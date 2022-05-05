В Фиджи по запросу США арестована яхта российского олигарха Сулеймана Керимова

Яхта стоимостью 300 миллионов долларов находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова арестована в Фиджи по запросу США.

Правоохранительные органы Фиджи выдали ордер на арест роскошной 348-футовой яхты Amadea, принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову. Правоохранительные органы Фиджи при поддержке и содействии ФБР действовали в соответствии с запросом о взаимной правовой помощи от Министерства юстиции США после выдачи ордера на наложение ареста Окружным судом США округа Колумбия, который установил, что Amadea подлежит конфискации на основании вероятной причины нарушения законодательства США, в том числе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и заговоре по отмыванию денег.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Керимова в группу российских олигархов, которые получают прибыль от российского правительства за счет коррупции и его (правительства РФ – SlavicSac.com) злонамеренной деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма. Налагая санкции на Керимова, Минфин также сослался на Керимова как на должностное лицо Правительства Российской Федерации и члена советника Российской Федерации.

Конфискация координировалась Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения масштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на действия России в ее неспровоцированном военном вторжении в Украину.

“Оперативная группа, объявленная генеральным прокурором 2 марта и работающая вне офиса заместителя генерального прокурора, продолжит использовать все инструменты и полномочия министерства для борьбы с попытками уклониться или подорвать коллективные действия, предпринятые правительством США в ответ на российскую военную агрессию”, – сообщили в прокуратуре США.

Получив от Соединенных Штатов просьбу об оказании взаимной правовой помощи, власти Фиджи выполнили эту просьбу, получив от фиджийского суда внутренний ордер на конфискацию имущества.

Amadea оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Яхта сейчас находится в Лаутоке, Фиджи.