Госдепартамент выплатит до $1 млн за информацию о российском бизнесмене

Владислав Осипов занимал высокие должности в нескольких компаниях, принадлежащих или контролируемых Виктором Вексельбергом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент объявил о выплате до 1 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Владислава Осипова – бизнесмена с гражданством России и Швейцарии за участие в транснациональной организованной преступности. Деньги будут выплачены из фонда Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).

В четверг в суде округе Колумбия против Осипова были выдвинуты уголовные обвинения по 17 пунктам в банковском мошенничестве.

Осипов занимал высокие должности в нескольких компаниях, принадлежащих или контролируемых Виктором Вексельбергом, который был повторно внесен в список Отдела по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в марте 2022 года.

Два года назад OFAC заблокировал роскошную яхту стоимостью около 90 миллионов долларов под названием Tango, принадлежащую Вексельбергу. Правоохранительные органы выяснили, что Осипов знал о том, кто является владельцем Tango. В ходе расследования было установлено, что Осипов и другие лица в 2018 году вступили в сговор с целью эксплуатации Tango в интересах Вексельберга в нарушение американских законов.

Любая информация относительно этих предложений о вознаграждении должна быть направлена в ФБР на адрес Tips.FBI@FBI.Gov

Эта награда предлагается в рамках Программы вознаграждений Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), которая поддерживает усилия правоохранительных органов по борьбе с транснациональной преступностью во всем мире и привлечению преступников к ответственности.