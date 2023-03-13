США получили ордер на арест самолета, принадлежащего “Роснефти”. Стоимость воздушного судна российской нефтяной компании – более 25 миллионов долларов.

Сегодня Соединенные Штаты объявили о наличие ордера на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего компании «Роснефть», российской интегрированной энергетической компании со штаб-квартирой в Москве, возглавляемой Игорем Ивановичем Сечиным. Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета Boeing в связи с нарушением Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) и недавних санкций, введенных против России.

Согласно судебным документам, в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело санкции против России. Санкции вводят экспортный контроль и лицензионные требования для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США. Санкции в отношении России расширили запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов американского производства в Россию или в пределах России без действующей лицензии или исключения из лицензии для самолетов, находящихся в собственности или под контролем России, либо на условиях чартера или лизинга. В данном случае эти санкции запрещают въезд в Россию самолета, построенного или произведенного в США, без действующей лицензии.

В частности, с февраля 2022 года, когда вступил в силу экспортный контроль, запрещающий повторный въезд в Россию построенного в США самолета, самолет вылетал и возвращался в Россию не менее семи раз в нарушение федерального закона. Самолет Boeing, который был произведен в США, последний раз был в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и в настоящее время считается, что он находится в России.

«Роснефть», которую возглавляет Игорь Иванович Сечин, владеет самолетами Boeing. Боинг был переброшен из иностранного государства в Россию в нарушение ECRA и правил, изданных в соответствии с ним, включая санкции против России. Стоимость Boeing (на фото выше) оценивается примерно в 25 миллионов долларов.

Расследование координировалось Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения масштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на неспровоцированное вмешательство России. военное вторжение в Украину.