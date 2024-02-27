В Кремле боятся даже мертвого Навального

На прошлой неделе жители Большого Лос-Анджелеса собрались почтить память главного узника политических репрессий в современной России — Алексея Навального.

По-мнению сторонников Навального и западных лидеров, политик был убит в исправительной колонии особого режима в ЯНАО колонии 16 февраля 2024 года. Однако в свидетельстве о смерти, выданном его матери, сказано, что смерть наступила по естественным причинам.

Граждане России и все те, кто поддерживает активистов, встречаются каждую неделю напротив центральной библиотеки города Глендейл, куда они выходят на протяжении многих месяцев, чтобы напомнить о сотнях политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и отбывающих серьезные сроки за проявление свой гражданской позиции, несогласие с режимом или за ведение оппозиционной политической деятельности.

Каждый четверг на протяжении многих недель российские активисты приковывают внимание проходящих мимо местных жителей и проезжающих машин к проблеме нарушения гражданских прав и несправедливых тюремных заключений в России.

Убийство Навального, безусловно, стало главной новостью многих международных СМИ и было воспринято как трагедия. Политик пользовался популярностью среди людей, стремящихся видеть Россию обновленной, демократичной страной, живущий в тандеме с современным миром.

“Они (в Кремле – SlavicSac.com) боятся, что Алексей для нас – символ лучшей жизни… лучшей России будущего” – в интервью “Славянскому Сакраменто” сказала одна из активисток.

Активисты утверждают, что главный политический противник Владимира Путина был для многих символом слова «свобода» в России тем, кто мог сделать жизнь на родине лучше. Они обещают продолжать выходить на улицы Большого Лос-Анджелеса, так как им тяжело молчать о трагедиях, которые происходят на регулярной основе в России с их соотечественниками.

Многие из участвующих в акциях памяти и протестах покинули Россию из-за политических гонений, поэтому они искренне поддерживают семью Навального и жителей РФ, которые не могут уехать из страны или находятся за решеткой.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship