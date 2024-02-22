США переводит $500 000 конфискованных российских средств в пользу Украины

Департамент юстиции США перевел в Эстонию около $500 000 конфискованных российских средств в пользу Украины.

17 февраля 2024 года во время Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генпрокурора Лиза Монако и генсек Эстонии Тынис Саар сообщили о переводе о переводе почти 500 тысяч долларов из конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине.

Конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку при нынешней власти обстоятельства этого дела не позволяют осуществить прямой перевод в Украину. Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая была целенаправленно атакована российскими войсками.

Средства были конфискованы Соединенными Штатами после развала сети незаконных закупок, пытавшейся импортировать в Россию высокоточный станок американского производства, который использовался в оборонной сфере и секторе распространения ядерного оружия. Кроме того, в среду, 14 февраля, гражданин Латвии, обвиненный в уголовном преступлении в связи со схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, и второй, когда оперативная группа Департамента юстиции KleptoCapture направила Украине конфискованные российские активы, предоставив 5,4 миллиона долларов из конфискованных средств.

В марте 2023 года расследование попытки контрабанды в Россию товара двойного назначения – координатно-шлифовального станка, находящегося под экспортным контролем, привело к конфискации 484 696 долларов США. Его удалось перехватить до того, как он оказался в России.

Помимо конфискации, власти США предъявили обвинения многочисленным лицам и компаниям, которые участвовали в контрабандной сети. Среди лиц, обвиненных в уголовном преступлении по делу о контрабанде, 47-летний гражданин Латвии Вадим Ананичс, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюремного заключения, дата вынесения приговора пока не назначена.