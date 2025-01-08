США конфисковали две квартиры во Флориде, принадлежавшие находящемуся под санкциями россиянину. Ранее «Голос Америки» рассказывал о них в своем расследовании.

В США завершены юридические процедуры по конфискации двух квартир в Майами, штат Флорида. Министерство юстиции США считает, что они принадлежали подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Перевалову.



Власти выручили около $1,8 млн на продаже конфискованной собственности, сообщил Минюст США во вторник, 7 января.



«Сегодняшняя успешная конфискация в очередной раз демонстрирует, что попытка скрыть активы за подставными лицами и подставными компаниями — рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными издержками. — сообщил в пресс-релизе сопредседатель оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции Майкл Ху (Michael Khoo). — Прокуроры и агенты, которые инициировали и расследовали это дело, являются доказательством того, что у Соединенных Штатов есть люди, инструменты и воля для решительного обеспечения соблюдения санкционных программ нашей страны».



Ранее расследование «Голоса Америки» обнаружило, что Перевалову удалось продать другую флоридскую квартиру за считанные месяцы до своего попадания в санкционные списки, а его деловой партнер Валерий Абрамов передал свою квартиру в Майами неподсанкционной жене, вероятно, в обход экономических ограничений. Абрамов и Перевалов не ответили на запрос «Голоса Америки» о комментариях.



Судебная борьба за флоридскую недвижимость



Перевалов и Абрамов являются соучредителями российской компании АО «ВАД», которая занимается строительством дорог. В 2018 году США внесли двух бизнесменов и компанию в санкционные списки после того, как «ВАД» получила контракт стоимостью 137 млрд рублей (около $2,3 млрд по курсу того времени) на строительство автодороги «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.



После того, как на него наложили экономические ограничения, Перевалов, по утверждениям Минюста США, передал две квартиры в элитном пригороде Майами Бал-Харбор недавно зарегистрированной в штате Делавэр компании «1616 Collins LLC».



На момент создания компании ее владельцем-бенефициаром была несовершеннолетняя дочь Перевалова Рената, которая является гражданкой и России, и США.

По информации американских прокуроров, Перевалов оставался фактическим владельцем недвижимости. После передачи квартир в собственность «1616 Collins LLC» местный риэлтор сдавал жилье и направлял выручку на банковский счет фирмы. Помимо оплаты налогов и коммунальных услуг, доход от аренды также «использовался для продвижения существующей схемы сделок с объектами ответчика и сокрытия того факта, что Перевалов был истинным владельцем-бенефициаром объектов ответчика», — отмечается в судебном иске.



Это дало Минюсту законный повод потребовать гражданской конфискации («civil forfeiture») недвижимости. Согласно судебным документам, в марте 2024 года Рената Перевалова подала формальный иск о своем праве собственности на квартиры. По сути, она заявила, что она – а не ее отец – является их настоящим владельцем.



В последующем документе Перевалова утверждала, что является «невиновным владельцем» и не знала о том, что «имущество используется или может быть использовано в преступной деятельности».



В сентябре прокуроры и Перевалова договорились о продаже квартир, что позже было одобрено судом. Продажа актива до вынесения решения о конфискации позволяет превратить его в наличные деньги и не платить за содержание актива. Выручка от продажи в этом случае становится объектом судебного спора.



Квартиры были проданы компании LK Hotel, LLC за $1 795 743,84.



В октябре 2024 года Перевалова отозвала свой иск о праве собственности. В соответствующем судебном документе говорится о том, что они с властями США «урегулировали претензию истца (Переваловой – прим. ред.) в отношении недвижимого имущества».



После этого суд одобрил решение о конфискации квартир, в результате которого власти США получили выручку от их продажи.



«Голос Америки» обратился к юристу Переваловой за комментарием о решении отозвать иск и об условиях урегулирования ее имущественных претензий к квартирам, но не получил ответа.



Что не удалось конфисковать?



Несмотря на успешную конфискацию Минюстом США двух квартир в Бал-Харборе, как минимум еще одну квартиру, связанную с российскими бизнесменами, американским властям конфисковать не удалось.



Как показало расследование «Голоса Америки», в 1998 году Валерий Абрамов и его жена купили квартиру за $1,11 млн в элитном доме в городе Авентура (пригород Майами).

В июне 2018 года, спустя четыре месяца после попадания в санкционные списки, Абрамов передал свою долю в активе жене, согласно данным окружного кадастра. Вероятно, это было сделано в нарушение экономических ограничений.



Спустя девять месяцев жена Абрамова продала квартиру за $1,24 млн, причем ее покупатели в США, похоже, не знали о возможном нарушении санкций.



В 1998 году Перевалов с женой приобрели за $840 000 квартиру в другом элитном комплексе города Авентура. В ноябре 2017, за два месяца до введения санкций против Перевалова, он продал квартиру за $1,2 миллиона. Непонятно, знал или чувствовал ли Перевалов заранее, что попадет под санкции.