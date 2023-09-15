Житель Майами признал вину в нарушении санкционного режима против России

Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, который вместе с сообщниками вел бизнес с российско-украинским олигархом Сергеем Курченко, согласился с конфискацией более 4,7 млн долларов, полученных им в результате незаконных сделок, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Проживающий в Майами гражданин Беларуси Сергей Карпушкин признал себя виновным в нарушении санкционного режима, установленного в отношении России, и отмывании 139 млн долларов. Карпушкин проводил незаконные сделки с компаниями, принадлежащими российско-украинскому олигарху, который находится под американскими санкциями. Об этом в среду сообщили в Министерстве юстиции США.

В сообщении Минюста говорится, что 46-летний Карпушкин участвовал в сделках по купле-продаже металлопродукции на сумму более 146 млн долларов с компаниями, принадлежащими бизнесмену Сергею Курченко, гражданину Украины, который в 2014 году перебрался в Россию после падения правительства Виктора Януковича.

Курченко являлся владельцем группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group и футбольного клуба «Металлист Харьков». В 2014 году он вошел в Топ-100 самых богатых украинцев: по оценкам издания «Новое время»,его состояние составляло 266 млн долларов.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Курченко в 2015 году за участие в незаконном присвоении украинских государственных активов.

В обвинительном заключении говорится, что с 2017 по 2020 годы Сергей Карпушкин вел бизнес с двумя компаниями, принадлежащими украинско-российскому олигарху. Зарегистрированная во Флориде Metalhouse LLC стала хабом, через который бизнес-партнеры Карпушкина заключали контракты на поставку чугуна, стальных заготовок и проволоки у принадлежащих Курченко компаний.

Получив десятки тысяч тонн металлопродукции, Карпушкин и его деловые партнеры скрывали от американских властей и финансовых учреждений происхождение приобретаемых ими товаров. Импорт продукции, производимой компаниями, которые находятся под санкциями, требует получения специальных разрешений или лицензий, выдаваемых Минфином США.

Карпушкин признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и в отмывании денег. За эти преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы. Бизнесмен также согласился с конфискацией всей полученной им от незаконных сделок выручки в размере более 4,7 млн долларов.

Приговор будет вынесен федеральным судом после рассмотрения всех обстоятельств дела и с учетом других факторов.

Обвинения в нарушении санкционного режима и отмывании денежных средств также были предъявлены сообщнику Карпушкина, президенту компании Metalhouse LLC Джону Унсалану.

Расследование координировалось рабочей группой KleptoCapture, которая была создана при Минюсте США для обеспечения соблюдения санкций и мер экспортного контроля, введенных Соединенными Штатами и их союзниками после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.