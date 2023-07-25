Реагируя на российское вторжение в Украину, правительство США приняло широкомасштабные экономические санкции и ужесточило ограничения на экспорт, которые затрагивают государственные отрасли РФ, финансовые учреждения, государственных чиновников, олигархов, а также структуры и активы, поддерживающие российскую агрессию в рамках операции “Сокрушенная крепость” (Operation Shattered Fortress, OSF).

С момента введения в конце апреля 2022 года, OSF привела к проведению 28 международных и внутристрановых операций по принудительному исполнению и оказала разрушительное влияние на активы на общую сумму более 2 миллиардов долларов, включая 11 роскошных яхт и три самолета.

Кроме того, OSF является частью рабочей группы правительства США KleptoCapture и вносит свой вклад как участник в многосторонней рабочей группе “Российские элиты, прокси и олигархи”, которая нейтрализует участников операций российского правительства, выявляя и нарушая их финансовую и логистическую инфраструктуру в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и иностранными партнерами. В рамках этой работы Центр по правам человека и преступлениям военного времени также сосредотачивает свои усилия на конфликте между Россией и Украиной, в частности на российских военизированныx сил, допускающих грубые нарушения прав человека, террористические акты и другие преступные действия.

Отдельно сообщается, что правительство США депортировало 108 граждан РФ в 2020 г., 80 – в 2021 и 68 – в 2022. В Украину было депортировано: 106 человек в 2020 г., 44 чел. – в 2021 и 24 – в 2022 г. В Узбекистан было возвращено 49 чел. в 2020 г., 21 чел. в 2021 г. и 55 чел. в 2022 г. В Таджикистан с 2020 по 2022 гг. было депортировано 11 чел. и, соответственно, за этот срок 1 гражданин Туркменистана был возвращен на родину. За этот же срок Литва получила 41 гражданина, а Латвия – 39.