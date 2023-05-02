Россиянин обвиняется в отмывании денег и незаконном переводе более $150 млн

Жителю Буфорда, штат Джорджия, Феликсу Медведеву, 41 год, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и 39 пунктам обвинения в отмывании денег, сообщает Департамент юстиции.

По словам прокурора США Бьюкенена, обвинительного акта и другой информации, представленной в суде: Феликс Медведев якобы зарегистрировал в Джорджии восемь компаний, которые использовались для перевода более 150 миллионов долларов в серии из 1300 транзакций. Предположительно штаб-квартиры компаний находились в Буфорде, штат Джорджия, и Дакуле, штат Джорджия.

Но компании не генерировали типичных деловых расходов и не содержали сотрудников. Деньги были использованы, в частности, для покупки зарубежных золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов. Медведев, гражданин России, проживающий в Северной Джорджии, предположительно перевел миллионы за границу с нескольких банковских счетов в штате.

11 апреля 2023 года большое федеральное жюри предъявило обвинение Феликсу Медведеву в совершении этих преступлений.