые — 20 лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью отмывания денег, за которое максимальное наказание — 20 лет тюремного заключения.

В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов. Медведев признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа до 250 тысяч долларов. Приговор Медведеву должны вынести 7 мая.

51-летнему гражданину России Максиму Марченко предъявлены обвинения в участии в международной сети закупок большого количества американских OLED-микродисплеев двойного назначения для российских компаний.

Кроме этого, США подали гражданский иск в Южном округе Флориды о конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.

В округе Колумбия было обнародовано новое обвинительное заключение, обвиняющее Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по облегчению эксплуатации роскошной моторной яхты (M/Y) Tango, принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Осипов остается на свободе, госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к его аресту или осуждению. Он обвиняется по 17 пунктам, включая банковское мошенничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет; нарушение санкций США карается лишением свободы на срок до 20 лет; сговор с целью обмана Соединенных Штатов, наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет; и отмывание денег, наказуемое лишением свободы на срок до 20 лет.

Американец Сирил Грегори Буяновский из города Лоуренс, Канзас, признал свою вину в поставках радиоэлектронного оборудование бенефициарам с российским гражданством. Буяновский – владелец компании Kanrus Trading Company Inc., которая много лет подряд продавала в страну-агрессор сложные аппараты, связанные с авионикой.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о русскоязычном бизнесмене из Бруклина Илье Кане, который недавно был также обвинен в незаконном экспорте, а проживающий в Майами гражданин Беларуси Сергей Карпушкин в сентябре прошлого года признал себя виновным в нарушении санкционного режима, установленного в отношении России, и отмывании 139 млн долларов.

Кроме того, спустя 10 месяцев после начала полномасштабной войны РФ в Украине, в Бруклине обнародованно обвинение в отношение пятерых граждан России, связанных с масштабными закупками и отмыванием денег по поручению российского правительства.

Во всех этих случаях значительную помощь оказало Управление международных отношений Департамента юстиции.

Отдельно сообщается, что правительство США депортировало 108 граждан РФ в 2020 г., 80 – в 2021 и 68 – в 2022. В Украину было депортировано: 106 человек в 2020 г., 44 чел. – в 2021 и 24 – в 2022 г. В Узбекистан было возвращено 49 чел. в 2020 г., 21 чел. в 2021 г. и 55 чел. в 2022 г. В Таджикистан с 2020 по 2022 гг. было депортировано 11 чел. и, соответственно, за этот срок 1 гражданин Туркменистана был возвращен на родину. За этот же срок Литва получила 41 гражданина, а Латвия – 39.

Яхты, самолеты и элитная недвижимость

В марте 2023 г. США наложили арест на Boeing 737-7JU, принадлежащего “Роснефти”, возглавляемой Игорем Ивановичем Сечиным. Стоимость воздушного судна российской нефтяной компании оценивается в $25 млн.

Яхта стоимостью 300 миллионов долларов находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова была арестована в Фиджи по запросу США мае 2022 г.

США продолжают добиваться конфискации элитной недвижимости на сумму 75 миллионов долларов, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу, отдельно предъявлено обвинение гражданину России в незаконном экспорте контрразведывательного оборудования в пользу правительства России.

В феврале этого года Департамент юстиции США объявил о передаче $500 000 конфискованных российских средств в пользу Украины.