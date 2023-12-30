Предприниматель из Канзаса незаконно продавал радиоэлектронное оборудование в Россию

224
FBI
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Американец Сирил Грегори Буяновский из города Лоуренс, Канзас, признал свою вину в поставках радиоэлектронного оборудование бенефициарам с российским гражданством. Буяновский – владелец компании Kanrus Trading Company Inc., которая много лет подряд продавала в страну-агрессор сложные аппараты, связанные с авионикой.

Дело о незаконных продажах ведут помощники прокуроров США Скотт Раск и Райан Хушка по округу Канзас, а также судебный прокурор Адам Барри из отдела контрразведки и экспортного контроля Отдела национальной безопасности.

Обвинение предъявила группа из Министерства юстиции Kleptocapture, представляющей собой межведомственной командой по обеспечению правопорядка. Данная организация следит за соблюдением широкомасштабных санкций против России в связи с войной в Украине. Проверяющие заявили, что клиенты в стране получателя приобретали электронику без соответствующих лицензий от Министерства торговли США.

“После вторжения России в Украину правительство США ввело экспортный контроль и санкции, чтобы предотвратить использование произведенных США технологий против Украины в конфликте, направленном на узурпацию ее права на суверенитет в пределах своих границ. До тех пор, пока есть люди, которые ценят жадность и прибыль, а не свободу и справедливость, Министерство юстиции США будет сохранять бдительность, расследовать и преследовать в судебном порядке эти преступления,” – так прокомментировал судебное дело прокурор округа Канзас Э. Брубахер.

Согласно обвинительным документам, в 2020 году житель Канзаса вступил в сговор с несколькими людьми, в том числе с бывшим работником Kanrus Дугласом Эдвардом Робертсоном. Знакомые якобы отправляли оборудование из Штатов напрямую в Россию и даже в другие страны, подавали ложные экспортные формы и лгали о стоимости посылок.

Удивительно то, что предприниматель из Лоуренса занимался ремонтом поставляемого оборудования, и в один момент российские получатели попросили починить одно из купленных устройств. Буяновский согласился и принял посылку обратно. Он сдал оборудование в ремонт в Канзасе, предварительно сняв наклейку ФСБ России, с которой он получил устройство обратно. Затем стикер приходилось приклеивать обратно на обшивку авионики и отправлять российскому покупателю.

После всех проверок у Буяновского изъяли имеющееся у него оборудование и деньги на сумму около полумиллиона долларов США. Теперь ему грозит 50 лет лишения свободы, оглашение приговора назначено на март 2024 года.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

ПО ТЕМЕ