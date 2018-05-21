Кто финансирует кремлевских казачков в Америке?

Как Москва и Калифорния финансируют полувоенные казачьи формирования в США.

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В прошлом году мы опубликовали статью о сети русских военизированных отрядов, продолжительное время действующих на территории США и поддерживающихся представителями Посольства и Консульства России. После этого мы получили большое количество обращений обеспокоенных американских граждан и звонков из многочисленных средств массовой информации разных стран мира. Этот материал был переведен на несколько языков и широко распространился как в США, так и за рубежом, в частности в Украине, Болгарии и странах Прибалтики. Публикацией также заинтересовались американские спецслужбы. Сегодня мы готовы обнародовать вторую часть нашего расследования, в которой рассказывается о финансовой составляющей путинских отрядов в Америке.

Итак, вкратце о действующих лицах: речь идет об одном из самых активных предводителей российских казаков на Западном побережье США — бывшем бойце ГРУ, атамане Станиславе Холодкове. Холодков возглавляет собственноручно созданный им «Казачий национальный союз» (Cossacks National Union) со штаб-квартирой в Сакраменто, Калифорния.

Холодков известен как искусный мастер рукопашной борьбы на своей родине, в одной из бывших советских республик – Кыргызстане, и указывается первым командиром 25-й отдельной бригады специального назначения «Скорпион» киргизского спецназа.

«Скорпионом» элитное подразделение было названо не зря, свидетельствуют его сослуживцы, это имя оно заработало за свои боевые умения. Бойцов «Скорпиона», подчиняющегося исключительно ГРУ и лично президенту Кыргызстана, учили прыжкам с парашютом, стрельбе, рукопашному бою, ориентированию на местности, маскировке, скрытому передвижению, отрыву от преследования, выживанию, умению вести допрос и другим навыкам боевой и военно-подрывной деятельности.

До своей карьеры в кыргызских вооруженных силах, Холодков воевал в рядах советского спецназа во время войны в Афганистане.

«Казачий национальный союз» был зарегистрирован Станиславом Холодковым в штате Калифорния в 2004 году как некоммерческая спортивная организация под названием US Traditional Fudokan-Shotokan Karate-do Federation. Спустя восемь лет она была инкорпорирована и переименована в Cossacks National Union. Секретарем корпорации является Юрий Талалаев, казначеем – Юлия Журко.

В марте 2015 года, находясь в одном из молодежных лагерей, я стал свидетелем беседы пастора Славянской миссионерской церкви «Вифания» Павла Лащука с атаманом-спецназовцем Холодковым, в которой обсуждалась передача денег протестансткой церкви за аренду христианского лагеря. Тогда отряд бывшего спецназовца ГРУ Холодкова превратил церковный лагерь в настоящий тренировочную базу и на протяжении нескольких лет проводил там свои спортивно-боевые учения, накачивая молодых бойцов кремлевской пропагандой.

Казаки в Орегоне

В соседнем Орегоне портлендскую ячейку казаков, активно сотрудничающую с калифорнийскими «лесными братьями», возглавляет некто Владимир Иванович Лукьянов, мастер боевой борьбы южнорусского стиля. Лукьянов руководит юношеским спортивным клубом «Анты» в Портленде и работает в связке со школой русского языка Галины Некрасовой, регулярно организуя различные культурные мероприятия. По словам местной прессы, Лукьянов «проводит большую работу по воспитанию и физической подготовке молодого поколения русскоязычного Портленда, напоминая молодому поколению иммигрантов о его корнях и истории».

В частности, ученики его школы, как и школы Холодкова, на фестивалях русской культуры демонстрируют зрителям свою физическую подготовку и «готовность к защите Отечества» (под которым подразумевается Россия, откуда выехала значительная часть русскоязычных иммигрантов региона). Лукьянов занимается, например, организацией в лесах Орегона детских патриотических лагерей, участники которых также проходят боевую подготовку, совершают марш-броски, изучают азы выживания и учатся ориентироваться на местности.

Собираясь в лесу, портлендские казаки щеголяют российскими автоматами АКМ.

Сотрудничающий с ячейкой Лукьянова Станислав Холодков рассказывает юным соотечественникам о традициях Воздушно-десантных войск РФ, которые не раз «проявляли мужество и героизм в локальных конфликтах и различных спецоперациях», передает пресс-центр Всемирного координационного совета российских соотечественников – организации, курируемой Кремлем. Доходит до забавного: под руководством полковника Холодкова американские дети учатся пользоваться изобретением русской армии – портянками!

Между тем сын калифорнийского атамана Ярослав Холодков, принимающий активное участие в боевых соревнованиях, устраиваемых его отцом на Западном побережье, работает в Дорожной полиции штата Вашингтон. Недавно он отличился тем, что спас от фатального шага человека, пытавшегося покончить с собой.

Фейковый полковник?

Впрочем, за кулисами громких или зачастую откровенно проплаченных медийных событий остаются вещи, о которых не расскажет ни Холодков, ни его окружение, ни российские официальные лица.

Итак, Станислав Холодков – вовсе не казачий полковник и никакого отношения к казачеству в США не имеет, утверждает бывший глава общественной организации «Координационный совет русских американцев» Игорь Бабошкин из Нью-Йорка.

Бабошкин, долгое время работавший вплотную с Министерством иностранных дел России, заявляет, что его организация была захвачена российским посольством, которое сегодня назначает в ее правление исключительно угодных Кремлю руководителей и активно использует откровенных преступников и «темных лошадок» наподобие Холодкова.

По словам Бабошкина, в 2010 г. приказом Верховного атамана Союза казачьих формирований Российской Федерации А. П. Демина Холодков был назначен представителем Ставки Верховного атамана Союза казачьих формирований (СКФ) Российской Федерации в западном регионе США. Тем же приказом ему был присвоен казачий чин полковника казачьих войск России. Российская пресса, в частности газета «Известия», характеризовала организацию Демина как рэкетирскую. Сам же Демин имеет в России криминальное прошлое. В частности, несколько сотен удостоверений СКФ (таких же, как у Холодкова) было роздано А. Деминым представителям чеченской криминальной группировки, которая занималась рэкетом под видом сбора «добровольных пожертвований на возрождение казачества».

Сам атаман Демин в 1997 году был задержан российскими правоохранительными органами при попытке вывезти в Англию крупную партию драгоценных камней по подложным документам.

Более того, решением российского суда Союз казачьих формирований прекратил свое существование менее чем через год после назначения Холодкова – 2 июня 2011 г. После решения суда о ликвидации СКФ все звания и должности этой организации – в том числе полковничьи погоны Холодкова – не никакой имеют силы.

То есть, удостоверение полковника казачьих войск России Холодкова – «липовое», указывает Бабошкин.

Более того, он утверждает, что 10-й дан по карате Холодкову был присвоен его собственной спортивной ассоциацией, которую Станислав сам зарегистрировал и президентом которой является. Для сравнения, знаменитый актер Стивен Сигал имеет всего лишь 7-й дан, а известный каратист мастер Ким из Кореи, тренировавший в свое время королевскую семью, сейчас проживает в США и имеет официальный 9-й дан.

Зачем же посольство поддерживает деятельность таких людей как Холодков?

Как полагает Игорь Бабошкин, одной из возможных целей активной милитаристской деятельности фейкового атамана является «обеспечение боевой защиты антиамериканских акций, проводимых на территории США».

Кто же финансирует деятельность калифорнийских казаков? Ведь для того, чтобы проводить массовые «культурно-спортивные» мероприятия, арендовать территории для лагерей, снимать помещения, рекламировать свои услуги в местной прессе, приобретать трансатлантические авиабилеты, требуются немалые финансы.

Также, интересно, поделился ли епископ Адам Бондарук с членами церкви “Вифания” полученными от инструктора ГРУ и агента Кремля деньгами или втайне положил их себе в карман?

Прочная связь с Москвой

Как уже упоминалось, калифорнийские казаки и их липовый полковник поддерживают чрезвычайно тесные отношения с российским посольством в Вашингтоне, а также с представителями его филиала (теперь уже закрытого) в Сан-Франциско.

Ни одно из серьезных мероприятий казаков не обходилось без участия российских дипломатов, включая диппредставителей самого высокого ранга, таких как Генеральный консул Российской Федерации в Сан-Франциско Сергей Петров.

В редакцию «Славянского Сакраменто», в частности, попали фотографии военно-спортивных мероприятий, которые напоминают уроки боевой подготовки в советских школах.

На фотографиях рядом с американскими детишками можно видеть Генерального консула РФ Сергея Петрова и его заместителя Андрея Варламова, которые позже со скандалом были выдворены из США администрацией Трампа за шпионаж. Вместе с высокими дипломатами на снимках запечатлены почетный консул РФ в Сакраменто Наталия Оуэн и другие представители российского МИДа, наблюдавшие за ходом мероприятий и вручавшие его участникам специальные грамоты и награды.

В 2012 году указом президента РФ Владимира Путина в Москве было создано общественно-государственное объединение «Россииское военно-историческое общество» (РВИО), одной из основных целей которого была объявлена «популяризация военной истории России».

Согласно уставу Российского военно-исторического общества, его деятельность направлена на «консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам её искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие престижа военной службы и сохранение объектов военно-исторического культурного наследия».

Для достижения этих целей общество ведет деятельность в различных направлениях – возведение памятников советским воинам, спонсирование «правильных» фильмов (недавно вышедший «Собибор» – один из самых удачных из них), а также создание детских военно-патриотических лагерей.

Курируется организация сразу несколькими военными ведомствами: Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Федеральной службой охраны Российской Федерации.

В совет общества входит глава российской частной бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг – один из приближенных к Кремлю российских олигархов. Как мы знаем, историческая крепость-поселение Форт-Росс в двух часах езды на север от Сан-Франциско, которая до второй половины 19-го столетия принадлежала Российской Империи, финансируется фондом «Ренова». Этот уголок облюбовали калифорнийские казаки, регулярно проводящие здесь свои собрания и торжественные выступления.

Кстати, недавно Виктор Вексельберг и ряд его компаний оказались в новых санкционных списках Вашингтона, что серьезно повлияло на работу финансируемого олигархом фонда Renova Fort Ross Foundation в Калифорнии. Вышеупомянутый фонд занимается восстановлением исторического русского поселения Форт-Росс и продвижением российской культуры на американской земле.

Председателем Военно-исторического общества указывается бывший советский комсомолец, а ныне государственный и политический деятель, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

По информации Министерства юстиции РФ, Российское военно-историческое общество получает финансирование исключительно из государственной казны и от приближенных к Кремлю олигархов. Общество тесно взаимодействует с Министерством культуры РФ.

На выделяемые Российскому военно-историческому обществу средства организуются различные патриотические проекты в России и за рубежом.

В 2017 г. бюджет организации составил 700 млн рублей ($11 млн) и продолжает стремительно расти. Всего с момента своего основания РВИО «освоило» 7,7 млрд рублей ($125 млн).

Общество также финансирует десятки военно-патриотических лагерей по всей России и в Крыму. В этих лагерях русские подростки (как и в тех, что в Калифорнии и Орегоне) изучают военную историю страны, смотрят пропагандистские фильмы и обучаются военному делу.

Среди партнеров организации можно обнаружить Союз десантников России, чей флаг развевается над штабной палаткой россиян в орегонских лесах.

Сотрудничество с Российским военно-историческим обществом

Спустя два года после своего образования Российское военно-историческое общество официально объявило о партнерстве с «Казачьим народным союзом» Калифорнии.

«Казачий народный союз (атаман Станислав Холодков) будет оказывать содействие Российскому военно-историческому обществу в реализации международных проектов, связанных с изучением военной истории. Предполагается также объединение усилий в ведении научно-исследовательской, архивной работы, организации научно-практических конференций, семинаров, программ, направленных на осознание своих исторических корней, укрепление патриотизма, традиций и преемственности», – говорится в официальном пресс-релизе РВИО.

«Казачий народный союз быстро оброс культурными и дружескими связями на родине и в США, сотрудничает с историками, Православной Церковью (РПЦ МП – SlavicSac.com), Генеральным Консульством и Посольством России, ведет большую работу с молодежью, участвует в культурных и спортивных мероприятиях, направленных на сохранение русского языка, обычаев и традиций казачества в условиях эмиграции, а также сбор и сохранение информации о богатом казачьем историческом наследии. Партнерские контакты Российского военно-исторического общества и Казачьего народного союза выведут обе организации на новый уровень, будут содействовать укреплению дружеских связей между континентами, предметному изучению общей истории, бережному сохранению исторических и культурных традиций», – заключают представители Российского военно-исторического общества.

Теперь мы понимаем, каким образом часть российских бюджетных денег уходит на финансирование сети лагерей в США.

Кстати, филиал Российского военно-исторического общества имеется и в Америке, в штате Нью-Джерси. Его возглавляет российский активист Валерий Анненко.

«После призыва Владимира Путина защищать права и интересы 30-миллионной русской диаспоры чиновники начали менять отношение к тому, что называется “Русским миром”. Однако это происходит не так быстро, как хотелось бы. Поставленную президентом задачу охотнее выполняют общественные организации и частные энтузиасты, неравнодушные к идее сохранения культурных ценностей Русского мира, – говорится в информационном бюллетене российского МИДа. – Уполномоченный Российского военно-исторического общества (РВИО) по делам казачества в США казачий полковник Валерий Анненко – вдохновитель нескольких проектов по восстановлению связи потомков белой эмиграции с их исторической Родиной. Общественный деятель сосредоточился на взаимодействии с русской диаспорой в Северной Америке, Европе и Австралии».

Война против США в Афганистане

Примечательным является также тот факт, что как Генконсул Сергей Петров, так и его протеже Станислав Холодков примерно в одно время работали на стороне СССР в Афганистане против американцев. Один – в дипломатическом корпусе, другой – в рядах советского спецназа.

Как следует из информации Министерства иностранных дел РФ, Петров находится на дипломатической службе с 1986 года. Владеет английским, фарси и французским. До своей службы в Сан-Франциско Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса с 1986 по 2003 год работал в российском консульстве в Мазари-Шарифе, Афганистан.

Кроме того, упомянутые выше лица – Петров, Оуэн и Холодков – являются активными организаторами встреч советских ветеранов войны в Афганистане, которые ежегодно проходят в Сакраменто. Боевые товарищи, увешанные советскими наградами, собираются в столице Калифорнии, рюмкой водки поминают своих боевых товарищей, исполняют военные песни, ностальгируя по временам павшей коммунистической империи. Некоторые из членов клуба помогают казачьему полковнику в рекрутировании детей и организации полувоенных сборов. По словам местной газеты «Диаспора», активно рекламирующей различные пропагандистские проекты Кремля в Северной Калифорнии, подобные события «консолидируют русскоязычную общину иммигрантов».

То есть, задаются вопросом многие американцы, и Петров, и Холодков в свое время воевали против США в Афганистане, а теперь заброшены российским МИДом в Америку, чтобы насаждать здесь отряды путинских штурмовиков?

Следует отметить, что одной из главных целей Воздушно-десантных войск, флаги которых мелькают в лесных лагерях кремлевских посланцев, являются активные диверсионные акты в тылу противника.

К сожалению, по словам Игоря Бабошкина, определить количество средств, выделенных Кремлем на развитие русского казачества в США и его подозрительную деятельность, не представляется возможным – деньги могли перевозиться диппочтой из России и передаваться в зданиях российских консульств действующим на американской земле эмиссарам, таким как Холодков.

Лагеря Холодкова существуют на деньги американских налогоплательщиков?

Все же нам удалось раздобыть определенную информацию о финансах семьи Холодкова. Оказывается, поддержку казачий полковник получает не только из Москвы, но и от образовательной системы штата Калифорния.

Лариса Гончар, возглавляющая школу Community Outreach Academy в Сакраменто, где многие годы действует школа карате Холодкова, а также устраиваются полевые стрельбища с участием русских дипломатов, не пожелала встретиться с корреспондентом «Славянского Сакраменто» для обсуждения этой темы. Однако известно, что выходец из Беларуси Гончар не первый год получает из Москвы учебники и пособия по изучению русского языка и активно поддерживает деятельность Холодкова и Российского посольства. Руководство общеобразовательного учреждения также не ответило на наш запрос о деятельности русской группы на территории школы.

Примечателен и тот факт, что школа Community Outreach Academy родилась из недр Славянской миссионерской церкви “Вифания” и ее руководство имеет плотные отношения с этой пятидесятнической церкви. Когда-то это была обычная воскресная школа под началом пятидесятнического епископа Адама Бондарука.

Ее заместитель, сын украинского протестантского епископа Михаил Сердиченко заявил, что никакого финансирования Холодков от учреждения не получает – что, мягко говоря, не соответствует истине, так как по информации Федерального суда штата Калифорния только в 2008 году Станислав Холодков получил от школы $45 тыс., в 2009 – $35 тыс., в 2010 – еще $26 тыс. – всего $106 тыс. Его супруга, Наталия Дитс, в 2008 году получила от штата Калифорния $30 тыс., в 2009 – $40 тыс, в 2010 – $19 тыс. Еще $10 тыс. Холодков заработал в сельскохозяйственной компании Agro Technologies.

Несмотря на выдворение российских дипломатов-шпионов, военно-полевые сборы (правда, уже без демонстративного использования оружия) и по сей день проходят на территории штата Калифорния. Резюмируя все вышесказанное, складывается картина, что под маркой русской культуры происходит ползучая экспансия “Русского мира” в США.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com