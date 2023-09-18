В США арестован гражданин России по обвинению в закупке микроэлектроники двойного назначения

51-летнему гражданину России Максиму Марченко предъявлены обвинения в участии в международной сети закупок большого количества американских OLED-микродисплеев двойного назначения для российских компаний. Марченко предстал перед судьей в федеральном суде в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, пишет VOA.

В понедельник федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс, совместно с помощником генерального прокурора отдела национальной безопасности министерства юстиции США Мэтью Олсеном и представителями ФБР, министерства торговли и оперативной группы KleptoCapture заявили об аресте и обвинениях в адрес российского гражданина Максима Марченко.

Марченко обвиняется по семи пунктам, включая мошенничество, контрабанду, отмывание денег и четыре пункта заговора «с целью обмана Соединенных Штатов», и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит несколько десятков лет лишения свободы.

В документе минюста США указывается, что закупавшаяся Марченко американская микроэлектроника может применяться для военных целей: в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружений.

Конечные покупатели этой микроэлектроники находились в России.



В обвинении говоится, что Максим Марченко – гражданин России, «проживающий в Гонконге и управляющий несколькими гонконгскими подставными компаниями, включая Alice Components, Neway Technologies и RG Solutions Limited».



Согласно информации прокуроров, Марченко и два соучастника, которые также являются гражданами России, и которые в документах указаны лишь как «СС-1» и «СС-2» управляли незаконной сетью закупок.



«Эта закупочная сеть обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, военного класса, в частности микродисплеи OLED. Для реализации этой схемы Марченко с соучастниками использовали подставные компании, расположенные в Гонконге, чтобы скрыть от государственных органов США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России», – заявил Дамиан Уильямс.

Подставные компании Марченко перевели в США более 1,6 млн. долларов для поддержки схемы, действовавшей с мая 2022 года по август 2023 года.



В обвинении против Марченко говорится, что «участники сговора, включая Марченко, ложно представляли американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны были отчитываться перед американскими ведомствами), что Alice Components отправляет партии конечным пользователям, расположенным в Китае, Гонконге и других странах за пределами России, для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований. В действительности же OLED-микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России».

В документах обвинения приводятся слова Марченко от 29 июня 2022 года, когда он рассказывал одному из сообщников, что днем ранее Белый дом внес пять китайских компаний в «черный список» за поддержку российской военной и оборонной промышленности.

«Значит, мы будем еще осторожнее», – ответил сообщник Марченко.

Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс подчеркнул, что «министерство юстиции США будет неустанно преследовать тех, кто стремится нарушить американское законодательство, чтобы поставлять России военные технологии».

Дело Марченко координировалось в рамках оперативной группы министерства юстиции США KleptoCapture, созданной в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России на Украину.



Руководитель группы KleptoCapture Дэвид Лим заявил в понедельник, что «пресечение деятельности таких посредников и агентов по закупкам, как Марченко, которые используют свои навыки и связи для российской военной машины, является одним из важнейших приоритетов KleptoCapture и сегодняшний арест должен послужить еще одним напоминанием о том, что американская юстиция будет использовать и применять все возможные средства для привлечения этих преступников к ответственности».

31 августа федеральные прокуроры США предъявили обвинения в контрабанде в Россию технологий и микроэлектроники военного назначения Артуру Петрову, имеющему двойное гражданство России и Германии.