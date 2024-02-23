Российскому олигарху предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций

Российскому олигарху Андрею Костину и другим американцам предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций и отмывании денег.

Попавший под санкции олигарх Андрей Костин обвинен в использовании долларов США для эксплуатации двух своих суперяхт.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному российскому олигарху, находящемуся под санкциями, а также президенту и председателю российского государственного банка Андрею Костину, олигарх обвиняется в участии в двух отдельных схемах, нарушающих санкции США.

В одной из схем Костин и другие сговорились уклоняться от санкций и отмывать средства, используя ряд подставных компаний и подставных лиц, чтобы получить доступ к финансовой системе США для эксплуатации, обслуживания и улучшения двух суперяхт Костина, общая стоимость которых превышает 135 миллионов долларов.

В другой схеме кроме Остина фигурируют еще два гражданина США, Вадим Вольфсон и Кэннон Бонд, они обвиняются за их роль в предоставлении российскому олигарху товаров, средств и услуг, связанных с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо, включая перевод Костину примерно 12 миллионов долларов после того, как на него были наложены санкции. Вольфсон и Бонд были арестованы, Костин остается на свободе и предположительно находится в России.

До и после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Костина, он через различные подставные компании владел и контролировал несколькими активами стоимостью в десятки миллионов долларов, включая две суперяхты, идентифицированные как Sea Rhapsody и Sea & Us. Яхта Sea Rhapsody стоимостью около 65 миллионов долларов представляет собой 216-футовую суперяхту с шестью каютами, включая две роскошные мастер-каюты одинакового размера. Эта суперяхта оснащена такими удобствами, как тренажеры, пейзажный бассейн, джакузи, кинотеатр и клубная зона, а также индивидуальные канцелярские товары. Sea & Us, стоимость которой составляет около 70 миллионов долларов, представляет собой 205-футовую суперяхту, построенную по индивидуальному заказу для Костина.

67-летнему россиянину Костину предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в сговоре с целью нарушения “Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях” (EEPA), по двум пунктам нарушения IEEPA и по одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет лишения свободы.

Вулфсону, 56 лет, законному постоянному жителю США, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения IEEPA и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Бонд, 49 лет, гражданин США, обвиняется по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения IEEPA и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Максимально возможные сроки наказания по этому делу предписываются Конгрессом и приводятся исключительно в информационных целях, поскольку любой приговор обвиняемым будет определяться судьей.