Госдепартамент США назвал высказывания Путина о ядерной войне «безответственными»

Соединенные Штаты осудили заявление Владимира Путина об угрозе ядерной войны, передает Русская служба «Голоса Америки».

В четверг официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал высказывания Путина безответственными и отметил, что нет никаких признаков того, что Россия действительно готовится к применению ядерного оружия.



«Это не первый раз, когда мы видим безответственную риторику Владимира Путина. Лидер государства, обладающего ядерным оружием, не может говорить», – заявил Миллер на пресс-брифинге. – В прошлом мы напрямую общались с Россией в частном порядке о последствиях применения ядерного оружия».



Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию в четверг предупредил Запад о «трагических последствиях» для любой страны, которая отправит войска в Украину для защиты от российского вторжения.



«Все, что придумывает Запад, создает реальную угрозу конфликта с применением ядерного оружия, а значит уничтожение цивилизации», – заявил Путин.



Белый дом и Госдепартамент ранее уже заявили, что США не собираются направлять в Украину свои войска.

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Чехия также заявили, что у них нет подобных планов.