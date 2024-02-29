Украинский фонд призвал Байдена освободить Ксению Карелину из российской тюрьмы

В начале 2024 года российские власти задержали Ксению Калерину (Хавану) за то, что она, якобы, сделал пожертвование в пользу украино-американского фонда Razom for Ukraine.

В ответ на это генеральный директор фонда Дора Хомяк опубликовала официальное заявление:

“Razom потрясен сообщениями о том, что российские власти арестовали человека с гражданствами США и России. Она всего лишь сделала благотворительное пожертвование в пользу нашей организации сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Президент России Владимир Путин неоднократно показывал, что он не ставит суверенную границу, иностранное гражданство или международный договор выше своих собственных узких интересов. Его режим нападает на активистов гражданского общества, которые отстаивают свободу и демократию. Разом призывает правительство США продолжать делать все, что в его силах, чтобы потребовать от Путина освободить всех несправедливо задержанных и привлечь политическое и военное руководство России к ответственности за неспровоцированное вторжение в Украину».

“Razom for Ukraine” — это общественная благотворительная организация, основанная и базирующаяся в США в соответствии с разделом 501(c)(3). Мы стремимся поддерживать процветающее, безопасное и демократическое будущее Украины. С момента начала полномасштабного вторжения, организованного Российской Федерацией два года назад, сила и стойкость украинского народа побудили сотни тысяч людей по всему миру сделать пожертвования.”

Россиянка с американским гражданством балерина обвиняется в государственной измене за то, что пожертвовала 51 доллар фонду Razom.

Также Дора Хомяк призвала администрацию президента Байдена работать над освобождением жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной.

“Наша деятельность полностью соответствует благотворительным целям и юридическим обязательствам американской благотворительной организации. Мы сосредоточены в первую очередь на гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, образовании и пропаганде,” – говорится в заявлении фонда.

Ранее суд в РФ отклонил апелляцию Карелиной на ее задержание по обвинению в государственной измене.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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