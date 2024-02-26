Бог оставил Украину или пасторы – скоты и суки?

Сегодня исполняется два года «полномастшабного» вторжения России в Украину, и к сожалению, снова приходится поднимать неудобную для многих тему о ситуации в украинской протестантской церкви, радикальная часть которой продолжает разгонять ненавистническую повестку, сея межнациональную вражду даже здесь в Калифорнии.

Нетерпимая риторика по отношению к русскоязычным священникам, русской культуре и даже к русскому языку как таковому звучит сегодня практически из каждого утюга в Украине, да и по всему миру. Недавно я набрел на видео украинских пасторов, которые всерьез рассуждали, что Украина не победит в войне с Россией до тех пор, пока церковь не заговорит исключительно на украинском языке! Тут невольно вспоминается анекдот, в котором говорится, что «ангелы на небесах общаются исключительно на украинском языке». Все это было бы смешно, если бы не было так грустно…

Я понимаю, что сегодня россияне и украинцы до предела ожесточены взаимными оскорблениями и длящейся десятилетиями враждой и кровавой междуусобицей. Однако чрезвычайно странно наблюдать за войнушкой среди людей, которые объявили себя моральным компасом общества. Я говорю о людях церковных, считающих себя спецпосланниками Господа-Бога на земле. Как с российской стороны, так и, разумеется, с украинской стороны.

Взять, к примеру, некоторые поступки и высказывания одиозного протестантского пастора из уничтоженного россиянами Мариуполя – Геннадия Мохненко. Вы скажете – “не трожь таковых, на них держится Украина, с них икону писать, они святые”! Может, и святые, но и у святых тоже имеются свои огрехи и изъяны. А иногда святые оказываются лже-святыми, как это было в случае апостола Иуды, или же – Люцифера. И иногда их изъяны могут если не перевешивать благородные их стороны, то уж точно их нейтрализовать. (Забегая наперед, следует заявить о мнении, согласно которому именно эти «изъяны» и стали если не причиной военного конфликта с Россией, то, как минимум, значительно откладывают победу украинского народа против захватчиков). Ну, а теперь по порядку.

Украинский пастор: «Пастора – скоты и суки!»

Не очень давно, находясь в Сакраменто, на подмостках одной из украинских церквей Геннадий Мохненко обозвал российских протестантских пасторов «суками».

Инцидент случился в прошлом году в одной из украинских церквей Spring Of Life Church (SOL), находящихся в Сакраменто, в ходе публичного выступления Мохненко перед членами этой религиозной организации. Отвечая на вопросы модератора-ведущего, пастора церкви SOL Вадима Дашкевича, о позиции российских протестантских священников в отношении к «СВО» Владимира Путина, капеллан не сдержался и обозвал российских пасторов “псами, скотами и суками”:

«Это новозаветняя библейская терминалогия… Я называю этих людей суками!»

С легкостью переходя на тюремный жаргон, Геннадий Мохненко, скорее всего говорил образно, возможно, с единственной целью «завируситься», привлечь больше внимания к проблемам украинцев, живущих под постоянным военным напряжением.

Все же по мнению некоторых наблюдателей, такие дешевые трюки вряд ли добавляют Геннадию сторонников в Калифорнии, и далеко не способствуют разрешению конфликта между Россией и Украиной.

Я уже не раз говорил, что на мой взгляд, решение проблем сегодняшней Украины, по большому счету, следует искать не в так называемой «российской агрессии», а скорее – во внутреннем состоянии страны. Вместо того, чтобы требовать от российских граждан выходить на протесты против Путина, полезнее было бы проанализировать, отчего Украина до сих пор не в состоянии качественно противостоять в этой войне? Кто сдал Крым, Донбасс в 2014? Кто продавал украинское оружие в ДНР/ЛНР? Кто безбожно торговал западной гуманитаркой среди своих же соплеменников и даже, по некоторой информации, поставлял гумпомощь донецким боевикам? Почему не поверили американцам, когда те уверяли, что Путин нападет в 2022-м году? В конце концов, куда делось ВАШЕ украинское оружие?

Напомню, до войны Украина входила в десятку поставщиков оружия в мире! А сегодня Киев полностью зависит от Берлина и Вашингтона не только в смысле поставок оружия, но и в сфере выплат зарплат учителям, медикам и военным! Уж за три десятка лет после обретения независимости можно было бы хоть немного настроить собственную экономику, тогда не приходилось бы унижаться сегодня, выпрашивая каждый цент у «либерастического» Запада. Более того, такие лидеры как Мохненко еще и имеют смелость бросаться в драку, выцарапывая глаза то россиянам, то американцам, то европейцам за нежелание последних бесконечно финансировать их хотелки. И еще чрезвычайно удивляются: отчего это цивилизованный мир не всегда откликается на их дерзкие запросы!?

«Суками», «свиньями» и «скотами», совершенно не стесняясь, Мохненко называет ту когорту российских пасторов, с которыми совсем недавно он бок о бок «служил Богу». Насколько я понимаю, к вышеуказанным лидерам российского протестантизма относятся в первую очередь такие люди как Сергей Ряховский, которые, по словам Мохненко, совместно с патриархом Кириллом сегодня «служат кровавому кремлевскому режиму». Тут же возникает вопрос: получается, что такие пасторы как Мохненко и Ряховский никогда не были духовными братьями и “сотрудничая вместе”, попросту лицемерили, а верующие попросту спонсировали это коллективное лицемерие?

Здесь следует немного отступить и познакомить читателя с предысторией российско-украинского конфликта, развивавшегося в религиозной среде. Прежде чем услышать заявление епископа ХВЕ Украины Михаила Паночко о том, что хорошо бы на головы русскоязычных жителей Донбасса насыпать побольше «градов», я не встречал выступления епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского, который еще за несколько лет до войны свидетельствовал о масштабных нарушениях в отношении верующих в Украине со стороны официального Киева:

Выступление епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского на Международной конференции “Нарушение прав верующих в Украине” в Москве 29 мая 2019 года

До сих пор я ориентировался исключительно на собственный опыт, полученный во время поездок в Украину и от личного взаимодействия с украинскими церквями и их религиозными союзами. И независимо от Ряховского у меня сложилось свое, очень неблаговидное впечатление о некоторых, так называемых «божьих людях» в Украине. Сегодня я, наконец, послушал эти материалы российских церквей и утвердился во мнении, что каяться нужно не только Патриарху Кириллу, Сергею Ряховскому, но и в известной степени таким деятелям, как Турчинов, Паночко и Мохненко.

Прошу понять меня правильно: я ни в коем случае не оправдываю вероломное нападение Путина на Украину (более того, я продолжаю укорять украинцев в их нерешимости до конца противостоять российской агрессии), однако же образ невинной жертвы, выстроенный годами некоторыми деятелями в Украине, не дает права украинским националистам и олигархам измываться над слабейшими представителями своего многонационального народа и заниматься рейдерскими захватами, отбирать миссии, грабить своих собственных сограждан, посылать «грады» на головы русскоязычных украинцев и т.п. И лишь потому, что Украина за 30 лет так и не смогла побороть свою мафиозную составляющую и построить сильное гражданское общество, независимые суды, мощную экономику, в том числе и военную, выстроить общественную мораль (на универсальное обладание которой претендуют такие лидеры как Мохненко), Киев продолжает нести тяжелые потери и поражения в противостоянии с «остатками советской империи».

Предупреждая неуклюжие выпады рьяных адептов секты Геннадия Мохненко, сразу заявлю – несмотря на критику, я считаю этого деятеля истинным патриотом Украины, он все делает верно, помогая ВСУ одержать победу над преобладающим сегодня в России фашистским режимом. Никаких вопросов к нему как гражданину нет, однако как к священнику вопросы все-таки имеются…

Взять к примеру рассказ Мохненко о своей поездке в Ватикан, о которой он поведал на той же панельной сессии в церкви в Сакраменто. С придыханием Геннадий поделился о том, как его принимал сам папа римский Франциск, как католический лидер попросил Геннадий помолиться за него, и даже подарил на прощание бутылочку аргентинского вина, которое заповедал «распить по случаю возвращения Мариуполя Украине».

Поймите меня правильно, у меня нет претензий по поводу жесткой риторики Мохненко, которая порой шокирует церковную публику – в Украине все-таки 10 лет идет настоящая война, там чуства оголены до предела. У меня к “пастору-капеллану” всего один вопрос: “Геннадий, а можешь ли ты поведать нам другую историю, а именно: за сколько серебренников ты купил благословение иного «пастора» – епископа Адама Бондарука, долгое время занимавшего пост Союза христиан веры евангельской США и Канады, также являвшегося основателем и неизменным пастором крупнейшей славянской церкви в США – Славянской миссионерской церкви «Вифания»? Хотелось бы послушать твой не менее яркий рассказ о его «благословении», которым тебя, Геннадий, наградил сей «муж божий», десятки лет возглавлявший религиозную мафию в Америке, в Беларуси и Украине! Рассказ о епископе, обобравшем десятки, а то и сотни доверчивых прихожан, натравливавшего суды и бандитов на журналистов и пасторов, занимавшегося рейдерскими захватами церквей, миссий и бизнесов по обеим сторонам океана… «Епископ», который покрывал педофилов, сексуальных насильников, преступников в среде своих же пасторов, епископ, который в конце концов, сошел во ад, наложив на себя руки вскоре после начала полномасштабной войны в Украине… И если в Украине и России люди погибают, отдавая свои жизни за мирное небо и отсутствие коррупции, как, например Алексей Навальный, то здесь, в США, твой патрон и духовный отец, Адам Бондарук полез в петлю только из-за того, что не смог стерпеть общественный позор от своих злодеяний! И ты, Геннадий, осведомлен о нечестивой деятельности своего благодетеля из Сакраменто, совсем незадолго до его страшной кончины ты стоял перед ним на коленях, «принимая» от лидера мафиозного клана «благословение». И ты не только молчал, но и даже осмеливался по примеру своего Папы затыкать рты журналистам, пытавшимся расследовать грязные дела бондаруковских приспешников! И все это потому, что последние за доллары с потрохами купили твою совесть!

В то время как ты громогласно набрасываешься на Путина, ты также громогласно и красноречиво молчишь о пасторе-педофиле Мирошниченко, о десятках миллионах долларов, украденных преступной группировкой Кузменко-Паламарчук-Бондарук, об обездоленной Бондаруком и Паночко миссии в Боярке, о коррупции в церкви, о многочисленных рейдерских захватах… Если ты на самом деле хочешь выглядить последовательным и чесным пастором, почему бы тебе не осудить не только российские преступления, но и украинские, а с ними – и американские? Или, пользуясь твоей же лексикой, ты тоже – сука без яйц? Что-то подсказывает мне, что бАндаруковское «благословение» не могло не материализоваться в твоей жизни. Может, стоит задуматься об этом хотя бы теперь, на десятый год войны? Возможно, сегодня помазание крестного отца религиозной украинской мафии исполняется в твоей жизни или в жизни твоих детей, расстрелянных из российских танков в Мариуполе? Сегодня вы, украинские пасторы рьяно призываете россиян, американцев «не молчать», ибо молчание и есть соучастие в преступлении. «Молчанием попирается Бог», – говоришь ты в своих видеопередачах. А может сегодня Бог и отвечает вам молчанием, потому что в свое время вы сами молчали, игнорируя беспредел и откровенный бандитизм в своей же церковной среде?

Геннадий Мохненко принимает благословение Адама Бондарука

Может, Геннадий и является патриотом Украины, блестящим оратором, неповторимым рассказчиком и нетривиальным проповедником, однако, по-моему, он никакой ни пастор, ни священник, ни даже христианин. Единственный на сегодня христианин – это Алексей Навальный, пошедший до конца, как Иисус Христос, отдавший свою жизнь до конца, без остатка, до смерти борясь с преступностью, коррупцией, ханжеством и фарисейством в России.

“Бог поставил Владимира Путина…”

Идет второй год (а на самом деле – уже на 10-й) войны в Украине. Перепробовав за это время всевозможные варианты сотрудничества и попытки придти к взаимопониманию как с одной, так и с другой стороны, и не придя ни к чему конкретному, наверное, остается воскликнуть вместе со свихнувшимся горе-проповедником Пэтом Робертсоном, который перед смертью заявил, что «Бог поставил Владимира Путина исполнить древние библейские пророчества в отношение к Украине и Израилю». Вот стих Писания, которую процитировал Робертсон в этом контексте:

«…и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу…».

Возвращаясь к украинским проповедникам, я никак не могу припомнить случая, чтобы кто-либо из них поднял тему божьего наказания отпавшему от истины народа. Как вы читаете Писание? Например, всякий раз когда «народ Божий» попадал в беду, в Израиле поднимался пророк Господний, который сообщал о том, что все происходит по воле Всевышнего, и без Его воли «не может даже упасть волос с человека». Вспомнить хотя бы библейские истории об Исайи, Ионы, Иеремия… или нападения «языческих народов» на Израиль, Вавилонское пленение евреев, рабство в Египте и так далее. Если бы для таких как Мохненко иудейский Бог является бы авторитетом, то в его проповедях обязательно можно было обнаружить предостережения библейских пророков о пленениях и войнах в случае неповиновения божественным заповедям. Взять хотя бы это место из Книги Иезекиля:

«А ты, сын человеческий, возьми кирпич, положи перед собой и нарисуй на нем город Иерусалим. Устрой против него осаду: сооруди укрепления, насыпь осадный вал, расположи под ним лагеря и окружи его стенобитными орудиями. Возьми железный противень, поставь его железной стеной между собой и городом и повернись к нему лицом. Он будет осажден, а ты осаждай его. Это будет знамением дому Израиля. Ты же ляг на левый бок и возложи на себя грех дома Израиля. Неси их грех столько дней, сколько будешь лежать на боку. Я определил тебе столько дней, сколько лет они грешили: триста девяносто дней ты будешь нести грех дома Израиля. Когда исполнишь это, ляг снова, но теперь на правый бок, и неси грех дома Иуды. Я определил тебе сорок дней, по дню за каждый год. Обрати лицо и обнаженную руку к осажденному Иерусалиму и пророчествуй против него. Смотри, Я налагаю на тебя путы, чтобы ты не мог перевернуться с одного бока на другой, пока не окончишь дней осады… Вот так народ Израиля будет есть оскверненную пищу среди тех народов, к которым Я их изгоню».

Или из Евангелия:

«…народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их».

Почему в сегодняшних украинских церквях совершенно не слышим таких смиренных проповедей, а вместо этого «Путин напал», «рашка во всем виновата», «Ряховский – служка ФСБ», «Трамп – агент Кремля», «поляки зерно высыпали», «немцы танков не дают», «американцы не хотят спонсировать»…

Не вспоминается ли расхожая пословица: плохому танцору ноги мешают…?

Иногда люди требуют подведение итогов, резюме или так называемых рецептов скорого решения конкретной проблемы. И сейчас, возможно, прочитав мои «три копейки», вы скажите: ты только критикуешь, предлагай конструктивное решение проблемы. К сожалению, у меня лишь одно понимание ситуации между Украиной и Россией, и единственное решение существующей проблемы – это, несмотря на свои потери, Киев должен идти до конца. Если украинцы хотят быть на самом деле независимыми, хотят оставить все «совкое» позади, они должны долго и последовательно повторять историю Польши, Чехии, Словакии, ГДР, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств Восточного блока, которым удалось вырваться из-под советского гнета и влияния. Кому-то это далось легче, кому-то не так легко, но выход и шанс всегда есть – не надеятся на мифического дядю Сэма, а засучить рукава и САМИМ расчищать завалы, бороться с коррупционерами, предателями собственного народа, создавать непредвзятые суды, поддерживать свободу прессы, другими словами, – всячески способствовать построению державы с истинными западными демократическими ценностями, а не стимулировать анархию, бандитизм и безответственность. До тех пор, пока мировое сообщество не увидит сильную политическую волю Украины к полноценной победе, мало что изменится в стране. До тех пор, пока сами украинцы не наведут порядок у себя в доме, им не одолеть путинскую коррумпированную систему…

И кстати, может, кто-нибудь объяснит, что значит «полномастшабное» вторжение России в Украину? Никогда не понимал этого термина, как и термина “АТО”. Если существует «полномастшабное» вторжение, значит в 2014 г. было «неполномастшабное»? Это вроде как “неполное проникновение” при половом акте? Или как «безалкогольное пиво»? Как война может быть «полномастшабной» или «неполномастшабной»? Она либо есть, либо ее нет.

Может я в чем-то неправ, буду рад подискуссировать с вами в комментариях…

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com