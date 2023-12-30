Предприниматель из Канзаса незаконно продавал радиоэлектронное оборудование в Россию

Американец Сирил Грегори Буяновский из города Лоуренс, Канзас, признал свою вину в поставках радиоэлектронного оборудование бенефициарам с российским гражданством. Буяновский – владелец компании Kanrus Trading Company Inc., которая много лет подряд продавала в страну-агрессор сложные аппараты, связанные с авионикой.

Дело о незаконных продажах ведут помощники прокуроров США Скотт Раск и Райан Хушка по округу Канзас, а также судебный прокурор Адам Барри из отдела контрразведки и экспортного контроля Отдела национальной безопасности.

Обвинение предъявила группа из Министерства юстиции Kleptocapture, представляющей собой межведомственной командой по обеспечению правопорядка. Данная организация следит за соблюдением широкомасштабных санкций против России в связи с войной в Украине. Проверяющие заявили, что клиенты в стране получателя приобретали электронику без соответствующих лицензий от Министерства торговли США.

“После вторжения России в Украину правительство США ввело экспортный контроль и санкции, чтобы предотвратить использование произведенных США технологий против Украины в конфликте, направленном на узурпацию ее права на суверенитет в пределах своих границ. До тех пор, пока есть люди, которые ценят жадность и прибыль, а не свободу и справедливость, Министерство юстиции США будет сохранять бдительность, расследовать и преследовать в судебном порядке эти преступления,” – так прокомментировал судебное дело прокурор округа Канзас Э. Брубахер.

Согласно обвинительным документам, в 2020 году житель Канзаса вступил в сговор с несколькими людьми, в том числе с бывшим работником Kanrus Дугласом Эдвардом Робертсоном. Знакомые якобы отправляли оборудование из Штатов напрямую в Россию и даже в другие страны, подавали ложные экспортные формы и лгали о стоимости посылок.

Удивительно то, что предприниматель из Лоуренса занимался ремонтом поставляемого оборудования, и в один момент российские получатели попросили починить одно из купленных устройств. Буяновский согласился и принял посылку обратно. Он сдал оборудование в ремонт в Канзасе, предварительно сняв наклейку ФСБ России, с которой он получил устройство обратно. Затем стикер приходилось приклеивать обратно на обшивку авионики и отправлять российскому покупателю.

После всех проверок у Буяновского изъяли имеющееся у него оборудование и деньги на сумму около полумиллиона долларов США. Теперь ему грозит 50 лет лишения свободы, оглашение приговора назначено на март 2024 года.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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