Христианский приют милосердия “Надiя” (Надежда) существует г. Боярка под Киевом вот уже почти четыре десятка лет. За это время сотрудники этой благотворительной организации оказали помощь тысячам инвалидов, бездомным и просто людям, потерявшим ориентир в жизни. Благотворительная организация была основана украинской Матерью Терезой – 81-летней Людмилой Григорьевной Мишанной в 1994 г., когда американские и европейские спонсоры помогли ей приобрести старый пионерский лагерь в 30 километрах от Киева. Недавно здание центра сгорело дотла при пожаре, в результате чего десятки человек лишились крова над головой.

Вопреки всем трудностям под Киевом с 1994 года Боярский христианский центр милосердия “Надежда” продолжает оказывать всестороннюю помощь отчаявшимся людям, утерявшим документы, оказавшимся на улице без помощи близких по различным, иногда трагическим, обстоятельствам, от которых отвернулось все остальное общество. Инвалиды, часто лежачие, получали в этом приюте поддержку и возможность оформить инвалидность, получить или восстановить пенсию от государства. Бездомные находили кров, пропитание и одежду. Но самое ценное, что получали здесь – это внимание, искреннюю любовь и заботу не только о внешнем, но и о внутреннем состоянии удручённых жизненными перипетиями постояльцев.

Ведут дела дома милосердия директор Людмила Григорьевна Мишанна (ей уже за 80) и ее заместитель Петр Вдовиченко. Они не разграничивают обязанности на “директорские” и “остальные” и на равных делят с обратившимся к ним за помощью нужду и все трудности скромного быта. “Во славу Божью” кладутся на «алтарь» общего обеденного стола и оплаты коммунальных услуг, и собственная пенсия, и скудный заработок от изготовления искусственных цветов и похоронных венков. По примеру святых подвижников, решение каждой проблемы, а иногда и ответ на вопрос “из чего сегодня приготовить суп?” буквально вымаливаются на коленях.

Помогающий страждущим Дом милосердия “Надежда” тоже надеется на помощь, на отклик в сердцах – его постояльцам приходится непросто справляться со всеми сложностями, чтобы поддерживать свое существование.

7 мая этого года в центре случился пожар – выгорело практически все здание, где проживали жильцы.

Это не первый раз, когда жилища и имущество сотрудников приюта милосердия “Надiя” подвергались поджогам. Заместитель директора Петр Вдовиченко в течение последних двух лет десятки раз обращался к местным правоохранительным органам с просьбой расследовать многочисленные случаи преследования и поджоги его жилища – к сожалению, местные власти полностью игнорируют беспредел, творящийся в их юрисдикции – за все эти время не было заведено ни одного дела по поводу поджогов. Автомобиль местного депутата Александра Семко, помогавшего центру “Надiя” также сгорел от рук неизвестных в 2019 г.

На попечении Дома милосердия до пожара находилось 12 человек. Теперь эти люди остаются буквально без крыши над головой.

У “Надежды” нет лишних средств даже на самый простой косметический ремонт своими силами, оплаты долгов за электричество и устранение последствий пожара.

“В любой момент могут привезти с железнодорожного вокзала Киева ещё кого-то, кто стал ненужным и больным…И они знают, что Людмила Григорьевна никому не откажет… За время существования “Надежды” приют здесь получили сотни страждущих душ”, – свидетельствует Вдовиченко.

“Мы обращаем свои молитвы к Всевышнему и ожидает действенного отзвука Божественной Любви и Милосердия в ваших добрых и жертвенных сердцах, ибо одним им не справиться. Именно проявление качеств христианского милосердия считаем задачей и смыслом земной жизни, и изо дня в день наш центр доказывал это своим нелегким трудом”, – говорит Петр Вдовиченко.

В добавок ко всему, центр “Надежда” имеет текущие судебные издержки, которые накопились в результате процесса о нелегитимной смене руководства, в результате чего, организация лишилась недвижимого имущества (несколько гектаров земли в рекреационной зоне под Киевом), а также строений, расположенных на этой территории. В судебном деле фигурирует местная протестантская община “Храм Спасителя”, совместно с ее руководителем – пастором Романом Скоць, который вынужден был покинуть США в 2009 г. после открывшегося в его адрес федерального расследования по отмыванию денег.

Помочь в восстановлении центра милосердия можно на сайте GoFundMe.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com