Это дело стало раскручиваться после вынесения обвинений деловому партнеру российского олигарха в США, пишет VOA.

Министерство юстиции США заявило в пятницу, что подало гражданский иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка о конфискации 6 объектов недвижимости в штатах Нью-Йорк и Флорида, стоимостью около 75 миллионов долларов, принадлежащих через подставных лиц, российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Министерство юстиции США считает, что эта недвижимость была приобретена и содержалась на доходы, полученные в нарушении санкций и связанные с операциями по отмыванию денег.

Говоря об этом деле федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что этот иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, «посылает решительный сигнал тем, кто нарушает санкции и занимается отмыванием денег, что США будут использовать все доступные инструменты для конфискации преступных доходов и будут использовать эти деньги, чтобы помочь нашим союзникам в Украине в рамках нового принятого закона».

Дело о конфискации недвижимости Вексельберга было возбуждено после предъявления обвинения подставному лицу Вексельберга – Владимиру Воронченко, российскому гражданину с постоянным видом жительства в США. Он сбежал от американских властей, как только получил повестку.

Согласно судебным документам, 6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело против Вексельберга санкции, а 11 марта 2022 года Вексельберг попал под дополнительные санкции.

До внесения в список OFAC, в период с 2008 по 2017 год. Вексельберг, через ряд подставных компаний, приобрел шесть объектов недвижимости в США:

особняк в Саутгемптон, штат Нью-Йорк (19 Duck Pond Lane, Southampton, New York 11968)

две квартиры в Нью-Йорке (515 Park Avenue, Units 21 and 2I, New York, New York 10022)

две квартиры в Фишер-Айленде, Майами, на побережье штата Флорида (7183 Fisher Island Drive, Units 7182 and 7183, Miami Beach, Florida 33109)

пентхаус в Фишер-Айленде (7002 Fisher Island Drive, Unit 7002 PH2, Miami Beach, Florida 33109)

ФБР и департамент расследований Министерства внутренней безопасности США ведут расследование этого дела.

7 февраля прокуратура Южного округа Нью-Йорка огласила уголовные обвинения в адрес 70-летнего гражданина России Владимира Воронченко, помогавшего скрывать и обслуживать в США элитную недвижимость олигарха Виктора Вексельберга.

Воронченко обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью международного отмывания денег и в отмывании денег. Каждый пункт этих обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В обвинительных документах говорится, что Воронченко «зарекомендовал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и арт-дилер, а также как близкий друг и деловой партнер Виктора Вексельберга», и что он имел постоянный вид на жительство в США и проживал в разное время в Нью-Йорке, Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), и Фишер-Айленде (штат Флорида).

Для оформления сделок Вексельберга по недвижимости, Воронченко нанял в США юриста, а также занимался всеми финансовыми вопросами, связанными с квартирами и домами олигарха. Воронченко обвиняют в получении от Вексельберга более 4 миллионов долларов для обслуживания четырех объектов недвижимости.

Воронченко также объявлен в розыск из-за неуважения к суду, в связи с его бегством из США. Он бежал после получения судебной повестки, которую федеральные агенты вручили ему 13 мая 2022 года. Повестка требовала его личной явки для дачи показаний Большому жюри в Фишер-Айленде, штат Флорида. Однако через 9 дней – 22 мая – Воронченко вылетел из Майами в Дубай, а оттуда – в Москву. В США он больше не возвращался, и показаний не давал.

По оценкам журнала «Форбс», в 2023 году активы Вексельберга стоят порядка 5,4 миллиарда долларов.