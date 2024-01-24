Бизнесмен с тремя гражданствами арестован в США за схему незаконного экспорта технологий в Россию.

Илья Кан, 66 лет, гражданин США, Израиля и России, житель Бруклина (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса (Калифорния), был арестован 17 января в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме по незаконному экспортирту чувствительных технологии из США в интересах российского бизнеса, который попал под санкции правительства США после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и в число клиентов которого входят элементы российских вооруженных сил и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA).

Как считает обвинение, Кан предположительно использовал сеть предприятий в Китае и других странах для незаконной передачи сотен тысяч полупроводников подпадающему под санкции бизнесу, связанному с российскими военными и российскими разведывательными агентствами.

Согласно судебным документам, Кан является владельцем Senesys Incorporated, базирующейся в Калифорнии, и Sensor Design Association, с адресом в Бруклине. Как утверждается документах, Кан управлял этими двумя бизнесами, якобы занимавшимися «разработкой программного обеспечения безопасности» и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, посредством чего он участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США российскому бизнесу, находящемуся под санкциями, без получения соответствующих лицензий.

Российское предприятие, Акционерное общество «Центр исследований и разработок «ЭЛВИС» («Элвис»), было добавлено в список организаций Министерства торговли в марте 2022 года и подверглось санкциям Министерства финансов в сентябре 2022 года из-за его решающей роли в содействии вторжению российских вооруженных сил в Украину.

Согласно судебным документам, в 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского производства в компанию «Элвис», а в 2022 году он экспортировал контроллеры сетевых интерфейсов американского производства и радиочастотный передатчик в эту же компанию посредством гонконгской сделки. Для каждого из этих предметов требовалась экспортная лицензия Министерства торговли, которую Кан не получил.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Кан организовал для «Элвис» продолжение получения полупроводников, произведенных на Тайване. Даже после добавления компании “Элвис” в санкционый список, Кан продолжал работать с ней.

В случае признания Кана виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за сговор с целью нарушения ECRA.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship