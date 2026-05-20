Двое парней на электромотоциклах погибли в округе Сакраменто после того, как в них на высокой скорости врезался пикап. Одним из погибших оказался 20-летний житель Сакраменто Мирослав Кулинич.

Трагедия произошла 18 мая в районе Мэзер округа Сакраменто, неподалёку от поля для гольфа Mather Golf Course, на пересечении Eagles Nest Road и Woodring Drive.

По данным Калифорнийского дорожного патруля (CHP), двое молодых мужчин на электромотоциклах остановились на перекрестке, когда в них на высокой скорости врезался пикап.

После столкновения пикап также ударил другой автомобиль и съехал в кювет.

Оба водителя электромотоциклов, 20-летние жители Сакраменто, скончались на месте происшествия. В офисе коронера округа Сакраменто подтвердили личность одного из погибших — Мирослава Кулинича. Имя второго погибшего пока официально не опубликовано.

Водитель пикапа, 24-летний Дживон Джессенадиа Томпсон, был арестован сотрудниками CHP. Согласно данным тюрьмы округа Сакраменто, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам тяжкого непредумышленного убийства при управлении автомобилем в состоянии опьянения, а также по статьям, связанным с вождением в нетрезвом виде, повлекшим смерть или травмы.

Кроме того, Томпсону вменяется обвинение в совершении ДТП с причинением вреда здоровью. Сумма залога установлена в размере $560 тыс.

Следствие полагает, что причиной трагедии стали превышение скорости и алкогольное опьянение водителя. Расследование продолжается.